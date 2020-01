Roglič presenetil ali ne? Na Giro sem bolj ponosen kot na zmago na Vuelti.

Prvi kolesar mednarodne kolesarske lestvice in najboljši slovenski športnik lanskega leta Primož Roglič se je v pogovoru za kolesarski spletni portal Cyclingnews razgovoril o lanski sezoni in njenih vrhuncih. Kot glavnega je izpostavil svoj nastop na Giru in tretje mesto na rožnati pentlji, ki mu pomeni precej več kot zmaga na Dirki po Španiji. Nestrpno pričakuje tudi nastop na Dirki po Franciji, kjer odkrito napoveduje naskok na skupno zmago.

Foto: Anže Malovrh/STA

V pogovoru, ki ga je novinar spletnega portala Cycingnews opravil med decembrskimi pripravami Rogličevega moštva Jumbo Visma, je najbolj konstanten kolesar lanske sezone in vodilni na Mednarodni kolesarski lestvici kot trenutek, na katerega je v letu 2019 najbolj ponosen, izpostavil 3. mesto v skupni razvrstitvi Dirke po Italiji, saj je bila pot do zmagovalnega odra v Veroni vse prej kot preprosta.

Od skromne moštvene podpore do napak spremljevalnega osebja, domnevnih nesoglasij z italijanskim kolesarjem Vincenzem Nibalijem, padcev, poškodbe in želodčnih težav ter mučnega kronometra, s katerim si je v mestu Romea in Julije zagotovil skok nazaj na zmagovalni oder.

"Od 13. etape nisem več čutil lakote"

"Težko je reči, kaj je šlo na Giru narobe. Dirko sem še vedno končal na zmagovalnem odru. In to kljub slabemu počutju in želodčnim težavam. Prav to je bila glavna težava in iz nje smo se ogromno naučili s področja prehranjevanja, kaj lahko jem in česa ne," je dejal. "Od 13. etape preprosto nisem čutil lakote in to je bilo narobe," je analiziral nevšečnosti, ki so ga pestile na Dirki po Italiji.

Foto: Anže Malovrh/STA

O zmagi na Vuelti: Zmaga je v redu, a ni velika stvar

Tretje mesto na tej dirki ima za večji uspeh od zmage na Dirki po Španiji. "Zmaga je v redu, a ni velika stvar. To, da mi je Giro po vseh težavah, ki smo jih imeli kot ekipa, uspelo končati na zmagovalnem odru, je zame večji dosežek. Nikoli nisem razmišljal, da bi dirko predčasno končal, saj je bila eden od glavnih ciljev že od začetka sezone. Odstop sploh ni bila možnost," je dejal Roglič in priznal, da se je prav na primeru lanskega Gira, na prvi tritedenski dirki, ki se je je lotil v vlogi kapetana, naučil ogromno.

V pogovoru za Cyclingnews se je s zazrl tudi v prihodnost, predvsem proti julijski Dirki po Franciji. Že večkrat je odkrito povedal, da si želi zmage, in to ne samo etapne, Jumbo Visma pa bo za uresničitev tega cilja storila vse.

Foto: Facebook

Že na predstavitvi ekipe so napovedali, da poleg Rogliča na Tour odhajata novinec v ekipi, zmagovalec Gira in drugi na Touru Tom Dumoulin, in Steven Kruijswijk, lani 3. na Touru, ki bo letos kapetan na Vuelti. Ogrodje ekipe bodo sestavljali Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink in Laurens De Plus.

"Dumoulin ni težava"

Čeprav se je ob prihodu Dumoulina v nizozemsko moštvo Jumbo Visma porajalo vprašanje, ali bo morda zaradi nacionalne komponente (tudi Dumoulin je Nizozemec) Roglič prikrajšan za nosilno vlogo na največjih dirkah, Zasavec zagotavlja, da je bojazen odveč.

"Zame je njegov prihod v ekipo pozitivna stvar. Močnejši ko so fantje, močnejša je ekipa," je prepričan. "Ne zdi se mi, da bi to kakorkoli zapletlo položaj. Vsi si želimo zmagati, a želimo si biti tudi del zmagovalne ekipe. Sam nimam nobenih težav s tem, da bi delal v korist Dumoulina, niti on nima težav s tem, da bi delal zame. Mislim, da se je z njegovim prihodom v ekipo samo dodatno dvignila letvica za preostali del ekipe," je dejal Roglič.

Foto: Reuters

Samozavesten, a niti malo aroganten

Kot so zapisali pri Cyclingnews, je Roglič glede napovedi svoje uvrstitve na francoskem krogu samozavesten, a niti malo aroganten.

"Mislim, da lahko zmagam, želim si zmagati. Vsak sanja o zmagi na Touru, jaz pa bi rad bil del zmagovalne ekipe. Dirka je še daleč, a že zdaj se je veselim. Je pa zelo preprosto: biti moraš boljši od fantov na štartu," je recept za uspeh ubesedil Roglič.

Dirka po Franciji bo letos zaradi olimpijskih iger na sporedu bolj zgodaj, kot je običajno. Kolesarji bodo štartali 27. junija v Nici in dirko končali tri tedne pozneje, 19. julija 2020, v Parizu.