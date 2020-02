Rogliču in Terčeljevi nagrada za vrhunski mednarodni športni dosežek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec kolesarske dirke po Španiji Primož Roglič in svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodah Eva Terčelj sta prejemnika Bloudkovih nagrad za leto 2019 za vrhunski mednarodni športni dosežek. Bloudkove nagrade in Bloudkove plakete za leto 2019 so podelili nocoj na slovesnosti v dvorani Grandis na Brdu pri Kranju.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Slovenije za področje športa. Priznanja podeljuje Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki mu predseduje Miroslav Cerar, tudi sam Bloudkov nagrajenec, legendarni slovenski telovadec, olimpionik, predsednik Olimpijske akademije in ambasador za šport, strpnost in fair play.

Odbor je letos podelil pet Bloudkovih nagrad in 11 Bloudkovih plaket. Višina Bloudkove nagrade za leto 2019 znaša 9000 evrov, višina Bloudkove plakete pa 3000 evrov. Letošnja podelitev je bila že 55. po vrsti. Nagrade podeljujejo od leta 1965.

Lani sta Bloudkovo nagrado za leto 2018 za vrhunski mednarodni športni dosežek prejela biatlonec Jakov Fak in športna plezalka Janja Garnbret. Letos pa je Bloudkov odbor počastil kolesarja in kajakašico.

Roglič, ki je decembra postal že najboljši športnik Slovenije leta 2019 po izboru športnih novinarjev, je zmagal na dirkah po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja in po Romandiji, dirko po Italiji je končal na skupno tretjem mestu, na dirki po Španiji pa je kot prvi Slovenec dosegel skupno zmago na velikih tritedenskih dirkah.

Največji uspeh kariere

Terčeljeva je 28. septembra lani v Seu d'Urgellu v Kataloniji dosegla največji uspeh kariere. Postala je svetovna prvakinja v kajaku na divjih vodah v slalomu, s čimer je izpolnila tudi normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Eva Terčelj je septembra lani dosegla največji uspeh kariere. Foto: Sportida

Med nagrajenci tudi Žvan, Čermak in Kutin

Bloudkovo nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa je prejel redni profesor Milan Žvan, od 1997 do 2007 je bil prodekan, od 2007 do 2019 pa dekan Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.

Za življenjsko delo v športu sta Bloudkovi nagradi prejela plavalni trener Vladimir Čermak, že 40 let stalnica slovenskega plavanja in Plavalnega kluba Ljubljana, ter šahist, častni predsednik evropske šahovske zveze in član svetovne šahovske federacije Fide, Boris Kutin.

Bloudkove plakete

Razglasili so tudi prejemnike Bloudkovih plaket za leto 2019 za pomemben tekmovalni dosežek v športu, ki so jih prejeli judoistka Klara Apotekar, športna plezalka Mia Krampl, deskar na snegu Tim Mastnak in jadralni padalec Jošt Napret.

Plaketo sta prejeli tudi smučarski tekačici Katja Višnar in Anamarija Lampič za srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v Seefeldu v ekipnem sprintu ter slovenska mladinska košarkarska reprezentanca za bron na evropskem prvenstvu do 18 let v Volosu v postavi Dominik Praljak, Žiga Samar, Bine Prepelič, Gregor Glas, Rok Nemanič, Primož Kmetič, Andrej Stavrov, Luka Ščuka, Alen Malovčič, Maj Dušanič, Mark Babšek Vrečko in Klemen Smrekar.

Dobitniki Bloudkovih plaket za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa so poklicni plesalec, koreograf, trener športnega plesa, plesni sodnik Matevž Česen, trener številnih generacij slovenskih odbojkarjev Gregor Hribar ter mednarodno uveljavljeni športni delavec v umetnostnem in hitrostnem drsanju Ivan Pfeifer.

Trenerka v umetnostnem drsanju Marina Pirkmajer ter Sonja Poljšak, dolgoletna predsednica Komisije za zamejski šport pri Olimpijskem komiteju Sloveniji, pa sta prejemnici Bloudkovih plaket za življenjsko delo v športu.

