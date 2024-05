Po trojnem vodstvu brutalna sobota za Toyoto #video

Ott Tänak je bil v soboto vse hitrejši in vse bližje Ogierju. Foto: Guliverimage V petek je imela Toyota trojno vodstvo, sobotno jutro pa je bilo zanje naravnost brutalno. Finec Kalle Rovanperä je imel pred začetkom sobotnega dirkanja sekundo prednosti pred Francozom Sebastienom Ogierjem, nakar je na drugem brzincu zletel s ceste, zadel drevo ter se z dirkalnikom prevrnil. Rovanperä in sovoznik Jonne Halttunen se nista poškodovala, a relija vsaj v soboto nista mogla nadaljevati. V petek tretji Takamoto Katsuta je najprej izgubil eno mesto, nato pa obstal ob progi zadnjega dopoldanskega brzinca, ko je ob trku uničil desno vzmetenje. Po 13. hitrostni preizkušnji je imel tako zdaj vodilni Ogier 13,6 sekunde prednosti pred Estoncem Ottom Tänakom (Hyundai), tretji Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) pa je zaostajal 54,4 sekunde.

Poglejte, kaj se je zgodilo Rovanperi:

