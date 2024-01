Šahista leta Laura Unuk in Jan Šubelj

Najboljših v minulem letu so se spomnili tudi pri Šahovski zvezi Slovenije. Šahista leta sta po poročanju časnika Dnevnik postala Lura Unuk in Jan Šubelj. V mladinski konkurenci je naziv pripadel Vesni Mihelič in Rudiju Oleniku Čampi.

V moški konkurenci si je naziv prvič v karieri priboril novopečeni in obenem najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj, ki je lani spomladi osvojil svojo zadnjo normo za najvišji šahovski naslov.

Kasneje je osvojil peto mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu do 20 let v standardnem šahu. Blestel je tudi v hitrih disciplinah, saj je na svetovnem prvenstvu v hitropoteznem šahu dosegel šesto mesto in sedmo v pospešenem šahu. Uspešno je zastopal barve Slovenije na drugi šahovnici ekipnega evropskega prvenstva v Črni gori, na nedavnem članskem evropskem prvenstvu v hitropoteznem šahu je osvojil 16. mesto med več kot 400 udeleženci.

Lara Unuk vnovič

Šahistka leta je vnovič Laura Unuk. Tudi njeno šahovsko leto je bilo prežeto z dosežki in odličnimi predstavami na mednarodnem šahovskem parketu. Najodmevnejši rezultat je sedmo mesto na prvi šahovnici z zmogljivostnim ratingom 2490 točk na ekipnem evropskem prvenstvu v Črni gori, kjer je slovenska ekipa osvojila 14. mesto.

Laura Unuk je že serijska zbirateljica nagrad. Foto: Bojan Puhek

Svojevrsten dosežek je tudi drugo mesto na prvi šahovnici na srednjeevropskem pokalu Mitropa (drugo mesto Slovenije) in delitev 2. do 4. mesta na evropskem klubskem pokalu v Albaniji, kjer je z matičnim klubom Tajfun ŠK Ljubljana osvojila četrto mesto.

Drugo leto zapored je naziv najboljše mladinke pripadel Vesni Mihelič, ki se lahko pohvali s sedmim mestom na svetovnem prvenstvu deklet do 18 let, bronastim odličjem na evropskem prvenstvu v pospešenem šahu mladink do 18 let in dvojnim šestim mestom na mladinskem svetovnem prvenstvu v hitrih disciplinah.

V hudi konkurenci je naziv najboljšega mladinca povsem zasluženo pripadel Rudiju Oleniku Čampi. Njegov največji uspeh je naslov evropskega mladinskega prvaka v hitropoteznem šahu do 16 let in prvo mesto na ekipnem evropskem prvenstvu v pospešenem šahu do 18 let.

