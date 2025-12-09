Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, Jaka Lopatič

Torek,
9. 12. 2025,
5.00

Osveženo pred

10 ur, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Janja Garnbret Janja Garnbret Tadej Pogačar Tadej Pogačar športnik leta

Torek, 9. 12. 2025, 5.00

10 ur, 21 minut

Kdo bodo glavni junaki prireditve Športnik leta 2025?

Danes bomo dobili najboljše slovenske športnike leta 2025

Avtorji:
Sportal, Jaka Lopatič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Tadej Pogačar, Janja Garnbret, Andreja Leški, Toni Vodišek | Bo kdo izmed lanskoletnih junakov tudi letos med najboljšimi športniki leta? | Foto Mediaspeed

Bo kdo izmed lanskoletnih junakov tudi letos med najboljšimi športniki leta?

Foto: Mediaspeed

Letošnja prireditev Športnik leta 2025 bo nocoj ob 20. uri v Cankarjevem domu, spremljati pa jo bo mogoče v neposrednem prenosu na TV Slovenija. V izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) so bili lani najuspešnejši Tadej Pogačar, Janja Garnbret in nogometna reprezentanca Slovenije. Kdo bo letošnji junak? Lahko Pogačarju in Garnbret uspe tretjič zapored sesti na slovenski športni prestol?

Nekaj ur pred začetkom bo nominirane športnike v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tokratno prireditev bosta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič, za glasbeno spremljavo pa bodo poskrbeli Momento Cigano, Rudi Bučar, Gregor Ravnik ter Katarina Samobor iz skupine Tabu.

Kako bo videti letošnja prireditev Športnik leta?

DŠNS dogodek tudi letos pripravlja skupaj z RTV Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki bo podelil svoja najvišja priznanja športnikom in trenerjem. Priznanja DŠNS so delo Skupine SIJ, oblikoval jih je Luka Tratnik.

Kdo so bili najboljši slovenski športniki lani?

V kategoriji najobetavnejši mladi športnik je nogometaša Benjamina Šeška nasledil kajakaš in kanuist Žiga Lin Hočevar.Med športniki invalidi je bil izbran Franček Gorazd Tiršek.

Janja Garnbret Tadej Pogačar kolaž
Sportal Ponovitev lanskega scenarija: Janja, Tadej in nogometaši športniki leta 2024

Tadej Pogačar in ...

Svetovni prvak Tadej Pogačar je lani prepričljivo ubranil naslov – v glasovanju 108 športnih novinarjev je prejel 313 točk. Za njim sta se uvrstila Luka Dončić – 127 točk – in Toni Vodišek – 71 točk.

Foto spomin na izbor Športnika leta 2024

Fotogalerija
1
 / 61

... Janja Garnbret

Slovenski športniki so lani blesteli na olimpijskih igrah v Parizu.To se je poznalo tudi pri izboru. Janja Garnbret je s 305 točkami postala nesporna kraljica, zlata judoistka Andreja Leški  je prejela 208 točk, smučarska skakalka Nika Prevc pa 108 točk.

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik in Športnica leta?

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik leta 2025 v moški konkurenci?

  • Domen Prevc
    0,00 %
    0 glasov
  • Tadej Pogačar
    100,00 %
    2 glasov
  • Jan Oblak
    0,00 %
    0 glasov
  • Luka Dončić
    0,00 %
    0 glasov
  • Darko Jorgič
    0,00 %
    0 glasov
  • Jakov Fak
    0,00 %
    0 glasov
  • Miha Hrobat
    0,00 %
    0 glasov
  • Kdo drug
    0,00 %
    0 glasov
Oddanih 2 glasov

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik leta 2025 v ženski konkurenci?

  • Janja Garnbret
    50,00 %
    1 glasov
  • Andreja Slokar
    0,00 %
    0 glasov
  • Nika Prevc
    50,00 %
    1 glasov
  • Teja Oblak
    0,00 %
    0 glasov
  • Tina Šutej
    0,00 %
    0 glasov
  • Anja Osterman
    0,00 %
    0 glasov
  • Katera druga.
    0,00 %
    0 glasov
Oddanih 2 glasov

Kdo bodo letošnji junaki?

Slovenski športniki in športnice so tudi v letošnjem letu spisali posebne zgodbe in se veselili velikih dosežkov. Kdo bodo junaki leta 2025, bo znano zvečer. Se lahko zgodi, da bosta Tadej in Janja tretjič zapored na vrhu? Ali bo kdo drug zasedel športni prestol.

