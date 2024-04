Thierry Neuville je zletel s ceste in zapravil zmago. Foto: Guliverimage Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), Valižan Elfyn Evans in Francoz Sebastien Ogier (oba Toyota) so tri dni bile hud boj za zmago na reliju Hrvaška, ki je četrtič štel za točke svetovnega prvenstva. Neuville je dobil devet hitrostnih preizkušenj, a njegova prednost je bila le nekaj sekund. Vse se je spremenilo na 18. od 20. brzincev, ko je v enega od zavojev Belgijec priletel prehitro, bil preširok in je zletel v drevo. Sicer je lahko nadaljeval, a precej uničeno aerodinamiko na zadnjem delu dirkalnika. Samo z nesrečo je izgubil 25 sekund. Na isti hitrostni preizkušnji se je zavrtel tudi Valižan in izgubil 20 sekund.

Tako se je v vodstvo prebil Francoz, ki ni naredil nobene napake in dobil svoj 59. reli v svetovnem prvenstvu. To so njegove stote stopničke na relijih najvišje ravni. Pa zadnja leta nastopa samo na izbranih dirkah. Po zadnjem, 20. brzincu je imel 9,7 sekunde prednosti pred Evansom in skorja 46 pred Neuvillom, ki s poškodovanim dirkalnikom ni bil več tako hiter.

Reli Hrvaška, končni vrstni red:



1. Sebastien Ogier (Toyota)

2. Elfyn Evans (Toyota) +9,7

3. Thierry Neuville (Hyundai) +45,8

4. Ott Tänak (Hyundai) +58,6

5. Takamoto Katsuta (Toyota) +1:55,5

5. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +4:01,0

Prvenstvo dolgo 13 dirk se bo nadaljevalo sredi maja na Portugalskem.