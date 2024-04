Sekunda od tragedije: fotograf čez cesto tik pred dirkalnikom #video

Še tako dobro organiziran dogodek, za katerega tudi z varnostnega vidika skrbi številčna zasedba izkušenih športnih funkcionarjev in sodnikov – delegat za varnost FIA je tudi letos Michele Mouton, nekdanja zmagovalka relija za SP –, lahko pokvari ena nepremišljena poteza.

Čez cesto tik pred hitrim avtomobilom, voznik ga ni mogel videti

Ta se je včeraj zgodila na uradnem testu "shakedown", ko je uradno akreditirani fotograf čez cesto stekel tik pred enim izmed dirkalnikov. Kot prikazuje posnetek, je nameščal svojo opremo in nato stekel čez cesto. Izbral pa si je najslabše mesto, in sicer tik po prevoju, kjer ga voznik ni mogel opaziti.

Fotograf sicer ni bil običajen gledalec, temveč uradno akreditirani predstavnik medijev. Fotografi z ustreznimi akreditacijami (fotografski jopič) se lahko gibljejo tudi po trasi relija, a tudi zanje veljajo varnostna pravila. Preden dobijo akreditacijo, morajo sodelovati na varnostnem posvetu.

Video: Akcijski posnetki testa "shakedown"

Gledalci morajo na ogled relija pravočasno

Organizatorji hitrostne preizkušnje snemajo že z varnostnimi predvozili, v katerih so poleg Moutonove letos spet tudi slovenski funkcionarji. Dve varnostni predvozili imata povsem slovensko zasedbo. Če kamera zazna pomanjkljivost glede varnosti, Moutonova zahteva prilagoditev varnosti. V vodstvu relija natančno opazujejo tudi posnetke z dirkalnikov, in če na katerem izmed ovinkov opazijo nevaren položaj gledalcev, lahko to privede tudi do odpovedi hitrostne preizkušnje.

Za obiskovalcem relija zato velja napotek, da se tudi zaradi gneče tja odpravijo pravočasno. To pomeni vsaj uro ali dve pred štartom prvega avtomobila, 30 minut pred štartom pa gibanje po trasi ni več dovoljeno.

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull