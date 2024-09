Slovenski šahisti ugnali Norveško na čelu s prvim igralcem sveta Carlsenom

Slovenski šahisti so v devetem krogu šahovske olimpijade, ki se bo v nedeljo končala v Budimpešti, s 3:1 presenetljivo premagali Norveško, za katero je igral tudi prvi igralec sveta Magnus Carlsen. Ta je vodil bele figure, a ga je na prvi šahovnici premagal ruski velemojster Vladimir Fedosejev, ki od sredine lanskega leta nastopa za Slovenijo. Slovenska šahistke so drugič zapored izgubile, Finke so bile boljše z 2,5:1,5.

Slovenska vrsta, v predzadnjem krogu v soboto jo čaka peta nosilka Nizozemska, je s tem napredovala s 13. na peto mesto in je na čelu petih reprezentanc s po 14 točkami. Še naprej je na prvem mestu Indija, ki je igrala z Uzbekistanom 2:2 in tako prvič na turnirju ni zmagala. Ima 17 točk, dve manj pa tri ekipe, ki so pred Slovenijo le s točko prednosti (15). Druga je reprezentanca ZDA po zmagi nad gostiteljico Madžarsko z 2,5:1,5, tretji Uzbekistan, četrta pa Kitajska. Ta je z 2,5:1,5 premagala Iran.

Slovenske šahistke so drugič zapored izgubile, Finke so bile boljše z 2,5:1,5 in zdrsnile na 52. mesto, ker so ostale pri desetih osvojenih točkah.

Norvežani so šesti nosilci turnirja, kot 26. pa so olimpijado začeli slovenski predstavniki, ki pa proti favoriziranim skandinavskim tekmecem niso izgubili niti ene partije. Izgubil je tudi 33-letni Carlsen. Petkratni svetovni prvak je na prvem mestu svetovne lestvice neprekinjeno od 1. julija leta 2011 in s tem v zgodovini zaostaja le za ruskim velemojstrom Garijem Kasparovom. Norvežanov šahovski rating 2882 točk iz maja leta 2014 je najvišji v zgodovini, trenutni je 2832, s 125 zaporednimi zmagami ima tudi najdaljši niz neporaženosti med elitnimi šahisti doslej.

Devetindvajsetletni Fedosejev je decembra lani postal svetovni podprvak v pospešenem šahu, v uzbekistanskem mestu Samarkand ga je le za pol točke prehitel Carlsen, ki je tudi svetovni prvak v hitropoteznem šahu.

Fedosejev, ki je leta 2017 v Minsku osvojil bron na evropskem prvenstvu v običajnem šahu, je prenehal zastopati Rusijo po njenem vojaškem napadu na Ukrajino leta 2022 in je namesto tega sprva igral pod zastavo mednarodne zveze Fide. Pred tem se je preselil v regijo Valencia v Španiji, sredi lanskega leta pa se je odločil, da bo igral za Slovenijo.

Anton Demčenko, drugi ruski igralec v slovenski izbrani vrsti, ki nastopa na olimpijadi v madžarski prestolnici, je na drugi deski premagal Johna Johana Sebastiana Christiansena, na tretji in četrti šahovnici sta remizirala Jan Šubelj z Aryanom Tarijem in Matic Lavrenčič s Frodejem Olavom Olsenom Urkedalom.

Laura Unuk, najboljša slovenska šahistka, je s črnimi figurami klonila z Anstasio Keinanen, z belimi pa je na drugi deski izgubila tudi Zala Urh. Lara Janželj je kljub prednosti začetne poteze Lilje Bederin zmagala, remizirala pa je na četrti šahovnici Vesna Mihelič v dvoboju s Heini Puusko.

Kazahstanke so premagale doslej drugouvrščene Poljakinje z 2,5:1,5 in prevzele vodstvo s 16 točkami. Pred tem dolgo vodilne Indijke pa so igrale 2:2 z ekipo ZDA in zdrsnile na drugo mesto s 15 točkami. Kitajke so po zmagi s 3:1 nad Turčijo tretje, tako kot one pa ima po 14 točk še osem reprezentanco do 11. mesta.