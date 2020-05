Jana Krivec: Če mi kdo reče, da nečesa ne morem, sem potem še bolj zagrizena #video

Prav včeraj, 30. maja je Jana Krivec praznovala svoj 40. rojstni dan, pred leti je bila najboljša slovenska šahistka, danes počasi drsi po razpredelnici, saj svojega rejtinga na močnih tekmovanjih ne osvežuje več tako zavzeto, kot ga je nekoč. Še vedo je tretja v Sloveniji, za skoraj dve desetletji mlajšima kolegicama Lauro Unuk in Tejo Vidic.

Profesionalno se s šahom nikoli ni ukvarjala, ob študiju psihologije je ta postal nekakšna vzporedna kariera. Šlo je za eksistencialno odločitev, pravi. V času študija je morala sprejeti odločitev. "Postavljena sem bila pred dejstvo, ali igraj šah ali študiraj. Pa sem potem zaradi svoje trme, morda tudi poguma, saj bi se lahko ustrašila, izpeljala oboje." Tudi kljubovalnost je del njene osebnosti, še dodaja v smehu: "Če mi kdo reče, da nečesa ne morem, sem potem še bolj zagrizena."

Novogoričanka danes živi in dela v Ljubljani, izzivov ji ne manjka, a šah počasi izgublja mesto med njimi. No, vsaj tekmovani, saj jo ta popularna miselna igra spremlja ves čas in tudi močno vpliva na njeno delo. "Zelo sem hvaležna šahu, življenje bi bilo brez njega precej bolj pusto," priznava velemojstrica. Ta naziv, najvišji v ženskem šahu, je pridobila leta 2007.

"Igram še kakšnih par turnirjev, kakšno ligo, pa če pridem še kdaj v reprezentanco, je seveda vselej fino." Foto: Vid Ponikvar

V teh dneh se temu vprašanju skoraj ne moremo izogniti. Kako ste preživeli koronakrizo?

Mene ta kriza niti ni preveč prizadela, moja služba je pač ni klasična od osmih do štirih v pisarni, ampak je bolj svobodna. Delam lahko tudi od doma in vedno se najdejo neke stvari, ki jih lahko počneš. Če ne drugega, je to kakšno pisanje člankov, ki je vedno dobrodošlo. Predavanja so se preselila na splet, na zoom, tudi izpite sem imela prek te aplikacije, zato ni bilo večjih sprememb. Glede šaha pa se mi zdi, da sem tudi dobro organizirala stvari, veliko je bilo teh on-line turnirjev. Tako sem gledala malo te turnirje, ki jih igrajo najboljši. Precej hitro so se prilagodili na to korono s pomočjo interneta in bilo je kar precej zelo zanimivih dvobojev. Prav zabavno je bilo.

Ste tudi igrali?

Ne, samo gledam te stvari. Malo za zraven, po internetu.

Tekmovalno kariero ste zaključili?

Ne povsem. Pri šahu to niti ni potrebno, kot v kakšnem drugem športu. Ni tako, da bi po določenem času neigranja vse pozabil. Šah znaš igrati, je pa res, da se veliko bolj mučim z otvoritvami. Preden pridem na turnir sem prej poznala razmere, malo pogledala novosti, zdaj pa pozabim na podrobnosti in se moram na tekmah učiti na novo. S tega vidika je bolj naporno.

Če nisi ves čas v pogonu, izgubiš ostrino?

Tako je. Preden grem na turnir sicer še vedno malo igram po internetu, da pridem s tem računanjem malo v formo, ampak predvsem te otvoritve me mučijo. No, saj jih že prej nisem prav ljubila in sem bila v tem elementu malce šibka. Problem je. Na zadnji olimpijadi, na kateri sem bila, se ljudje pripravijo, ti pa igraš tisti dve otvoritvi. S trenerji se pripraviš do kakšne poteze, nato igraš s kakšno velemojstrico in ugotoviš, da v resnici igraš kot proti računalniku in ne proti dejanski nasprotnici. Selektor mi je predlagal, da igram take bolj nenavadne poteze, da se morajo tudi oni prilagoditi in ne morejo vsiljevati svoje igre. Mi je pa težko, ker si pač še vedno mislim, da stvari poznam, pa se izkaže, da nasprotniki vedo več. Pozabiš na podrobnosti.

