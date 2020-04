Norveški velemojster s posebno idejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turnir "šah od doma", ki bo predvidoma od 18. aprila do 3. maja, bo najprestižnejši šahovski dogodek, ki se bo odvijal na daljavo, igralci pa bodo sodelovali na specializiranem šahovskem strežniku iz svojih domov po vsem svetu, poroča Russia today.

Domovi igralcev bodo v želji zagotovitve poštenega boja povezani z internetno povezavo in z vohunsko programsko opremo, s kamerami, ki bodo opazovale vsakega igralca in njihove računalnike. Na platformi Chess24.com bo predvajan v živo s komentarjem.

Namesto v dolgih igrah se bodo šahisti merili v hitropoteznem šahu, v enem dnevu se bosta šahista pomerila v štirih partijah, igralec bo imel deset sekund časa za potezo, dvoboj pa bo trajal 15 minut. Najprej bo na sporedu predtekmovanje, iz katerega se bodo v zaključne boje uvrstili štirje najboljši.

Odziv šahistov na tekmovanje je odličen, sodelovanje naj bi že potrdili drugo- in tretjeuvrščeni s svetovne lestvice Američan Fabiano Caruana in Kitajec Ding Liren ter tudi Rus Jan Nepomnjaščij in Francoz Maxime Vachier-Lagrave, ki sta prejšnji teden vodila na turnirju za Carlsenovega izzivalca v Jekaterinburgu.

