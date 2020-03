EP v šahu bo v Sloveniji decembra, EP v curlingu ne bo

Podčetrtek bi moral med 17. in 30. majem gostiti posamično evropsko prvenstvo v šahu, a so tekmovanje v tem terminu zaradi pandemije novega koronavirusa 20. marca odpovedali. Evropska šahovska zveza (ECU) in Šahovska zveza Slovenije (ŠZS) sta prvenstvo stare celine danes prestavili na konec leta, od 8. do 21. decembra.

Novico o novem terminu EP je sporočila direktorica EP Nina Rob, ki je tudi sekretarka ŠZS.

Zvezi ECU in ŠZS sta nadomestni termin usklajevali z evropskim koledarjem in koledarjem Mednarodne šahovske zveze (Fide), pa tudi z namestitvenimi zmogljivostmi v Termah Olimia, kjer bo potekalo tekmovanje.

Novi rok za prijavo na prvenstvo je 1. oktober. Organizatorji so pred tem pričakovali, da bi se prvenstva z nagradnim skladom 100.000 evrov udeležilo okrog 400 tekmovalcev iz 45 držav, nagradni sklad pa bodo predvidoma razdelili med najboljših 20 igralcev. Pogoji tekmovanja ostanejo isti, kot so bili prvotno predvideni, je še dodala Robova.

EP je najpomembnejši šahovski dogodek pri nas po 35. olimpiadi leta 2002 na Bledu. Je tudi kvalifikacijsko za velika tekmovanja, tudi za svetovno prvenstvo.

Slovenija pa bo naslednje leto jeseni v Portorožu gostila še ekipno EP, kjer je možno, da bo nastopil tudi svetovni prvak Magnus Carlsen iz Norveške, najboljši šahist sveta v zadnjem obdobju.

V Ljubljani brez EP v curlingu

Svetovna curling zveza je odpovedala vsa mednarodna prvenstva v curlingu, s čimer je sezona 2019/20 tudi uradno končana, so sporočili iz Curling zveze Slovenije. Med drugim je odpovedano tudi evropsko prvenstvo skupine C, ki bi moralo biti med 28. aprilom in 5. majem v Ljubljani. Odpovedana so tudi vsa domača tekmovanja v curlingu.

Po odpovedi tako ženskega kot moškega svetovnega prvenstva je Svetovna curling zveza odpovedala tudi EP skupine C v Ljubljani. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Zaradi pandemije novega koronavirusa se je predčasno končala tudi sezona v curlingu. Po odpovedi tako ženskega kot moškega svetovnega prvenstva je Svetovna curling zveza odpovedala tudi EP skupine C v Ljubljani.

Predsednica Svetovne curling zveze Kate Caithness je ob tem dejala: "Zahvaljujemo se organizatorjem v Sloveniji za vse delo, ki so ga že vložili v organizacijo dogodka, ter za njihovo razumevanje odpovedi. Kot pri vsakem dogodku sta prioriteta namreč zdravje in dobrobit športnikov in vseh vpletenih."

Na EP, ki bi se moralo odviti v Ledeni dvorani Zalog, bi sicer nastopilo deset moških in devet ženskih ekip s celotne Evrope, za kolajne pa bi se borili tudi obe slovenski reprezentanci. Obe bi po lanskem izpadu iz druge kakovostne skupine letos iskali vrnitev v skupino B evropskega curlinga.

Ker v Sloveniji ni ustrezne dvorane za curling, sta se reprezentanci na prvenstvo intenzivno pripravljali v tujini, a zaradi odpovedi tako obe reprezentanci ostajata v skupini C evropskega curlinga, so še sporočili iz slovenske zveze.