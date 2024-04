Večino prijavljenih avtomobilov za svetovno prvensto v reliju poganjajo e-fosilna bencinsko gorivo, ki ga proizvaja nemško podjetje P1 Fuels. Svetovni reli je taka goriva začel uporabljati še pred formulo ena, kjer bodo postala obvezna čez dve leti. To gorivo je na reliju na Hrvaškem obvezno za vse posadke, ki tekmujejo v uradnih razvrstitvah za svetovno prvenstvo, le nekaj zasebnikov proti repu štartnega seznama pa lahko gorivo toči tudi na določenih obcestnih bencinskih črpalkah.

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

En liter e-goriva na reliju stane 6,57 evra, pri čemer davek ni vključen, so pa prišteti stroški za dobavo in točenje goriva s strani osebja P1 Fuels. Dobavitelj goriv je za letošnji reli Monte Carlo za dirkalnike najvišjega razreda Rally1, to so torej tovarniške specialke Toyote, Hyundaia in M-Sport Forda, predvidel vsaj od 450 do 500 litrov goriva za avtomobil. Reli je bil dolg 1.650 kilometrov, od tega so hitrostne preizkušnje znašale 324 kilometrov.

Poraba na hitrostnih preizkušnjah je nekajkrat višja kot na vmesnih etapah, kjer avtomobili delujejo tudi na različni nastavitvi elektronike in se vozijo skladno s cestnoprometnimi predpisi. Toda glede na dolžino relija in predlagano količino naročenega goriva znaša povprečna poraba dobrih 30 litrov goriva na sto kilometrov - to pomeni strošek več kot 200 evrov za sto kilometrov (spet brez davka).

Foto: Red Bull

Poraba dirkalnikov razreda WRC2 - to so avtomobili razreda Rally2, ki so na kilometer hitrostne preizkušnje počasnejši od dveh do treh sekund na kilometer - je sodeč po podatkih P1 Fuels okrog pet odstotkov nižja. Pri najnižjem razredu Rally5 so za reli Monte Carlo predlagali vsaj 270 litrov, torej skoraj 200 litrov manj kot za tovarniški dirkalnik. Pri dirkalniku najnižjega tekmovalnega razreda bi torej povprečna poraba znašala okrog 20 litrov na sto kilometrov.

“Naš dirkalnik razreda Rally4 na dirkaški hitrostni preizkušnji ima porabo okrog 55 litrov na sto kilometrov, na vmesni etapi pa poraba znaša 15 litrov na sto kilometrov,” nam je na reliju na Hrvaškem povedal Blaž Podlesnik, vodja slovenskega moštva Servis Podlesnik Rally Sport, ki ima na reliju dve slovenski posadki.

Količino goriva v dirkalniku mora izračunati sovoznik, ki torej upošteva dolžino hitrostnih preizkušenj in vmesnih etap do naslednjega dolivanja goriva. Zasebniki so torej lahko gorivo točili na klasični bencinski črpalki, prioritetni vozniki pa na določenem parkirišču s s strani osebja P1 Fuels.

Jan Medved in Izidor Šavelj (opel corsa rally4). Foto: Uroš Modlic

Za slovensko opel corso okrog 300 litrov bencina

Jan Medved, eden od dveh slovenskih udeležencev na reliju po Hrvaški, bo za svojo opel corso rally4 potreboval okrog 300 litrov bencina.

Foto: Gregor Pavšič

Sicer pa so stroški nastopa na reliju za svetovno prvenstvo astronomni. Pred pol stoletja so lahko na take relije zapeljali tudi amateriji z dvema rezervnima pnevmatikama, s skoraj serijskim avtomobilom in brez mehanikov, danes pa je vsaka prijavljena posadka primorana spoštovati standarde relija na najvišji ravni.

Prijavnina za zasebnike je bila za reli na Hrvaškem tri tisoč evrov, za ostale je še višja. Tu so potem stroški z avtomobilom, že za ogled proge je treba prevoziti več kot tisoč kilometrov, poskrbeti za prenočišča in podobno. Velika postavka pa so tudi pnevmatike; v svetovno prvenstvo prijavljeni vozniki morajo uporabljati Pirellijeve pnevmatike, že ena 17-palčna pa brez davka stane 367 evrov.

Tovarniški vozniki imajo za celoten reli s strani Pirellija na voljo 28 trdih, 18 mehkih in 12 pnevmatik za dež, od teh pa jih lahko tekom relija uporabijo največ 28. Ostale posadke imajo na voljo še dve pnevmatiki manj,