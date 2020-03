Francoz premagal Nepomnjaščija in ga ujel v razvrstitvi izzivalcev

Ostale tri partije so se končale z remiji. Po polovici turnirja, ki se bo zaključil 3. aprila, si tretje mesto delijo Američan Fabiano Caruana, Kitajec Hao Wang, Nizozemec Anish Giri in Rus Aleksander Griščuk. Zbrali so po 3,5 točke in za vodilnima zaostajajo za točko.

Vachier-Lagrave je vodil bele figure in pripeljal kmeta tik do promocije. Nepomnjaščij je zato v izgubljenem položaju po 42 potezi belega predal dvoboj in s tem po treh remijih in zmagah utrpel prvi poraz.

Devetindvajsetletni Vachier-Lagrave je poleg Griščuka, ki je nanizal sedem delitev točke, edini neporaženi šahist. Nepomnjaščij pa je največkrat zmagal.

Izidi, 7. krog: Fabiano Caruana (ZDA) - Hao Wang (Kit) remi Maxime Vachier-Lagrave (Fra) - Jan Nepomnjaščij (Rus) 1:0 Ding Liren (Kit) - Kiril Aleksenko (Rus) remi Anish Giri (Niz) - Aleksander Griščuk (Rus) remi Vrstni red: Nepomnjaščij in Vachier-Lagrave po 4,5, Wang, Caruana, Griščuk in Giri po 3,5, Aleksenko in Liren po 2,5

