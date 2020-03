Caruana v Rusiji klonil in izgubil vodilni položaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 3. krogu šahovskega turnirja za izzivalca svetovnega prvaka, Norvežana Magnusa Carlsena, ki z nagradnim skladom 500.000 evrov poteka v ruskem Jekaterinburgu, je najdlje potekala partija med zadnjeuvrščenim Dingom Lirenom iz Kitajske in drugim šahistom sveta Fabianom Caruano. Američan je s črnimi figurami izgubil in ni več med vodilnimi.

Ostale partije so se končale z remiji. S po dvema točkama si tako prvo mesto delijo Francoz Maxime Vachier-Lagrave, Rus Jan Nepomnjaščij in Kitajec Hao Wang.

Dvoboj med sedemindvajsetletnima Caruano in Lirenom je bil derbi prvega dela turnirja, saj je Kitajec tretji na svetovni lestvici. A je v prvih dveh partijah presenetljivo izgubil.

Tokrat je zaigral povsem drugače in v drugi del dvoboja prišel s prednostjo dveh kmetov, trije so bili ob tem prosti z možnostjo promocije, imel pa je tudi prednost lovca. Američan je po 59 potezah ob takem položaju na šahovnici, na kateri sta bili med drugim na obeh barvah tudi dama, trdnjava in skakač, na koncu podpisal poraz.

Po remiju in zmagi v drugem krogu je z 1,5 točke skupaj z Rusom Aleksandrom Griščukom pol točke za vodilnimi.

Na turnirju kljub pandemiji novega koronavirusa igra osmerica velemojstrov po dvokrožnem sistemu s 14 krogi, vsak se bo tako pomeril z vsakim z belimi in črnimi figurami. Končali bodo 3. aprila, zmagovalec pa se bo koncu leta pomeril s Carlsenom.

Izidi, 3. krog: Ding Liren (Kit) - Fabiano Caruana (ZDA) 1:0, Anish Giri (Niz) - Maxime Vachier-Lagrave (Fra) remi, Aleksander Griščuk (Rus) - Hao Wang (Kit) remi, Kiril Aleksenko (Rus) - Jan Nepomnjaščij (Rus) remi; Vrstni red: Nepomnjaščij, Vachier-Lagrave in Wang po 2, Caruana in Griščuk po 1,5, Aleksenko, Liren in Giri po 1.

