Rus ostal v vodstvu na šahovskem turnirju izzivalcev

Drugi je Francoz Maxime Vachier-Lagrave (3,5), sledi četverica velemojstrov s po tremi točkami.

Nepomnjaščij je Lirena, tretjega igralca svetovne lestvice, premagal zelo hitro in po 40 potezah, ostali šahisti so uro in več nato še vedno sedeli za šahovnicami. Rus je vodil bele figure in je imel v trdnjavski končnici prednost kvalitete, skakač manj je tekmeca prisil v podpis poraza, tretjega na turnirju, ter s tem deli zadnje mesto.

Devetindvajsetletni Nepomnjaščij je peti na svetovni lestvici in je kot svoj največji uspeh dosegel pred desetimi leti z naslovom evropskega prvaka. Vodstvo je prevzel po prejšnjem krogu, ko je ugnal Kitajca Hao Wanga, sedaj ima po tri zmage in remije.

Po 83 potezah sta remizirala tudi Kitajec Hao Wang in Vachier-Lagrave. Slednji je ostal na drugem mestu, iz pol točke pa je na točko narasel njegov zaostanek za Nepomnjaščijjem.

Rus Aleksander Griščuk, četrti na lestvici Fide, je v drugem derbiju kroga po 54 potezah pol točke razdelil z drugim igralcem sveta Fabianom Caruano iz ZDA. Nizozemec Anish Giri je zabeležil drugo zmago v tem krogu, s črnimi figurami je porazil Rusa Kirila Aleksenka.

Po prostem torku se bo tekmovanje nadaljevalo v sredo.

Izidi, 6. krog:

Aleksander Griščuk (Rus) - Fabiano Caruana (ZDA) remi,

Kiril Aleksenko (Rus) - Anish Giri (Niz) 0:1,

Jan Nepomnjaščij (Rus) - Ding Liren (Kit) 1;0,

Hao Wang (Kit) - Maxime Vachier-Lagrave (Fra) remi;



Vrstni red:

Nepomnjaščij 4,5,

Vachier-Lagrave 3,5,

Wang, Griščuk,

Giri in Caruana po 3,

Aleksenko in Liren po 2.