Torej, igram še kakšnih par turnirjev, kakšno ligo, pa če pridem še kdaj v reprezentanco, je seveda vselej fino. Nazadnje na Korziki mi je šlo kar v redu, bila sem druga, premagala sem neko mednarodno mojstrico in občutek je bil prijeten. Mi pa ta rejting počasi in vztrajno drsi navzdol.

Bi se še lahko vrnili na vrhunsko raven?

Mislim da. Kaj pravzaprav pomeni vrnitev? Moj najvišji rejting je bil, mislim da 2362, in se mi zdi, da je bil z mojim načinom dela to nekakšen maksimum. Če bi hotela več, so potrebni preskoki, moraš vložiti več dela. Z mojim načinom, ko sem študirala in delala ob šahu, je to nekakšna odločitev, usmeritev življenja na podlagi drugačnih prioritet. Pride trenutek, ko se moraš odločiti, ali igrati profesionalno šah in dati na stran študij ter normalno življenje. Je neko eksistencialno vprašanje, ko se moraš odločiti, kako boš živel.

Pride trenutek, ko se moraš odločiti, ali igrati profesionalno šah in dati na stran študij ter normalno življenje. Foto: Vid Ponikvar

Pa je pri nas sploh mogoče živeti od šaha?

Ja, ja, ljudje živijo od šaha, predvsem moški, zato ker so pri njih nagrade in honorarji višji. Za ženske pa ne vem točno. Nenazadnje so tudi naše najboljše šahistke mlajše, Laura Unuk, Lara Janželj, Teja Vidici pa Zala Urh, ki vse ob šahu tudi študirajo in še niso na tej prej omenjeni prelomnici. Pa vse študirajo resno, medicino, biokemijo, torej stvari, ki se jih ne moreš lotevati kar tako mimogrede. Očitno imajo s tem načrte. Težko je ženskam živeti od šaha, moraš biti res špica, pa še to ne zagotavlja službe in pokojnine. Vse je seveda odvisno od rezultatov, veliko je potovanj …

… in stroškov najbrž?

Dobro, če si dober, ti že organizator plača in pravzaprav na turnirje hodiš zato, da zaslužiš. A je vseeno veliko potovanj, to je specifičen način življenja. Profesionalne šahistke so pogosto tudi poročene s šahisti in se lahko tako popolnoma predajo šahu. Če se bo torej kakšna naša sporočila s šahistom, bi znalo kaj biti (smeh, op. p).

Se torej to spodbuja, da se šahisti parčkajo med seboj?

Seveda (smeh, op. p.)

Verjetno tudi Slovenija ni najbolj šahovsko prijazna država.

Zagotovo obstajajo šahovsko bolj prijazne države, recimo Armenija, ali pa v naši soseščini so pogoji večinoma boljši kot pri nas. Ampak v Sloveniji se je spodbujanje mladinskega šaha precej popravilo. Kasneje zmanjka. Tam je še precej pod okriljem OKS in raznih fundacij, ki skrbijo za razvoj mladih, a ko se ti enkrat razvijejo, pa zmanjka prave podpore. V šahu ni te možnosti, kot jo imajo nekateri drugi športniki, ki se lahko zaposlijo na policiji ali v vojski. Šah pač ni olimpijski šport in padeš v to sistemsko luknjo. Sponzorje čakat je … Za reprezentanco se še nabere, da pa bi recimo pripomogli temu, da bi lahko odmislili finančna bremena in se posvetili šahu, pa ne. Nenazadnje je cel kup stroškov, začenši s trenerjem. Težko je, tam zmanjka.

Verjetno je tudi število šahistk in šahistov pri nas manjše kot v večjih državah.

Pa niti ne, zanimanja za šah je ogromno, a le do ene starosti. Tudi otrok je ogromno, ampak kasneje pa se ustavi. Kdo bo vlagal? Starši? Ni neke perspektive. Obstaja zavedanje, da šah razvija neke stvari, ampak dokler ni treba nekaj vložiti in se čemu odreči, je vse fino, potem pa se ustavi. In do te ravni prideš precej hitro. Precej zgodaj se morajo odločiti, ali bo to resna zadeva ali zgolj neka zabava. Takrat imamo velik upad.

