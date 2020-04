Pandemija novega koronavirusa je ustavila tudi svet športa, odpihnila ali prestavila tekmovanja in močno posegla v priprave športnikov. Kako karantena vpliva na najboljšo slovensko šahistko, 20-letno Ljubljančanko Lauro Unuk? Kako ruši njene priprave in tekmovalni koledar? Bo zdaj več časa za študij, ki je zanjo vedno prioriteta?

20-letna Laura Unuk je najboljša slovenska šahistka. Kako ji je pandemija prekrižala načrte v letošnji sezoni? Foto: Vid Ponikvar

Kdo je Laura Unuk? 20-letna Ljubljančanka je najboljša slovenska šahistka leta 2019 – trenutno je na 98. mestu svetovne lestvice Fide in 65. v evropski razvrstitvi. Na lanskem ekipnem EP za člane v gruzijskem Batumiju je dosegla 14. izid na prvi šahovnici. Unukova ima od leta 2019 naziv šahovske velemojstrice, v preteklosti je dvakrat osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v šahu. Po končani bežigrajski gimnaziji se je vpisala na fakulteto za kemijo, kjer študira na smeri biokemija.

V katerem delu sveta vas je ujela pandemija?

V bistvu sem se ravno v obdobju, ko so se v Italiji razmere začele zaostrovati, vračala iz tekmovanja v Tuniziji. Letela sem preko Rima in Benetk in se potem v Ljubljano vrnila z GoOptijem. Lahko si predstavljate, kakšna panika me je zagrabila, ko so mediji začeli poročati, da je nekdo, ki je bil pozitiven, potoval z enim od njihovih kombijev.

Kmalu zatem sem potovala še na Hrvaško, kjer so prav v tistem času poročali o novih primerih …

V Slovenijo sem se vrnila v času, ko še ni bila razglašena epidemija, in od takrat sem doma.

Čez nekaj dni bi morala na tekmovanje na Madžarsko, pa potem v Rejkjavik na Islandiji, a zdaj je seveda zaradi odpovedi vse to padlo v vodo.

Laura Unuk je bila stara sedem let, ko je njen dedek prinesel ročno izdelano leseno šahovnico s 64 polji in 32 figurami in jo povabil k igri partije. To je bilo njeno prvo srečanje s šahom. Foto: Vid Ponikvar

Kako karantena vpliva na vas kot šahistko? Ali sklepam narobe, če si predstavljam, da vaši treningi ne potekajo veliko drugače kot sicer?

Res je, veliko priprav poteka online, tudi vse več tekmovanj poteka preko spleta in so zelo priljubljena. Potem so tu razni videi, knjige in podobno, tako da to, da smo doma, nima prav velikega vpliva na naše priprave, jih pa seveda ima na naš tekmovalni koledar. Vsa šahovska tekmovanja so namreč do nadaljnjega odpovedana.

Veliko organizatorjev se zdaj trudi, da bi organizirali internetna šahovska tekmovanja, kar pa je zaradi možnosti goljufanja nekoliko težje.

Eden od vrhuncev sezone bi vas čakal v drugi polovici maja, ko bi v Podčetrtku moralo potekati evropsko prvenstvo v šahu, kar bi bil največji šahovski dogodek v Sloveniji v zadnjih letih, a je zaradi pandemije prestavljen na december.

Res je, žal je tekmovanje prestavljeno, odpovedano pa je tekmovanje Ljubljana Open, ki so ga organizatorji želeli pripraviti po več letih in bi moralo potekati konec aprila.

Prestavljena je tudi šahovska olimpijada (ekipno svetovno tekmovanje), ki bo namesto avgusta letos potekala prihodnje leto. Takrat je na sporedu tudi ekipno EP, to je eno mojih najljubših tekmovanj, saj igramo za ekipo, se podpiramo … Prvenstvo bo potekalo v Portorožu in upam, da ga zaradi prestavitve olimpijade, ne bodo prestavili. Običajno se ta dva turnirju menjavata na vsaki dve leti.

