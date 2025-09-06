Janja Garnbret v družbi treh Slovenk v lov za 49. zmago svetovnega pokala

Koper danes gosti zadnjo tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V finalu najboljše osmerice bodo nastopile štiri Slovenke, vključno z dvakratno olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret, ki na domači tekmi lovi 49. zmago v svetovnem pokalu. Preizkušnja moških se bo začela ob 20.00, dekleta pa bodo v steno vstopila po 21. uri.

Janja Garnbret si je prvo mesto polfinala razdelila s Korejko Chaehyun Seo, s katero sta bili poravnani že v kvalifikacijah, saj sta obe osvojili vrh obeh kvalifikacijskih smeri. Korošici je sinoči v polfinalu zmanjkalo časa za plezanje do vrha smeri, zato je za danes napovedala hitrejše plezanje.

Rosa Rekar je pred zadnjo tekmo peta v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Foto: Manca Ogrin/PZS

V finalu bo nastopila tudi Rosa Rekar s četrtim dosežkom polfinala, Lučka Rakovec, ki je polfinalni krog končala na šestem mestu, in Lucija Tarkuš s sedmim dosežkom polfinala.

Med osmerico finalistk bodo nastopile še Italijanka Laura Rogora, Britanka Erin McNeice in Belgijka Heloïse Doumont, ki trenira pod okriljem slovenskega trenerja Urha Čehovina.

V moški kategoriji Slovenija ne bo imela svojega predstavnika. Najboljši slovenski plezalec v težavnosti Luka Potočar je polfinale končal na 19. mestu. V finalu se bodo predstavili Japonec Sorato Anraku, Britanec Toby Roberts, ki smo ga včeraj povabili pred mikrofon Sportala, Španec Alberto Ginés López, Indonezijec Putra Tri Ramadani, Avstrijec Jakob Schubert, še dva Japonca, Neo Suzuki in Satone Yoshida, in Čeh Adam Ondra.

Finale se bo začel ob 20.00.