"Naš izobraževalni sistem je preveč ločen od teh nekih dodatnih aktivnosti, ki jih človek počne." Foto: Vid Ponikvar

Še vedno je veliko rangiranih tekmovalk in tekmovalcev. Sam šport ni videti v nevarnosti.

Ne, tudi večkrat me preseneti, kako pozitivno ljudje vidijo šah. Na splošno. To je igra, ki bo težko izumrla. Niti ne rabiš veliko opreme, potrebuješ šahovnico in ure, dejavnost pa je tako bogata, da je vedno znova zanimiva.

Šahisti veljate za inteligentne, mirne, obvladane, to da ste doktorica psihologije ni pravzaprav nobeno presenečenje. Ustreza našim predstavam o tem, kam v družbi spadajo šahisti. Je šlo res tako gladko?

Na začetku, ko sem prišla na faks, sem jim povedala, da bom manjkala malo več. Tudi to je stvar, ki jo je vredno izpostaviti. Naš izobraževalni sistem je preveč ločen od teh nekih dodatnih aktivnosti, ki jih človek počne. Tudi sama sem imela takšno izkušnjo in to na psihologiji, kjer bi človek pričakoval malce več razumevanja. Postavljena sem bila pred dejstvo, ali igraj šah ali študiraj, pa sem potem zaradi svoje trme, morda tudi poguma, saj bi se lahko ustrašila, izpeljala oboje. Če mi kdo reče, da nečesa ne morem, sem potem še bolj zagrizena. To je ena stvar, ki ni v redu, marsikaj je mogoče. Saj nihče med nami ne zahteva kakšnih daril, ali da bi se izognili obveznostim, ampak samo malce več fleksibilnosti.

Dejansko šah spada v sistem izobraževanja, to je mentalna telovadba.

Ja, ampak z vsako aktivnostjo, ki jo človek počne, se je mogoče ogromno naučiti, dodati v to generično zbirko življenjskih sposobnosti. Katerikoli vrhunski šport ali pa umetnost je dodana vrednost. To znanje je mogoče prenesti tudi v neke druge vsebine. To je fino razvijati in se s tem pripraviti na življenje, da se ne učiš samo neke teorije.

Dileme torej ni bilo, izbrali ste študij.

Tudi takrat, ko je bil največji pritisk, dileme ni bilo. Sem se pa zavestno odločila, mislim, da v tretjem letniku, da bom razdelila stvari na pol in igrala malo več šaha. Šah je pri meni bil pomembna stvar, nekatere stvari sem zaradi njega prilagodila, a ni bil najpomembnejša stvar, zaradi katere bi vse ostalo opustila. Zdi pa se mi, da se da. Jaz sem mogoče tudi tak človek, da imam rada počnem več stvari hkrati. So pa nekatere stvari, ki so mi neprijetne, recimo pri šahu so stresna ta potovanja s turnirja na turnir. Ta bi mi bila odveč, zato mi ustreza ena taka milejša kombinacija.

"V šahu je aktivnost zelo pomembna in brez nje ne gre. Zdi se mi, da je tudi v življenju na splošno pomembna." Foto: Vid Ponikvar

Kako vas je šah pripravil na življenje ob športu?

Hm, zdaj bom o tem napisala knjigo. (smeh, op. p.) V resnici sem jo že, a jo je treba še izpiliti. Šah pa mi je dal ogromno stvari. Od različnih procesov … Lahko gremo od treninga, ki te nauči, kako se moraš lotevati problemov, dojemanja, da ti potrpežljivost, zavedanje, da bo nagrada prišla čez čas in ne nujno v tistem trenutku, ko delaš. Vložiti moraš trud, a nagrada in uspehi zanj ne pridejo takoj. Ob treningu se zaveš, da boš prej ali slej uspešen tudi na tekmi.

Ni te instantne gratifikacije, ki je značilna za sodobni čas.

