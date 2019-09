Večer, ko se je zgodil čudež, ki se ne bo nikoli več #video

V košarki smo videli že take ali drugače preobrate, nešteto košev v zadnjih desetinkah sekundah, ki so odločile zmagovalca, a to, kar se je pred leti zgodilo v Houstonu, je na meji mogočega in veliko vprašanje je, ali bomo še kdaj priča čemu podobnemu. Skoraj zagotovo nikoli več.

V tokratnem skoku v športno preteklost se vračamo 15 let nazaj. V leto 2004 in na tekmo lige med Houston Rockets in San Antonio Spurs, ko se je zgodilo nekaj neverjetnega, nekaj, kar se do tedaj še ni.

Čeprav je v dolgi košarkarski zgodovini težko izbrati največjo vrnitev vseh časov, je eden pravih čudežev v sezoni 1977/78 uspel tudi Milwaukeeju Bucks. Ta je pred začetkom zadnje četrtine za Atlanto Hawks zaostajal kar 29 točk, na koncu pa vseeno zmagal s 117:115. Decembrska noč je bila v Houstonu nekaj posebnega, saj se je Tracy McGrady za eno noč spremenil v košarkarskega boga. To, kar mu je uspelo, velja za enega največjih košarkarskih čudežev v 21. stoletju, če ne kar največjega.

Houston v tistem delu sezone ni blestel, navijači so bili že na robu obupa. Foto: Reuters

Vse je šlo na narobe, navijači so jim žvižgali

Rakete v tistem obdobju niso blestele in so igrale zelo povprečno košarko, medtem ko so bili gostje v veliko boljši formi in so na krilih Tima Duncna, Tonyja Parkerja in Manuja Ginobilija lovili 25. zmago v sezoni. Tudi na tekmi so imeli košarkarji San Antonia vse pod nadzorom, minuto pred koncem tekme so imeli deset točk prednosti, kar je domače navijače tako razjezilo, da so z žvižgi nagradili svoje ljubljence in na veliko začeli zapuščati Toyota Center.

A kot bi se jim kdo od zgoraj želel posmehovati, se je v naslednjih sekundah zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče. Pri vodstvu gostov s 76:68 se je T-Mac, kot so ljubkovalno klicali Tracyja McGradyja, strgal z verige in v zadnjih 33 sekundah obračuna dosegel štiri trojke in raketam prinesel noro zmago.

Čudež v Houstonu, dame in gospodje Tracy McGrady:

Najprej je zadel trojko za znižanje na 71:76, nato so gostje zadeli dva prosta meta in spet pobegnili za sedem točk. Kljub temu domači zvezdnik, ki je v zaključku igral "sam", ni izgubil upanja in po bloku soigralca Yaa Minga, ki je s sabo odnesel Brucea Bowena, prek Tima Duncna zadel trojko, legendarni center San Antonia pa je storil še prekršek za dodatni prosti met. Rakete so se s tem približale le na tri točke zaostanka.

"Vedel sem, da ga lahko prelisičim, in sem ga, ne vem točno, kako sem vrgel, a žoga je šla v koš. Po tistem sem dobil občutek, da tisti večer ne morem več zgrešiti," je po spektakularni tekmi povedal McGrady. In res ni.

Po ukradeni žogi je vedel, da potrebujejo le dve točki za podaljšek, a verjel, da tisti večer ne more zgrešiti. Foto: Reuters V naslednjem napadu so sicer gostje ponovno dosegli točki, prosta meta je zadel tudi Duncan, (80:75) in Houstonu spet otežili nalogo.

Tudi to ni ustavilo vročega McGradyja, ki je ob podaji iz avta komaj prišel do žoge, nato pa svojo tretjo trojko v nizu spektakularno zadel še prek Bowna, najboljšega obrambnega igralca lige tisti čas. Videlo se je, da noče ponoviti Duncnove napake, pomaknil se je malce nazaj, a to je izkoristil zvezdnik Houstona in dosegel novo trojko.

"Pomislite na navijače, ki so odšli"

Pri rezultatu 80:78 so imeli Spursi napad za miren zaključek, a so zapravili napad, izgubljeno žogo pa je pobral ravno McGrady in zdirjal v protinapad. Čeprav bi bil za podaljšek potrebovali le dve točki, se je Američan odločil za vnovičen met izza črte in dve sekundi pred koncem tega tudi zadel.

S četrto zaporedno trojko in ukradeno žogo v dobre pol minute igre je na epski način poskrbel, da je zmaga ostala doma. "Moram si pogledati vrhunce, saj niti ne vem, kaj sem pravkar storil," se je smejalo košarkarju s Floride.

"Samo pomislite na navijače, ki so odšli. Resno, pomislite, kaj so zamudili, saj se ne to bo več zgodilo. Zamudili ste nepozaben večer," je še dodal.

1. McGrady je zadnje pol minute tekme proti San Antoniu v povprečju dosegel 0,39 točke vsako sekundo, kar pomeni, če bi tako zadeval celotno tekmo, bi na koncu končal s 1134 točkami, kar je malce več do rekorda Wilta Chamberlaina (100 točk). 2. Kareem Abdul-Jabbar je z 38.387 točkami rekorder po številu doseženih točk v karieri lige NBA. McGrady bi ga v tempu te čarobne noči prehitel v mesecu in pol.

Poslovil se je že pri 34 letih

Svoj čas eden najboljših talentov lige NBA sicer nikoli ni dosegel ravni Kobeja Bryanta, LeBrona Jamesa, Dwyana Wada, da ne omenjamo drugih NBA-legend. V svoji karieri je zaigral v dresu Toronta, Orlanda, Houstona, New Yorka, Detroita, Atlanta in San Antonia. V povprečju je dosegal nekaj več kot 19,6 točke, imel 5,6 skoka in 4,4 asistence.

Kariero je sklenil leta 2013 pri San Antonio Spurs, ki so tisto sezono zaigrali tudi v finalu lige NBA. Po sedmih tekmah jim je naslov pred nosom speljal Miami Heat, za katerega sta tisti čas igrala LeBron James, Dwyane Wade in Chris Bosh. Foto: Reuters

Brez naslova lige NBA se je poslovil že pri 34 letih leta 2013. Še najbližje je bil v svoji zadnji sezoni, ko je s San Antoniom v finalu po sedmih tekmah klonil proti Miami Heat, kjer sta takrat igrala James in Wade. Res pa je, da T-Mac takrat pri ostrogah ni igral vidnejše vloge.

Vrhunci njegove kariere in nagrade: 7: je nastopil na večeru vseh zvezd (2001-2007)

2: je bil izbral v prvo postavo lige NBA (2002, 2003)

3: je bil izbran v drugo postavo lige NBA (2001, 2004, 2007)

2: je bil izbral v tretjo postavo lige NBA (2005, 2008)

2: je bil najboljši strelec sezone (2003, 2004)

1: igralec, ki je najbolj napredoval (2001)

