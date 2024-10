Ljubljanske šahistke osvojile zlato medaljo na EP

Šahistke Tajfun-ŠK Ljubljana, tretje nosilke klubskega evropskega pokala, ki se je po sedmih krogih končal v Vrnjački Banji v Srbiji, so osvojile zlato medaljo. Ljubljanski šahisti, šesti nosilci, so osvojili peto mesto, tako kot oni pa je 11 točk osvojila tudi tretjeuvrščena ekipa.

Za potrditev prvega mesta so šahistke v zadnjem krogu z 2,5:1,5 tesno premagale monaški Cercle d'Echecs de Monte-Carlo, prve nosilke, in osvojile 12 točk. Druga je bila s točko zaostanka (11) madžarska Garuda Ajka BSK, še s točko manj (10) je bila tretja romunska ekipa SuperChess.

Ljubljančani so z remijem v zadnji partiji s 3:3 proti madžarski Sentiment Ajki BSK po dodatnem kriteriju izgubili bronasto medaljo, ki je pripadla romunskemu Vadosu. Zlato je osvojil češki Novy Bor, srebro pa makedonski Alkaloid, oba kluba sta zbrala po 12 točk.

Ljubljančani so ostali za las brez bronaste medalje. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na lanskem evropskem klubskem pokalu so Ljubljančanke osvojile 4. mesto z istim številom točk kot drugouvrščena zasedba in so le zaradi slabših dodatnih kriterijev ostale brez odličja.

Odločilno zmago prispevala Rusinja

Za Ljubljančanke, tretje nosilke, je tokrat v zadnjem krogu proti Monačankam odločilno zmago dosegla Rusinja Olga Badelka na tretji šahovnici. S tem je preprečila, da bi ekipa, ki je večji del turnirja vodila, izgubila prvo mesto. Vse ostale partije so se namreč končale z delitvijo točk. Remizirale so Gruzijka Nana Džagnidze, Kitajka Jiner Zhu in na četrti deski s črnimi figurami remizirala najboljša slovenska igralka Laura Unuk.

Cercle d'Echecs de Monte-Carlo je imel pred zaključnimi partijami v petek osem točk in je bil četrti. Tako kot vodilni Tajfun je imel deset točk le še SuperChess, ki je na koncu tudi prišel do odličja.

Med 84 ekipami na odprtem delu tekmovanja je bil Novy Bor z enim neodločenim izidom in šestimi zmagami prvi, dve neodločena izida pa je zabeležil še Alkaloid, drugi neporaženi klub turnirja. Ljubljanski šahisti bili po predzadnjem krogu na petem mestu za Borom in Alkaloidom pa je bilo od tretjega mesta s po 10 točkami šest ekip, med njimi tudi ljubljanski.

V odločilnem dvoboju Ljubljančanov z Madžari sta zmagala Uzbekistanec Nodirbek Jakubojev in Hrvat Ivan Šarić, izgubila sta Rus Aleksander Predke in Danec Jonas Buhl Bjerre, remizirala sta Hrvat Ante Brkić ter Armenec Samvel Ter-Sahakjan, kar pa je bilo premalo za zmagovalni oder. A sta obe zelo okrepljeni ekipi iz slovenske prestolnice zabeležili odmevna izida.