Ja. Pa kako si pravilno zastaviti cilje, da so obenem realni in dovolj ambiciozni, kar je prava umetnost, pa kaj vse moraš vložiti v uspeh, pa kako upravljati s svojim časom, kje najti motivacijo … Take stvari že pri treningu pomenijo veliko. Pri partiji se dogaja marsikaj, od matematičnega razmišljanja do tega, da si aktiven, saj je v šahu aktivnost zelo pomembna in brez nje ne gre. Zdi se mi, da je tudi v življenju na splošno pomembna. Da ni človek pasiven in samo čaka, kaj bo. S pasivnostjo se razvije strah pred porazi, bojiš se poskusiti stvari, bojiš se napak …

Seveda ni nikoli fino zgubiti, ampak vsaka poteza je po svoje zmaga, je razmišljanje in sprejemanje odločitev. Mislim, da se ljudje bojijo sprejemati odločitve, v šahu pa se moraš z vsako potezo odločiti, sprejeti določeno mero tveganja in hkrati razumeti, kaj so prioritete, kaj je pomembnejše od nečesa drugega. Tudi to je koristno v vsakdanjem življenju, ljudje si na splošno ne znajo postavljati prioritet. In so živčni za vsako stvar, pa čeprav so nekatere nepomembne. S šahom se naučiš razmišljati v vsaki situaciji, kaj je pomembno in kaj ni tako pomembno.

To kritično razmišljanje je iskanje bistva v stvareh. Ljudje prepogosto padejo v neko udobno rutino. To je tako površinsko in s tem ne razumeš, kaj je v resnici bistvo. Ljudje mislijo, da so varni v situaciji, v kateri se ne počutijo v redu, ampak vztrajajo samo zato, ker razmere poznajo. Seveda, stres je neka nepoznana stvar, doživljamo ga v neki nepoznani situaciji, ko se je treba znajti. Varnost pa enačimo z lagodnostjo in pasivnostjo. A ravno ta ni varna. Če hodiš v službo vsak dan in trpiš, to ni varnost. Prej ali slej te bo podrlo slabo počutje. Treba se je vprašati, kaj si želiš in stopiti v tisto smer.

"Že diplomo sem delala iz šaha, kako se šahisti soočajo s stresom v primerjavi z nešahisti." Foto: Vid Ponikvar

Kako pa je naslov knjige?

Joj, je v angleščini, "A game for life" (Igra življenja, op. p.) je naslov, moram pa še enkrat iti skozi z enim šahistom. Pregledali par nastavkov. To izvira iz znanosti, v tej mora imeti vsak stavek smisel.

Tudi v doktorski disertaciji ste se osredotočili na šah.

Jaz poskušam povezovati stvari v življenju. Smiselno se mi zdi. Če imaš neko znanje in je mogoče stvari povezovati, je to neka nadgradnja. Že diplomo sem delala iz šaha, kako se šahisti soočajo s stresom v primerjavi z nešahisti, pri doktoratu sem pa v bistvu z nekim računalniškim programom, ki so mi ga pomagali narediti na fakulteti za računalništvo, moj mentor je bil Ivan Bratko s te fakultete, preverjala, kako shranjujemo informacije tega proceduralnega tipa. Šahistom smo dali ene variante in so jih morali ponoviti, šahovske in nešahovke, pa tudi nešahistom, ker smo morali preveriti, da ni teh boljših kognitivnih sposobnosti pri šahistih, ampak je bila spremenljivka le znanje. Potem smo identificirali te skupke, na kakšen način združujemo informacije, da si stvari lažje zapomnimo, da jih prikličemo iz spomina in kako so te skupki in procesiranje informacij odvisni od konteksta. Kontekst so bili v bistvu atributi, ki jih imajo šahovski programi, s katerimi ocenjujejo pozicijo in spreminjanje variant. To smo potem povezovali s psihološkimi teorijami. Kako si zapomnimo stvari, kako jih prikličemo in kakšni mehanizmi nam pri tem pomagajo, koliko informacij združijo boljši in slabši šahisti v ta skupek in koliko jih lahko prikličejo …

Tudi z umetno inteligenco ste se ukvarjali, na inštitutu Jožef Stefan.

