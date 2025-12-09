Letošnja prireditev Športnik leta 2025 bo nocoj ob 20. uri v Cankarjevem domu, spremljati pa jo bo mogoče v neposrednem prenosu na TV Slovenija. V izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) so bili lani najuspešnejši Tadej Pogačar, Janja Garnbret in nogometna reprezentanca Slovenije. Kdo bo letošnji junak? Lahko Pogačarju in Garnbret uspe tretjič zapored sesti na slovenski športni prestol?

Nekaj ur pred začetkom bo nominirane športnike v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tokratno prireditev bosta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič, za glasbeno spremljavo pa bodo poskrbeli Momento Cigano, Rudi Bučar, Gregor Ravnik ter Katarina Samobor iz skupine Tabu.

Kako bo videti letošnja prireditev Športnik leta?

DŠNS dogodek tudi letos pripravlja skupaj z RTV Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki bo podelil svoja najvišja priznanja športnikom in trenerjem. Priznanja DŠNS so delo Skupine SIJ, oblikoval jih je Luka Tratnik.

Kdo so bili najboljši slovenski športniki lani?

V kategoriji najobetavnejši mladi športnik je nogometaša Benjamina Šeška nasledil kajakaš in kanuist Žiga Lin Hočevar.Med športniki invalidi je bil izbran Franček Gorazd Tiršek.

Tadej Pogačar in ...

Svetovni prvak Tadej Pogačar je lani prepričljivo ubranil naslov – v glasovanju 108 športnih novinarjev je prejel 313 točk. Za njim sta se uvrstila Luka Dončić – 127 točk – in Toni Vodišek – 71 točk.

... Janja Garnbret

Slovenski športniki so lani blesteli na olimpijskih igrah v Parizu.To se je poznalo tudi pri izboru. Janja Garnbret je s 305 točkami postala nesporna kraljica, zlata judoistka Andreja Leški je prejela 208 točk, smučarska skakalka Nika Prevc pa 108 točk.

Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik in Športnica leta?

Domen Prevc

Tadej Pogačar

Jan Oblak

Luka Dončić

Darko Jorgič

Jakov Fak

Miha Hrobat

Kdo drug

Janja Garnbret

Andreja Slokar

Nika Prevc

Teja Oblak

Tina Šutej

Anja Osterman

Katera druga.

Kdo bodo letošnji junaki?

Slovenski športniki in športnice so tudi v letošnjem letu spisali posebne zgodbe in se veselili velikih dosežkov. Kdo bodo junaki leta 2025, bo znano zvečer. Se lahko zgodi, da bosta Tadej in Janja tretjič zapored na vrhu? Ali bo kdo drug zasedel športni prestol.

Vsi športniki leta

Leto Športnik leta Športnica leta Ekipa leta 1968 Miro Cerar Marijana Lubej – 1969 Ivo Daneu Nataša Urbančič – 1970 Miro Cerar Nataša Urbančič – 1971 Brane Oblak Nataša Urbančič – 1972 Danilo Pudgar Nataša Urbančič – 1973 Vinko Jelovac Nataša Urbančič – 1974 Vinko Jelovac Nataša Urbančič – 1975 Bojan Križaj Mima Jaušovec – 1976 Borut Petrič Mima Jaušovec – 1977 Borut Petrič Mima Jaušovec – 1978 Borut Petrič Ljuba Tkalčič – 1979 Bojan Križaj Breda Lorenci – 1980 Bojan Križaj Mima Jaušovec – 1981 Borut Petrič Bojana Dornig – 1982 Bojan Križaj Andreja Leskovšek – 1983 Borut Petrič Lidija Lapajne – 1984 Mateja Svet – 1985 Rok Petrovič Mateja Svet – 1986 Rok Petrovič Mateja Svet – 1987 Bojan Križaj Mateja Svet – 1988 Matjaž Debelak Mateja Svet – 1989 Andrej Jelenc Mateja Svet – 1990 Tomo Česen Mateja Svet – 1991 Franci Petek Nataša Bokal – 1992 Rajmond Debevec Marika Kardinar-Nagy – 1993 Igor Majcen Brigita Bukovec – 1994 Jure Košir Britta Bilač – 1995 Iztok Čop Brigita Bukovec – 1996 Andraž Vehovar Brigita Bukovec – 1997 Primož Peterka Brigita Bukovec – 1998 Primož Peterka Brigita Bukovec – 1999 Gregor Cankar Metka Sparavec – 2000 Rajmond Debevec Špela Pretnar – 2001 Andrej Hauptman Alenka Bikar – 2002 Aljaž Pegan Jolanda Čeplak – 2003 Dejan Košir Jolanda Čeplak – 2004 Vasilij Žbogar Jolanda Čeplak – 2005 Mitja Petkovšek Tina Maze – 2006 Matic Osovnikar Petra Majdič Iztok Čop & Luka Špik 2007 Primož Kozmus Petra Majdič ACH Volley 2008 Primož Kozmus Sara Isaković Četverec brez krmarja 2009 Primož Kozmus Petra Majdič Slovenska nogometna reprezentanca 2010 Dejan Zavec Tina Maze Slovenska nogometna reprezentanca 2011 Peter Kauzer Tina Maze Ekipa smučarskih skakalcev 2012 Anže Kopitar Urška Žolnir Iztok Čop & Luka Špik 2013 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca 2014 Peter Prevc Tina Maze Slovenska hokejska reprezentanca 2015 Peter Prevc Tina Maze Slovenska odbojkarska reprezentanca 2016 Peter Prevc Tina Trstenjak Slovenska hokejska reprezentanca 2017 Goran Dragić Ilka Štuhec Slovenska košarkarska reprezentanca 2018 Luka Dončić Janja Garnbret Tina Mrak & Veronika Macarol 2019 Primož Roglič Janja Garnbret Slovenska odbojkarska reprezentanca 2020 Primož Roglič Anamarija Lampič Slovenska rokometna reprezentanca 2021 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska košarkarska reprezentanca 2022 Kristjan Čeh Urša Bogataj Mešana ekipa smučarskih skakalcev 2023 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca 2024 Tadej Pogačar Janja Garnbret Slovenska nogometna reprezentanca

