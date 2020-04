Šestnajstletni Iranec premagal svetovnega prvaka Carlsena

Najboljši šahisti na svetu so našli odgovor na pandemijo novega koronavirusa in začasno ukinitev tekmovanj. Rešitev so poiskali v triminutnih internetnih dvobojih, kjer glede na hitrost partije šahisti ne potrebujejo niti sodnika, saj je pomoč računalnika in drugih igralcev v tako kratkem času igre takorekoč nemogoča.