Ja, v centru za inteligentne sisteme pri profesorju Gamsu sem bila kar nekaj časa, tudi tekom pisanja doktorata. Umetna inteligenca je zanimiv način razmišljanja, to je spet ena stvar, ki bi se jo lahko ljudje že od majhnega učili. Kako gledati na podatke. Kako lahko pridobimo podatke in zastavimo problem. Kako lahko z nekimi orodji poiščemo neke vzorce, nek smisel v podatkih. To je stvar, ki bi lahko koristila vsem. Tudi aplikacije so konec koncev … Računalništvo je lahko rečemo neka podporna znanost, so algoritmi, ki jih lahko nato apliciraš na realne probleme in podatke. Če bi imeli to v mislih, bi lahko še bolj razvila tudi interdisciplinarnost. Z medicino denimo. Sicer z njo že tako veliko sodelujemo, a bi lahko še bolj. Če bi zdravnik recimo vedel, ali obstaja kakšen vzorec v teh in teh podatkih, in bi jih že zbral na tak način, bi bilo sodelovanja še več. Dobro zdaj so tu te globoke nevronske mreže, ki jih je tudi v šahu analiziral je spet ena stvar, ki je na nek način revolucionarna.

"Računalniki vplivajo na samo šahovsko igro, na otvoritve. Igra se je preselilo na domačo analizo in manj na ustvarjanje za samo šahovnico." Foto: Vid Ponikvar

Prav šah je bil polje obračuna človeka in stroja, ko je IBM-ov računalnik Deep Blue leta 1997 premagal velikega ruskega mojstra Garija Kasparova. A tisto ni bila umetna inteligenca.

Zdaj ne vem točno, koliko teh algoritmov umetne inteligence je imel Deep Blue, a je res, šah je taka nadvse primerna domena, zato ker je omejena, ima pravila, znotraj teh pa neomejene možnosti. Imaš tudi ta rejting, po katerem se rangira znanje in veš, kdo je najboljši. Zato je šah ena taka fina domena za preizkušanje umetne inteligence. Pa tudi psihologije. Marsikatere rezultate se lahko posploši.

Je bil to takrat šok za šahovski svet? Kasparov je bil ogorčen. Morda bolj zaradi ranjenega ega.

Za šahiste ni bil šok. Se mi zdi da je bolj neka taka fama. Je pa problem v šahu, ker ti računalniki vplivajo na samo igro, na otvoritve. Igra se je preselilo na domačo analizo in manj na ustvarjanje za samo šahovnico. Predlagane so bile celo neke rešitve, da se osnovna pozicija figur randomizira, denimo, da so figure na nestandardnih, naključnih pozicijah. Zanimivo se mi zdi tudi to pri AlphaZero (računalniški program za šah, ki ga je razvila umetna inteligenca, op. p.), kako je recimo Carlsen (Norveški šahist Magnus Carlsen, trenutno nesporna številka ena na svetu, op. p.) preštudiral igro na tak način, kot deluje umetna inteligenca. On je pogledal partije AlphaZero in poskušal razbrati, kaj računalnik počne, kakšni so vzorci.

Carlsen kot šahist nove dobe je torej že zaznamovan s tem novim šahom?

Mogoče, ali pa je tak genij, da lahko počne karkoli.

Je "novi" šah boljši od starega ali obratno?

Odvisno, za tiste, ki so bolj pridni doma, je boljši, za tiste, ki so bolj ustvarjalni, pa slabši.

Za vas slabši?

Se kar strinjam. Meni je fino igrati bolj aktivno, računati ne več toliko. Nikoli nisem marala pozicijskih in strateških iger, ampak bolj te napadalne. So me tudi zafrkavali: Vedno rineš v napad, i n to kar s kmetom (smeh, op. p.). Ampak vsaj veš, kaj početi, greš, imaš nek načrt. Pri pozicijski igri nekaj prekladaš. Pač slabše jo razumem. Očitno ta napadalna igra bolj ustreza mojemu značaju. Bolj razumem takšno igro. Tiste se sicer lahko naučim, odigram čisto dobro, ampak me živcira.

"Z vidika etike je v šahu precej tudi nenapisanih pravil. Treba se je obnašati, zato tega, da bi nekdo ne vem kaj poskušal s psihološkimi igricami, ni." Foto: Vid Ponikvar

Lahko rečemo, da ste v tem smislu malce nepotrpežljiva šahistka?

(po krajšem premisleku, op. p.) Lahko. Mogoče res.

Koliko pa je psihologije v šahu, koliko je igre s samim človekom in ne zgolj tehniko oziroma teorijo? V pokru denimo je bolj ali manj vse psihologija.

