Hrvati začenjajo spektakel: smejalo se je tudi Janici Kostelić #foto

Policija je lani ob trasi relija za svetovno prvenstvo naštela okrog 400 tisoč ljudi. To sicer ni natančna številka, saj si večina obiskovalcev ogleda več kot eno hitrostno preizkušnjo. Več kot 80 tisoč pa je bilo po ocenah organizacijske ekipe, ki jo odlično vodita Daniel Šaškin in Martin Frčko, tujcev. Med temi je bilo lani največ Slovencev.

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Del slovenske organizacijske ekipe, ki šteje več kot 130 ljudi. Foto: AMTK Velenje

Hrvaški reli za svetovno prvenstvo poteka tako blizu Slovenije, da bi si ga lahko vsaj delno vzeli za svojega. Na nekaterih odsekih se dirkalnike na slovensko stran vsaj sliši, če že ne vidi. Tudi pri organizaciji sodeluje več kot 130 slovenskih športnih funkcionarjev in sodnikov. Ti bodo poskrbeli za izpeljavo petkove hitrostne preizkušnje Ravna Gora–Skrad, v soboto se bodo preselili na preizkušnjo Stojdraga–Gornja Vas, v nedeljo pa bodo pomagali tudi pri najbolje obiskani preizkušnji v Kumrovcu.

Marsikateri gost relija bo danes in jutri potoval tudi po slovenskih cestah, saj nekateri najboljši dostopi do preizkušenj tja peljejo iz Slovenije prek nekdanjih maloobmejnih prehodov. V enem dnevu bo v povprečju mogoče videti po eno hitrostno preizkušnjo dopoldne in popoldne. Dostopi so v zaledju Metlike, kjer se nato odpira možnost kombinacije ogleda s preizkušnjami v okolici Karlovca. Podobno bo tudi v soboto.

Foto: Gregor Pavšič

Za tekmovalnimi posadkami so sicer naporni trije dnevi priprav. V torek in sredo so morali po dvakrat prevoziti celotno traso relija in pripraviti zapiske hitrostnih preizkušenj. V avtomobilih so bili praktično od zjutraj do poznega večera, saj so vmesne etape dolge, trasa relija pa je letos spet razpotegnjena vse od Trakoščana na severu Hrvaške do zaledja Reke oziroma Kvarnerja.

Za popis enega tekmovalnega dne so prevozili nekaj več kot 500, za drugi pa več kot 600 kilometrov. Predvsem sovoznike je nato zvečer in ponoči v hotelskih sobah čakalo še urejanje zapiskov za odseke, ki so večinoma sicer že dobro znani iz prejšnjih let. Da je bil ogled trase še težji, so predvsem v torek poskrbeli še vremenski pogoji – cesta na Platku je bila delno zasnežena.

Foto: Red Bull

Dirkalnik posadke Jan Medved - Izidor Šavelj v servisni coni. Foto: Gregor Pavšič

Thierry Neuville vodi v svetovnem prvenstvu. Foto: Gregor Pavšič

Organizatorji so že pred štartom poskrbeli za veliko zanimivega dogajanja in popestrili četrto gostovanje svetovne reli karavane v okolici Zagreba.

Največja in dobro sprejeta novost je servisna lokacija okrog nakupovalnega središča Westgate pri Zaprešiću, ki je nadomestil neugledni makadam na zagrebškem sejmišču. Tam bo srce relija, čeprav bodo dirkalni avtomobili tja pripeljali le malokrat. Danes se bodo tja vrnili šele zvečer, saj prek dneva klasični servisni postanek sploh ni načrtovan, v soboto pa nato enkrat sredi dneva in spet zvečer po koncu napornega drugega tekmovalnega dne. Servisna cona je organizirana tako, da lahko tudi obiskovalci pridejo blizu najboljšim tovarniškim moštvom in opazujejo delo na približno milijon evrov vrednih dirkalnikih iz neposredne bližine. Treba pa se je postaviti v prvo vrsto, kar najbolj zagnani naredijo že vsaj uro pred prihodom prvega avtomobila.

Slovenski funkcionarji imajo različne vloge pri organizaciji relija. Foto: Uroš Modlic

Razpored dvodnevnega ogleda proge, ki je bil dolg dobrih tisoč kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Na sovozniški sedež tudi gosti

Popestritev na včerajšnjem zadnjem uradnem testu "shakedown" so bili znani priložnostni sovozniki, ki so se na kratkem odseku usedli na desni sedež ob nekatere izmed najboljših voznikov relija na svetu. Rado Raspet, predsednik slovenske avtošportne zveze AŠSLO, je doživel adrenalinsko vožnjo z Nikolayem Gryazinom (citoren C3 rally2), enem izmed favoritov za zmago v WRC2, Hrvatica Janica Kostelić pa je lahko prisedla celo k nekdanjemu svetovnemu prvaku Sebastienu Ogierju (Toyota).

Video – Janica Kostelić pri Ogierju:

Slovenske registracije v boksih

Poleg nepogrešljive ekipe slovenskih športnih funkcionarjev in sodnikov imamo Slovenci v konkurenci dve posadki, in sicer dvojico Jan Medved-Izidor Šavelj (opel corsa rally4) ter Boris Požeg-Jernej Korpar (ford fiesta rally3).

V servisni coni pa je bilo mogoče že včeraj videti še več slovenskih registracij. Tako je v konkurenci tudi slovenski sovoznik Vili Ošlaj (pri Hrvatu Janu Pokosu), svoje dirkalnike v najem oddaja idrijska ekipa IK Sport, moštvo OPV Racing pa s Tomažem Kavčičem skrbi za podporo s pnevmatikami za dirkalnike razreda Rally3 (izjema so posadke svetovnega mladinskega prvenstva). S seboj je pripeljal 250 Pirellijevih pnevmatik.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič