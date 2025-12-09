Torek, 9. 12. 2025, 5.00
10 ur, 21 minut
Kdo bodo glavni junaki prireditve Športnik leta 2025?
Danes bomo dobili najboljše slovenske športnike leta 2025
Letošnja prireditev Športnik leta 2025 bo nocoj ob 20. uri v Cankarjevem domu, spremljati pa jo bo mogoče v neposrednem prenosu na TV Slovenija. V izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS) so bili lani najuspešnejši Tadej Pogačar, Janja Garnbret in nogometna reprezentanca Slovenije. Kdo bo letošnji junak? Lahko Pogačarju in Garnbret uspe tretjič zapored sesti na slovenski športni prestol?
Nekaj ur pred začetkom bo nominirane športnike v predsedniški palači sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tokratno prireditev bosta vodila Anže Bašelj in Flora Ema Lotrič, za glasbeno spremljavo pa bodo poskrbeli Momento Cigano, Rudi Bučar, Gregor Ravnik ter Katarina Samobor iz skupine Tabu.
Kako bo videti letošnja prireditev Športnik leta?
DŠNS dogodek tudi letos pripravlja skupaj z RTV Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ki bo podelil svoja najvišja priznanja športnikom in trenerjem. Priznanja DŠNS so delo Skupine SIJ, oblikoval jih je Luka Tratnik.
Kdo so bili najboljši slovenski športniki lani?
V kategoriji najobetavnejši mladi športnik je nogometaša Benjamina Šeška nasledil kajakaš in kanuist Žiga Lin Hočevar.Med športniki invalidi je bil izbran Franček Gorazd Tiršek.
Tadej Pogačar in ...
Svetovni prvak Tadej Pogačar je lani prepričljivo ubranil naslov – v glasovanju 108 športnih novinarjev je prejel 313 točk. Za njim sta se uvrstila Luka Dončić – 127 točk – in Toni Vodišek – 71 točk.
Foto spomin na izbor Športnika leta 2024
... Janja Garnbret
Slovenski športniki so lani blesteli na olimpijskih igrah v Parizu.To se je poznalo tudi pri izboru. Janja Garnbret je s 305 točkami postala nesporna kraljica, zlata judoistka Andreja Leški je prejela 208 točk, smučarska skakalka Nika Prevc pa 108 točk.
Kdo bi si po vašem mnenju zaslužil naziv Športnik in Športnica leta?
Kdo bodo letošnji junaki?
Slovenski športniki in športnice so tudi v letošnjem letu spisali posebne zgodbe in se veselili velikih dosežkov. Kdo bodo junaki leta 2025, bo znano zvečer. Se lahko zgodi, da bosta Tadej in Janja tretjič zapored na vrhu? Ali bo kdo drug zasedel športni prestol.
Vsi športniki leta
|Leto
|Športnik leta
|Športnica leta
|Ekipa leta
|1968
|Miro Cerar
|Marijana Lubej
|–
|1969
|Ivo Daneu
|Nataša Urbančič
|–
|1970
|Miro Cerar
|Nataša Urbančič
|–
|1971
|Brane Oblak
|Nataša Urbančič
|–
|1972
|Danilo Pudgar
|Nataša Urbančič
|–
|1973
|Vinko Jelovac
|Nataša Urbančič
|–
|1974
|Vinko Jelovac
|Nataša Urbančič
|–
|1975
|Bojan Križaj
|Mima Jaušovec
|–
|1976
|Borut Petrič
|Mima Jaušovec
|–
|1977
|Borut Petrič
|Mima Jaušovec
|–
|1978
|Borut Petrič
|Ljuba Tkalčič
|–
|1979
|Bojan Križaj
|Breda Lorenci
|–
|1980
|Bojan Križaj
|Mima Jaušovec
|–
|1981
|Borut Petrič
|Bojana Dornig
|–
|1982
|Bojan Križaj
|Andreja Leskovšek
|–
|1983