Z vidika etike je v šahu precej tudi nenapisanih pravil. Treba se je obnašati, zato tega, da bi nekdo ne vem kaj poskušal s psihološkimi igricami, ni. Se pa poskuša pri pripravah malo videti, kakšen je človek in poskušati izbirati variante, ki mu ne ustrezajo. To ugotoviš po njegovi igri, kar pomeni tudi po njegovem temperamentu. Ali je nekdo bolj umirjen pozicijski ali bolj napadalen. To je eno, drugo je pa, da imaš sam s seboj dovolj dela na tem psihološkem nivoju, tekom partije, pred njo, po njej, ta nihanja, šoki, soočenja, napake …

V resnici je ogromno drame v šahu, Karpov in Kasparov sta se v njunih epskih spopadih obkladala z obtožbami o podtikanju prisluškovalnih naprav, elektronskemu motenju možganskih valov in n podobnimi paranoičnimi impulzi, pa seveda Bobby Fischer, ki se mu je preprosto zmešalo. Notranji pritisk je kot kaže izjemen, pa čeprav šahisti navzven delujete mirno in zbrano.

Ja, seveda. Mirni delujemo zato, ker za šahovnico pač niti ne moreš biti kaj drugega. Ne moreš razbiti ure, recimo, čeprav tudi Carlsen po kakšni slabši partiji kaj vrže, se razjezi. Notranje se dogaja marsikaj, kar se morda zazna tudi po neverbalni komunikaciji, ki je bolj taka neočitna. A treba se je obvladati, kontrolirati razmere. Šok je kakšna poteza, ki je nisi predvidel, pa moraš še vedno igrati naprej.

Deluje kot idealna priprava za življenje, pripraviti moraš cilj, strategijo, ji slediti, a se obenem tudi hitro in brez panike prilagoditi na nepredvidene zaplete.

Tako je, ja.

Kako je vas sploh zaneslo v šah, kdaj ste se okužili s tem virusom?

Se mi zdi, da ko sem malo brala o tem. Najprej sem mislila, da sem jaz malo čudna, doma so mi vedno govorili: Tebi je bilo važno samo, da si šla na šah. Na turnirjih, ko srečuješ vedno iste ljudi, tudi ta družaben aspekt je pomemben in seveda uživanje. Bilo je zabavno, vse bolj me je potegnil vase.

Pot do naziva velemojstrice je bila naporna, a ne mična. Foto: Vid Ponikvar

Kdaj pa ste ugotovili, da ste dobro v šahu?

Precej zgodaj. Vidiš, kje si v svojem rangu, v svoji konkurenci, ni pa to stvar trenutka ali partije. Ta naziv velemojstrice je bil dokaz, vedela sem, da ga bo enkrat treba ujeti. Saj so bile kakšne zmage in dobri rezultati, a ni bilo kakšnega trenutka, ko bi se mi posvetilo.

Kakšna je bila ta pot do velemojstrice?

Pri meni je bila kar naporna. Eno je, ko so te velemojstrice, pri katerih je samo vprašanje časa, a to je nek druga raven. Pri meni je bilo tako, da je bilo jasno, da lahko dosežem, ni pa bilo enostavno. Moraš toliko boljše igrati kot tvoj rajting kaže v tistem trenutku na nekem turnirju. Potem so še pogoji, da moraš premagati tri velemojstrice iz različnih držav, pa še nekaj pogojev je in vedno mi je nekaj zmanjkalo. To postane že psihično naporno, imaš možnost, da dosežeš željeno, pa ti ne uspe. Cela pot pa ni bila mučna, še vedno je bilo fino na tekmovati na turnirjih. Ne temelji samo na rejtingu. Rejting moraš imeti čez 2300, moj najvišji je bil 2362, da dobiš normo, pa moraš na enem turnirju igrati čez 2400, oziroma še nekaj več, ker so tu še bali, pa igranje z boljšimi … Ko pa enkrat imaš velemojstrski naziv, pa te na turnirje vabijo. Tako sem bila recimo v Indoneziji, kjer niso imeli velemojstrov, in če ti imaš ta naziv, te vabijo, da lahko oni sploh osvajajo te norme.