Do decembra bo tekmovala zgolj v online šahu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Do decembra, ko bo, če bo vse po sreči, na sporedu evropsko prvenstvo, je še ogromno časa. Najbrž ste si že zamislili, kako to obdobje čim bolje izkoristiti? Bo to obdobje bolj namenjeno študiju?

V bistvu so mi pred karanteno največ časa vzela potovanja na tekmovanja, trenirala niti nisem toliko, saj niti ni bilo časa in sem se večinoma učila skozi svoje partije, ki sem jih redno analizirala.

Zdaj, ko imam časa na pretek, treniram po želji, ko začutim, da bi morala (smeh, op. a.). Zjutraj, zvečer, bolj sem sproščena. Imam dovolj knjig, načrt imam, vsaj v glavi … Največ dela me čaka na otvoritvah, na taktiki … seveda pa se bom posvečala tudi študiju. Kolokviji so večinoma že odpovedani, čakamo še na informacije, kako bo z izpiti.

Kako zahteven se vam zdi študij?

Zelo, a mi je hkrati tudi zelo všeč. Še posebej aktualna tema so trenutno virusi. Veliko smo se učili o tem, kako virus prodre v človeško telo, kakšno škodo naredi, kako ga ustaviti … zelo aktualna tema v tem trenutku …

Laura je študentka 2. letnika fakultete za kemijo. Poudarja, da je študij vedno na prvem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Ste razpravljali tudi o rešitvah za ustavitev pandemije novega koronavirusa?

Ne toliko, bolj smo govorili o samih lastnostih virusa, pogovarjali smo se tudi o postopkih za izdelavo zdravila, a je vse skupaj zelo zapleteno, saj je na svetu ogromno kemikalij, nekatere so človeku prijazne, druge ne … in treba je poiskati ravno pravo kombinacijo kemikalij, ki bi pomagale. Verjamem, da bodo zdravilo nekoč odkrili.

Vas študij zelo ovira pri razvoju šahovske kariere?

Težko rečem, je pa res, da se mi je lansko leto kar poznalo, saj se nisem zmogla osredotočiti zgolj na eno področje, kar se je odražalo tudi pri mojih rezultatih in ratinških točkah – izgubila sem jih 150, kar je res veliko.

Ko sem potovala na turnir, sem s seboj tovorila študijsko literaturo, ko sem šla na predavanja, sem razmišljala o tem, da me čaka turnir.

Kar naprej sem bila utrujena in res ni bilo lahko, a se mi zdi, da sem zdaj našla neko ravnovesje. Uspela sem tudi doseči vse izgubljene ratinške točke.

"Moj načrt je, da najprej dokončam fakulteto in se šele potem odločim – ali je zame bolje, da se v celoti posvetim šahu in sem profesionalna šahistka, ali je bolje, da si poiščem službo. Mi je pa zelo pomembno, da imam izobrazbo, saj vsi vemo, da je od šaha težko živeti. Še posebej, če si ženska. Če bi si želela živeti od šaha, bi morala zasedati mesta med top deset, top 20 na svetovni ženski šahovski lestvici." Foto: Vid Ponikvar

Je študij še vedno na prvem mestu?

Da, moj načrt je ta, da najprej dokončam fakulteto in se šele potem odločim – ali je zame bolje, da se v celoti posvetim šahu in sem profesionalna šahistka, ali je bolje, da si poiščem službo.

Mi je pa zelo pomembno, da imam izobrazbo, saj vsi vemo, da je od šaha težko živeti. Še posebej, če si ženska. Če bi si želela živeti od šaha, bi morala zasedati mesta med top deset, top 20 na svetovni ženski šahovski lestvici.

Trenutno sem na ženski svetovni lestvici na 98. mestu, na evropski pa na 65. mestu.

Zanimivo je, da je bilo eno zadnjih večjih tekmovanj, ki je kljub koronavirusu potekalo, prav šahovsko, in sicer šahovski turnir za izzivalca svetovnega prvaka Magnusa Carlsena, ki je potekal v ruskem Jekaterinburgu in je bil 26. marca zaradi napovedanega zaprtja mej oziroma možnosti, da bi šahisti odpotovali domov, odpovedan. Ste ga spremljali?