|Borut Petrič
|Lidija Lapajne
|–
|1984
|Mateja Svet
|–
|1985
|Rok Petrovič
|Mateja Svet
|–
|1986
|Rok Petrovič
|Mateja Svet
|–
|1987
|Bojan Križaj
|Mateja Svet
|–
|1988
|Matjaž Debelak
|Mateja Svet
|–
|1989
|Andrej Jelenc
|Mateja Svet
|–
|1990
|Tomo Česen
|Mateja Svet
|–
|1991
|Franci Petek
|Nataša Bokal
|–
|1992
|Rajmond Debevec
|Marika Kardinar-Nagy
|–
|1993
|Igor Majcen
|Brigita Bukovec
|–
|1994
|Jure Košir
|Britta Bilač
|–
|1995
|Iztok Čop
|Brigita Bukovec
|–
|1996
|Andraž Vehovar
|Brigita Bukovec
|–
|1997
|Primož Peterka
|Brigita Bukovec
|–
|1998
|Primož Peterka
|Brigita Bukovec
|–
|1999
|Gregor Cankar
|Metka Sparavec
|–
|2000
|Rajmond Debevec
|Špela Pretnar
|–
|2001
|Andrej Hauptman
|Alenka Bikar
|–
|2002
|Aljaž Pegan
|Jolanda Čeplak
|–
|2003
|Dejan Košir
|Jolanda Čeplak
|–
|2004
|Vasilij Žbogar
|Jolanda Čeplak
|–
|2005
|Mitja Petkovšek
|Tina Maze
|–
|2006
|Matic Osovnikar
|Petra Majdič
|Iztok Čop & Luka Špik
|2007
|Primož Kozmus
|Petra Majdič
|ACH Volley
|2008
|Primož Kozmus
|Sara Isaković
|Četverec brez krmarja
|2009
|Primož Kozmus
|Petra Majdič
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2010
|Dejan Zavec
|Tina Maze
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2011
|Peter Kauzer
|Tina Maze
|Ekipa smučarskih skakalcev
|2012
|Anže Kopitar
|Urška Žolnir
|Iztok Čop & Luka Špik
|2013
|Peter Prevc
|Tina Maze
|Slovenska hokejska reprezentanca
|2014
|Peter Prevc
|Tina Maze
|Slovenska hokejska reprezentanca
|2015
|Peter Prevc
|Tina Maze
|Slovenska odbojkarska reprezentanca
|2016
|Peter Prevc
|Tina Trstenjak
|Slovenska hokejska reprezentanca
|2017
|Goran Dragić
|Ilka Štuhec
|Slovenska košarkarska reprezentanca
|2018
|Luka Dončić
|Janja Garnbret
|Tina Mrak & Veronika Macarol
|2019
|Primož Roglič
|Janja Garnbret
|Slovenska odbojkarska reprezentanca
|2020
|Primož Roglič
|Anamarija Lampič
|Slovenska rokometna reprezentanca
|2021
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|Slovenska košarkarska reprezentanca
|2022
|Kristjan Čeh
|Urša Bogataj
|Mešana ekipa smučarskih skakalcev
|2023
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|Slovenska nogometna reprezentanca
|2024
|Tadej Pogačar
|Janja Garnbret
|Slovenska nogometna reprezentanca
Večkratni zmagovalci
|Št.
|Športnik (-ica)
|Leta
|7
|Mateja Svet
|1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990
|6
|Nataša Urbančič
|1969–1974
|6
|Tina Maze
|2005, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015
|5
|Bojan Križaj
|1975, 1979, 1980, 1982, 1987
|5
|Borut Petrič
|1976, 1977, 1978, 1981, 1983
|5
|Brigita Bukovec
|1993, 1995, 1996, 1997, 1998
|5
|Janja Garnbret
|2018, 2019, 2021, 2023, 2024
|4
|Mima Jaušovec
|1975, 1976, 1977, 1980
|4
|Peter Prevc
|2013, 2014, 2015, 2016
|3
|Jolanda Čeplak
|2002, 2003, 2004
|3
|Petra Majdič
|2006, 2007, 2009
|3
|Primož Kozmus
|2007, 2008, 2009
|3
|Tadej Pogačar
|2021, 2023, 2024
|2
|Miro Cerar
|1968, 1970
|2
|Vinko Jelovac
|1973, 1974
|2
|Rok Petrovič
|1985, 1986
|2
|Rajmond Debevec
|1992, 2000
|2
|Primož Peterka
|1997, 1998
|2
|Primož Roglič
|2019, 2020