Kljub temu, da ste dejali, da šaha zlepa ne pozabiš igrati in da je to dejavnost za celo življenje, pa se zdi, da je vrhunski šah kljub vsemu šport mladih?

Spet razlike v sposobnostih. Recimo inteligentnost, imaš fluidno in to kristalizirano z nekimi izkušnjami. Ta se zvišuje tekom življenja, ta fluidna, procesna, če ji lahko tako rečem, pa je bolj izrazita, ko si mlad. To je to že omenjeno računanje. Mlajši gredo bolj na računanje, starejši bolj na neko intuicijo in znanje. Je pa tudi naporno igrati šah in vse te obremenitve bolje prenesejo mlajši. Tudi fizično nenazadnje.

"Čutiš, kako je naporno proti koncu turnirja, ko v zaključkih partij skoraj že ne moreš več misliti, ko si že povsem izžet in možgani ne delujejo več najbolje." Foto: Vid Ponikvar

Tu se poraja tisto vprašanje, je šah sploh šport?

Ne vem, kako se definira šport, če je to fizično gibanje in tako naprej, to obstaja udi pri šahu. Če gremo v skrajnosti. Saj nenazadnje premikaš figure. Tudi pri streljanju s puško tekmovalci "samo" stojijo, in v tem pogledu je šah bolj šport, pri strelstvu je en sam gib. So pa možgani velika mišica, ki porabi ogromno energije, tekmovanja vsebujejo vse elemente, ki jih imajo tudi ostala tekmovanja. Šah je šport.

Je tudi fizično zahteven, saj že večurno sedenje ob popolni zbranosti zahteva nekaj kondicije. Prav Gari Kasparov je slovel po fizični pripravi. Kako ste se pripravljali vi?

Pa dobro, nič kaj posebnega nisem počela, ampak mislim, da je že na splošno potrebno skrbeti za zdrav duh v zdravem telesu. Čutiš, kako je naporno proti koncu turnirja, ko v zaključkih partij skoraj že ne moreš več misliti, ko si že povsem izžet in možgani ne delujejo več najbolje. Seveda je razlika, če si v dobri formi. Treba se je malce potruditi, da lahko to močno, res močno koncentracijo držiš kar najdlje. Pri šahu si tako globoko osredotočen, da nič ne slišiš, nič ne vidiš. To zahteva dobro formo. Nekateri na turnirjih izgubijo tudi po štiri kilograme.

Vam je kakšna partija ostala posebej v spominu?

Joj, ne, svojih partij si skorajda ne zapomnim.

Pa ne slovite šahisti po dobrem spominu?

Nekateri že, ampak jaz vse pozabim. Tudi pri igri imam bolj nekakšen občutek na podlagi izkušenj, ko veš, da so tam določene stvari, zaznavaš določene motive. To že, moj otvoritve in moje partije pa vse pozabim. Nekateri vedo, Carlsen denimo, ve za vse svoje partije in tudi partije ostalih. On ve vse.

Nekaj partij ji je vseeno obtičalo v spominu:

Imate kakšno anekdoto s tekmovanj?

O ja, dosti jih je, ampak ne bom povedala. Ne, ne (smeh, op,. p.).

Kdo pa je vaš vzornik v šahu?

Nimam vzornika. Ne. Bi že bilo pametno imeti kakšnega vzornika, ampak ne vem, nimam.

Tudi med največjimi zvezdniki tega športa ne? Tudi tistih, ki ste jih srečali v živo?

Nimam jaz tega, da bi me avtoritete pretirano fascinirale, vsi so samo normalni ljudje. Saj je fascinantno gledati, kako šahirajo, ampak … Sicer pa se srečujemo, vsi so tam, ni ne vem kaj. Carlsena sem enkrat na nekem žuru celo podražila: Pa kako si lahko tisto spregledal?! Ni bilo ravno pametno. (smeh, op. p.)

Kako pa je reagiral?

Šel je proč. (smeh, op. p.)

"Zelo sem hvaležna šahu, življenje bi bilo brez njega precej bolj pusto." Foto: Vid Ponikvar

Mentorje pa ste imeli, kajne?