Vsi športniki leta

Leto Športnik leta Športnica leta Ekipa leta
1968 Miro Cerar Marijana Lubej
1969 Ivo Daneu Nataša Urbančič
1970 Miro Cerar Nataša Urbančič
1971 Brane Oblak Nataša Urbančič
1972 Danilo Pudgar Nataša Urbančič
1973 Vinko Jelovac Nataša Urbančič
1974 Vinko Jelovac Nataša Urbančič
1975 Bojan Križaj Mima Jaušovec
1976 Borut Petrič Mima Jaušovec
1977 Borut Petrič Mima Jaušovec
1978 Borut Petrič Ljuba Tkalčič
1979 Bojan Križaj Breda Lorenci
1980 Bojan Križaj Mima Jaušovec
1981 Borut Petrič Bojana Dornig
1982 Bojan Križaj Andreja Leskovšek
1983 Borut Petrič Lidija Lapajne
1984 Mateja Svet
1985 Rok Petrovič Mateja Svet
1986 Rok Petrovič Mateja Svet
1987 Bojan Križaj Mateja Svet
1988 Matjaž Debelak Mateja Svet
1989 Andrej Jelenc Mateja Svet
1990 Tomo Česen Mateja Svet
1991 Franci Petek Nataša Bokal
1992 Rajmond Debevec Marika Kardinar-Nagy
1993 Igor Majcen Brigita Bukovec
1994 Jure Košir Britta Bilač
1995 Iztok Čop Brigita Bukovec
1996 Andraž Vehovar Brigita Bukovec
1997 Primož Peterka Brigita Bukovec
1998 Primož Peterka Brigita Bukovec
1999 Gregor Cankar Metka Sparavec
2000 Rajmond Debevec Špela Pretnar
2001 Andrej Hauptman Alenka Bikar
2002 Aljaž Pegan Jolanda Čeplak
2003 Dejan Košir Jolanda Čeplak
2004 Vasilij Žbogar Jolanda Čeplak
2005 Mitja Petkovšek Tina Maze
2006 Matic Osovnikar Petra Majdič Iztok Čop & Luka Špik
2007 Primož Kozmus Petra Majdič ACH Volley
2008 Primož Kozmus Sara Isaković Četverec brez krmarja
2009 Primož Kozmus Petra Majdič Slovenska nogometna reprezentanca
2010 Dejan Zavec Tina Maze Slovenska nogometna reprezentanca
2011 Peter Kauzer Tina Maze Ekipa smučarskih skakalcev
2012 Anže Kopitar Urška Žolnir Iztok Čop & Luka Špik
2013 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca
2014 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca
2015 Peter Prevc Tina Maze Slovenska odbojkarska reprezentanca
2016 Peter Prevc Tina Trstenjak Slovenska hokejska reprezentanca
2017 Goran Dragić Ilka Štuhec Slovenska košarkarska reprezentanca
2018 Luka Dončić Janja Garnbret Tina Mrak & Veronika Macarol
2019 Primož Roglič Janja Garnbret Slovenska odbojkarska reprezentanca
2020 Primož Roglič Anamarija Lampič Slovenska rokometna reprezentanca
2021 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska košarkarska reprezentanca
2022 Kristjan Čeh Urša Bogataj Mešana ekipa smučarskih skakalcev
2023 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca
2024 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca

Večkratni zmagovalci

Št. Športnik (-ica) Leta
7 Mateja Svet 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
6 Nataša Urbančič 1969–1974
6 Tina Maze 2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
5 Bojan Križaj 1975, 1979, 1980, 1982, 1987
5 Borut Petrič 1976, 1977, 1978, 1981, 1983
5 Brigita Bukovec 1993, 1995, 1996, 1997, 1998
5 Janja Garnbret 2018, 2019, 2021, 2023, 2024
4 Mima Jaušovec 1975, 1976, 1977, 1980
4 Peter Prevc 2013, 2014, 2015, 2016
3 Jolanda Čeplak 2002, 2003, 2004
3 Petra Majdič 2006, 2007, 2009
3 Primož Kozmus 2007, 2008, 2009
3 Tadej Pogačar 2021, 2023, 2024
2 Miro Cerar 1968, 1970
2 Vinko Jelovac 1973, 1974
2 Rok Petrovič 1985, 1986
2 Rajmond Debevec 1992, 2000
2 Primož Peterka 1997, 1998
2 Primož Roglič 2019, 2020
Tadej Pogačar Primož Roglič
Sportal Pogačarjevo črno kolo prodali za 164.000 evrov
Tadej Pogačar
Sportal Pogačarju še tretjič prestižna nagrada
Tadej Pogačar
Sportal Tihi arhitekt Pogačarjevih zmag odhaja
Tadej Pogačar Giro 2024
Sportal Organizatorji Gira zavrnili Pogačarjevo idejo
Janja Garnbret
Sportal Garnbret, Dončić in celjski nogometaši najbolj prepoznavni v Sloveniji po izboru Sporta
Janja Garnbret Janja Garnbret Tadej Pogačar Tadej Pogačar športnik leta
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.