EP v šahu maja v Sloveniji odpovedano in prestavljeno

Podčetrtek bi moral med 17. in 30. majem gostiti evropsko prvenstvo v šahu, a so tekmovanje v tem terminu zaradi pandemije novega koronavirusa odpovedali in ga prestavili na drug termin, ki pa še ni določen, je za STA povedala direktorica EP Nina Rob, ki je tudi sekretarka Šahovske zveze Slovenije (ŠZS), ki organizira tekmovanje.