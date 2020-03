Na šahovskem turnirju izzivalcev štirje remiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dnevu premora se je v ruskem Jekaterinburgu nadaljeval šahovski turnir za izzivalca svetovnega prvaka, Norvežana Magnusa Carlsena. Na tekmovanju z nagradnim skladom 500 tisoč evrov so se v 4. krogu vse partije končale z remiji. S po dvema točkama in pol si prvo mesto delijo Francoz Maxime Vachier-Lagrave, Kitajec Hao Wang in Rus Jan Nepomnjaščij.

Najdlje sta za šahovnico sedela prvi favorit tekmovanja Fabiano Caruana in Nepomnjaščij. Američan in drugi šahist sveta je imel bele figure in jih pripeljal v končnico, v kateri sta imela z Rusom po štiri kmete ter po enega lovca.

Po 55 potezah sta tekmeca podpisala delitev točke. Caruana je tako skupaj z Rusom Aleksander Griščukom ostal pol točke za vodilnimi.

Na turnirju kljub pandemiji novega koronavirusa igra osmerica velemojstrov po dvokrožnem sistemu s 14 krogi. Končali bodo 3. aprila, zmagovalec pa se bo koncu leta pomeril s Carlsenom.