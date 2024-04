Foto: Flightradar24 Na družbenih omrežjih so se danes dopoldne pojavile fotografije zanimivih in nenavadnih letalskih sledi na nebu in to predvsem na vzhodni strani Slovenije.

Razlaga zanje pa je dejansko preprosta - v okolici Trakošćana in Kumrovca se zaključuje reli za svetovno prvenstvo, na nebu pa kroži letalo, ki je je nepogrešljivo za sprejem in oddajanje televizijskega signala. Majhno letalo je krožilo na višini okrog 8.500 metrov.

Hitrostno preizkušnjo v okolici Kumrovca namreč prenašajo v živo tudi z več kamerami, posnetki iz helikopterjev in podobno. Reli je tam v neposredni bližini slovensko-hrvaške državne meje potekal danes dopoldne, zaključil pa se bo med 13. in 15. uro.

video: Zlata Jezernik

Prav omenjena hitrostna preizkušnja v Kumrovcu se je v zadnjih letih že uveljavila kot ena najtežjih asfaltnih v svetovnem prvenstvu. Svoj sloves je upravičila tudi danes dopoldne - s ceste je odneslo vodilna Thierryja Neuvilla (Hyundai) in Elyna Evansa (Toyota), tako da se zmaga nasmiha včeraj tretjeuvrščenemu Sebastienu Ogierju (Toyota).

Zadnja hitrostna preizkušnja v Kumrovcu se bo začela ob 13.15, po njej pa bodo z neba izginili tudi nenavadni letalski vzorci.

What on EARTH was going on in SS18?! Thierry Neuville fells a tree, rearranges his rear wing, but maintains a podium position overall and is only 1.1s off Evans!#CroatiaRally #WRC pic.twitter.com/jcEkR2HBSY