Ja, imela sem trenerje, začela sem z eno iz Bosne, Vesno Mišanović Bašagić, potem je prišel še njen mož gor in tu v Sloveniji mnogo ljudem pomagal. Tudi v reprezentanci je bilo nekja trenerjev, s katerimi sem sodelovala, Adrian Mihalčišin, Matjaž Mikac … Tale Zlatko Bašagić je prav živel v Novi Gorici in sem vsak dan hodila po šoli na trening. Že prej so me vozili v Ljubljano k Vesni. Ona je bila velemojstrica. Zelo sem hvaležna šahu, življenje bi bilo brez njega precej bolj pusto.

Težko se je izogniti občutku, da je bil šah nekoč bolj popularen. Kaj menite vi?

Carlsen je zdaj naredil veliko za popularizacijo šaha. V teh reklamnih akcijah, ko je igral z Ronaldom in tako naprej. Pred njim pa je bilo obdobje, ko nisi niti vedel, kdo je najboljši. Še pred tem, pred leti so bili ti dolgi meči in se je ob njih zgradila taka fama, pa so bili šahisti tudi zaradi malo bolj prepoznavni.

Prišlo je tudi do razdora v mednarodni šahovski zvezi Fide.

Ja, imeli smo po dva svetovna prvaka. Danes Carlsen tako dominira, da ni dvoma, kdo je najboljši, drugače je …

O najboljših, najbolj karizmatičnih šahistih:

V obdobju med Karpovom in Kasparovom ter Carlesenom pa so bili manj karizmatični prvaki, Ananad, Topalov …

Ja, saj so dobri, ampak pač ni to isto kot Kasparov, pa Karpov, ki sta vladala dolgo. Nekaj časa so manjkali ti zvezdniki, idoli. Ljudje, ki jih potem povezuješ s športom.

Kdo pa je najboljši slovenski šahist vseh časov. Milan Vidmar? Brez dvoma?

Ja, ja, ni dvomov. On je bil fascinanten človek, še boljši kot šahist je bil v znanosti. V svojem času je bil tretji na svetu. Ravno zadnjič mi je prijatelj razlagal, da Vidmar celo pet let ni igral, ko so ga povabili na nek turnir, so mu kazali neke nove otvoritve, ki ji sploh ni poznal, pa je igral na isti ravni kot pred premorom. Genij. Bil je zaposlen, pa mu je en šef, ki ni bil šahist, dovolil, da je hodil na turnirje, drugi, ki je bil šahist, pa ga ni pustil, saj je vedel, da se lahko spet okuži in se ne bo več vrnil (smeh, op. p.).

"Delo je dinamično, imaš stik s študenti, tudi predavanja so mi fajn, čeprav na začetku nisem bila vajena nastopanja v javnosti in so mi šahovski kolegi celo poskušali vsiliti tečaj retorike." Foto: Vid Ponikvar

Kaj počnete zdaj, predavate na Fakulteti za uporabne družbene študije, pišete knjigo … kako izgleda vaš tipičen vsakdan?

Za zdaj sem doc. dr., tudi v akademskem svetu je hierarhija in lestvice. To delo mi je fino, všeč mi je ta svoboda, da nisi ujet v neko rutino in delo za mizo. Tega nimam rada. Delo je dinamično, imaš stik s študenti, tudi predavanja so mi fajn, čeprav na začetku nisem bila vajena nastopanja v javnosti in so mi šahovski kolegi celo poskušali vsiliti tečaj retorike. Navadila sem se, povem tako kot je in za zdaj so ljudje zadovoljni. Postane malo debata, malo drugače je. Potem imaš še kakšne projekte, še kam greš, potem pišem članke, ki pa mi zagotovi malo adrenalina, saj je vselej vprašanje, mi jih bodo objavili ali ne (smeh, op. p.). To je dobrodošel izziv. Tudi zabavno je.

Kaj pa ni tako fino? Pri šahu vam ne ustrezajo otvoritve, kot ste dejali, kaj pa pri delu?

Tako kot je vse lahko fino, je vse lahko tudi ne tako fino. Tudi študenti znajo biti naporni. Imaš pluse in minuse, na splošno pa je pozitivno, takoj podpišem do upokojitve (smeh, op. p.). Pri tej službi je res fino, da si samostojen, da imaš nekaj svobode in nimaš šefa, ki bi samo ukazoval, kaj moraš storiti. Dobro, nekaj je seveda tudi tega, a ne veliko.