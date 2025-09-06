Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Sobota,
6. 9. 2025,
15.46

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lučka Rakovec Rosa Rekar Lucija Tarkuš Janja Garnbret Janja Garnbret

Sobota, 6. 9. 2025, 15.46

3 minute

Koper, svetovni pokal v težavnostnem plezanju, finale

Janja Garnbret v družbi treh Slovenk v lov za 49. zmago svetovnega pokala

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kvalifikacije plezanje Koper | Janja Garnbret bo danes v Kopru skušala doseči svojo 49. zmago v svetovnem pokalu. | Foto Ana Kovač

Janja Garnbret bo danes v Kopru skušala doseči svojo 49. zmago v svetovnem pokalu.

Foto: Ana Kovač

Koper danes gosti zadnjo tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V finalu najboljše osmerice bodo nastopile štiri Slovenke, vključno z dvakratno olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret, ki na domači tekmi lovi 49. zmago v svetovnem pokalu. Preizkušnja moških se bo začela ob 20.00, dekleta pa bodo v steno vstopila po 21. uri.

Janja Garnbret si je prvo mesto polfinala razdelila s Korejko Chaehyun Seo, s katero sta bili poravnani že v kvalifikacijah, saj sta obe osvojili vrh obeh kvalifikacijskih smeri. Korošici je sinoči v polfinalu zmanjkalo časa za plezanje do vrha smeri, zato je za danes napovedala hitrejše plezanje.

Rosa Rekar je pred zadnjo tekmo peta v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. | Foto: Manca Ogrin/PZS Rosa Rekar je pred zadnjo tekmo peta v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Foto: Manca Ogrin/PZS

V finalu bo nastopila tudi Rosa Rekar s četrtim dosežkom polfinala, Lučka Rakovec, ki je polfinalni krog končala na šestem mestu, in Lucija Tarkuš s sedmim dosežkom polfinala.

Koper
Sportal V Kopru praznik, zanj bodo poskrbele Janja, Rosa, Lučka in Lucija

Med osmerico finalistk bodo nastopile še Italijanka Laura Rogora, Britanka Erin McNeice in Belgijka Heloïse Doumont, ki trenira pod okriljem slovenskega trenerja Urha Čehovina.

V moški kategoriji Slovenija ne bo imela svojega predstavnika. Najboljši slovenski plezalec v težavnosti Luka Potočar je polfinale končal na 19. mestu. V finalu se bodo predstavili Japonec Sorato Anraku, Britanec Toby Roberts, ki smo ga včeraj povabili pred mikrofon Sportala, Španec Alberto Ginés López, Indonezijec Putra Tri Ramadani, Avstrijec Jakob Schubert, še dva Japonca, Neo Suzuki in Satone Yoshida, in Čeh Adam Ondra

Finale se bo začel ob 20.00.

Preberite še:

Toby Roberts
Sportal Olimpijski prvak za Sportal: Veliko ljudi ni razumelo, s čim se spopadam
Jain Kim
Sportal Ena najboljših v zgodovini o Janji Garnbret: Takoj sem vedela
Kvalifikacije plezanje Koper
Sportal Ne le Garnbret, štiri Slovenke v finale domače tekme
Jan Zbranek
Sportal Čeh kot iz topa: Glede na to, da sem v Sloveniji, je edini pravi odgovor Janja Garnbret
Lučka Rakovec Rosa Rekar Lucija Tarkuš Janja Garnbret Janja Garnbret
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.