Seveda, prav uživala sem. Turnir za izzivalca je komentiral prav svetovni prvak Magnus Carlsen in vse skupaj je bilo res zanimivo. Še posebej zdaj, ko sem kar naprej doma in imam več časa. Na koncu mi je bilo prav žal, da se je turnir predčasno zaključil (smeh, op. a.).

Svetovni prvak Magnus Carlsen bo v času karantene organiziral poseben turnir v šahu od doma. Na njem se bo pomerilo sedem šahistov, največjih tekmecev Carlsena. Zmagovalec bo prejel 64 tisoč od skupno 228 tisoč evrov nagradnega sklada. Foto: Getty Images

Sicer pa ja, res je, organizatorje je skrbelo, da tekmovalci ne bodo več mogli odpotovati domov, saj so se meje zapirale, zato so turnir prekinili. V ozadju je bilo kar precej drame ... Eden od šahistov, ki se je na turnir kvalificiral, je organizatorje opozoril pred veliko nevarnostjo novega koronavirusa in se je turnirju zato tudi odpovedal, organizatorji pa so nanj povabili šahista, ki se ni kvalificiral, no, na koncu pa so ga tako ali tako prekinili. Skratka, bilo je res veliko drame ...

Prav svetovni prvak Carlsen, ki ga omenjate, bo v času karantene organiziral poseben turnir v šahu od doma (od 18. aprila do 3. maja 2020). Menda gre za najprestižnejši šahovski dogodek, ki se bo odvijal na daljavo. Na njem se bo pomerilo sedem šahistov, največjih tekmecev Carlsena, ki se bodo turnirja udeležili od doma. Zmagovalec bo prejel 64 tisoč od skupno 228 tisoč evrov nagradnega sklada. Kako je novico sprejel šahovski svet?

Vsi smo nad to idejo zelo navdušeni, saj kaže na to, da Carlsen v teh zelo težkih časih misli tudi na druge.

Poleg tega tekmovanje ponuja res visok nagradni sklad, tako da bo turnir tudi za povabljence, ki seveda živijo od igranja šaha, zelo mikaven.

Šahovski turnirji v klasičnem pomenu besede so postavljeni na stranski tir. Foto: Getty Images

Bi se strinjali, da je Carlsen ogromno storil za popularizacijo šaha? Nikakor ne gre za šahista v najbolj stereotipnem pogledu …

Da, zagotovo. Že pred njimi so bili svetovni prvaki velika imena, a Magnus je zaradi svoje nekonvencionalnosti znan tudi nešahovski javnosti. Je zelo netipičen šahist, ukvarja se tudi z drugimi hobiji, obožuje nogomet … Mogoče sicer širša javnost bolj pozna Bobbyja Fischerja in Garija Kasparova, a tudi Carlsen si je ustvaril lepo ime.

Prej ste omenili, da je sploh za šahistke težko, če se želijo preživljati zgolj s šahom … Če bi bilo letos eno običajno leto, koliko bi lahko zaslužili?

Ne prav veliko, ne gre za tako visoke zneske kot v nekaterih drugih športih. Na zadnjem ženskem turnirju, ki sem se ga udeležila, sem na primer zaslužila 500 evrov.

Največ je mogoče zaslužiti na tekmovanjih zaprtega tipa, ki se ga lahko udeležijo zgolj povabljeni – se pravi šahisti, ki sodijo med top 20 na svetu – kjer je močno sponzorsko ozadje in imajo bogat denarni sklad. Na takih tekmovanjih se denimo zasluži tudi po dva tisoč evrov, kar je kar lepa vsota.

Nekaj se da zaslužiti tudi z igranjem v drugih klubih. Pri šahu je tako, da lahko v vsaki državi igraš za drug klub.

Foto: Vid Ponikvar

Imate v bližnji prihodnosti v načrtu kakšno online tekmovanje?

Da, ravno pred dnevi mi je nekdo uredil udeležbo na online turnirju v Franciji – to bo moje prvo online tekmovanje. Glavna nagrada je sto evrov. Nekaj je … Upam, da bom imela srečo.