Nepomnjaščij prevzel vodstvo na šahovskem turnirju izzivalcev

Nepomnjaščij je vodil bele figure in imel v končnici prednost skakača. Čeprav je imel Wang več kmetov na šahovnici, pa to ni bilo dovolj in je moral po 43 potezi belega podpisati poraz.

Ian Nepomniachtchi (@lachesisq) takes a sole lead in #FIDECandidates after Wang Hao blunders with 32...Qd7 (32...Nxd4! would have saved half a point). As the official broadcast host GM Daniil Dubov put it: "Don't play Petroff if you're not ready to suffer!" pic.twitter.com/PVED7oNgz4