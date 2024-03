Kako dolgo še? Hrvati imajo veliko konkurence in najmanjši proračun.

Ta konec tedna se bo svetovno prvenstvo v reliju nadaljevalo v Keniji, že čez slab mesec (20.–23. april) pa se karavana svetovnega relija spet ustavi tudi na Hrvaškem. Tam so svetovno prvenstvo prvič gostili leta 2021, ko je bila sezona v znamenju epidemije covid-19. Hrvati so to dobro izkoristili, vskočili v koledar in pripravili izjemno spektakularno dirko. Ta je dobila svoj karakter in tudi z vidika zahtevnosti postala ena najtežjih asfaltnih relijev v Evropi.

Daniel Šaškin, predsednik organizacijskega odbora relija za SP na Hrvaškem. Foto: WRC Croatia

Danes je položaj precej drugačen kot pred tremi leti, ko so Hrvati na svoje ceste prvič privabili najboljše voznike na svetu. Konkurence med organizatorji je vse več. Že prihodnje leto v svetovno prvenstvo prihajajo Kanarski otoki, tja si želijo Argentinci, Mehičani, prav tako Madžari, Irci in organizatorji iz ZDA. V koledarju je trenutno trinajst prireditev in reli za zdaj ne bo šel po poti formule ena, ki obseg svojega svetovnega prvenstva povečuje iz leta v leto. Tudi Hrvatom se bo letos iztekla pogodba s promotorjem svetovnega prvenstva in čakajo jih naporna pogajanja.

“Najprej želimo dobro opraviti z letošnjim relijem. Zdaj nismo več novinci in marsikaj je lažje kot na začetku. Dela je vseeno ogromno. Prav gotovo delamo z najnižjim proračunom med vsemi organizatorji za svetovno prvenstvo. Na voljo imamo manj kot tri milijone evrov,” je za Siol.net povedal Daniel Šaškin, prvo ime organizacijske ekipe.

Reli bo tudi letos potekal na velikem področju Hrvaške. Foto: Red Bull

Dogovor o nadaljevanju že letos pred poletjem?

Šaškin si po koncu letošnjega relija želi hitro pripravo programa za podaljšanje dogovora s promotorjem še za tri leta. Prej kot bi dogovor sklenili, manj bo nejasnosti in tudi nevarnosti, da bi na njihovo mesto vskočila druga država.

“Upam, da nam uspe dogovor za obdobje od 2025 do 2027 skleniti letos junija,” je povedal Šaškin. Da bi svetovno prvenstvo ostalo na Hrvaškem, je Šaškin za zdaj zmerni optimist.

Zaveda se močne konkurence, a tudi dejstva, da ima Hrvaška dobro lokacijo sredi Evrope, da nudi enega najzahtevnejših relijev in da je priljubljena med navijači.

Hrvaška država bo namesto enega letno prispevala dva milijona evrov

Obeti za prihodnost so dobri. Pristojno ministrstvo, torej hrvaška država, bo organizatorjem od leta 2025 do 2027 podelila več denarja kot do zdaj. Če trenutno letno dobijo milijon, bodo v naslednjem obdobju po dva milijona letno. Vse to seveda ob predpostavki, da bo Šaškin sklenil dogovor s promotorjem za SP.

Finančni del ostaja velik izziv in mnogo ljudi pri organizaciji dela prostovoljno. Proračuni ostalih organizatorjev so dokaj skriti, a v povprečju naj bi se proračuni gibali vsaj med štiri in pol do pet milijonov evrov. Hrvati denar dobijo tako od države kot še od nekaterih inštitucij, želijo pa si še kakega večjega pokrovitelja in s tem ustrezno večji proračun.

Hrvaški reli slovi po zahtevnih in raznovrstnih asfaltnih cestah. Foto: Red Bull

Foto: Gregor Pavšič

Reli letos vse od severa Hrvaške do Kvarnera

Letošnji reli na Hrvaškem bo precej podoben lanskemu. Velika sprememba je nova lokacija servisne cone, ki so jo preselili pred trgovsko središče Westgate na jugozahodno obrobje Zagreba. Tam bo prostor veliko primernejši kot na neuglednem makadamu zagrebškega sejmišča, ki je bila do zdaj črna točka hrvaškega avtomobilskega spektakla.

Reli bo skupno dolg več kot 1.400 kilometrov, saj bo trasa razpotegnjena vse od bližine Gruškovja na severu do Plataka nad Reko. Novost bo tudi prehodna kontrola na ulici Korzo v Reki. Tam je leta 2007 že bil štart in cilj Croatia relija, ko je ta štel še za evropsko prvenstvo.

Šaškin: “Priprava časovnice in trase relija je kompromis …”

“Glede trase bi si želeli marsikaj. Osebno bi si želel nočne hitrostne preizkušnje, prav tako še bolj razpotegnjeno časovnico. Želje promotorja in tudi tekmovalcev so pogosto drugačne. Tako ne smemo začeti prezgodaj ali končati prepozno, tudi pri dolžini hitrostnih preizkušenj so določene omejitve. Narediti moramo določen kompromis,” pravi Šaškin.

Za prihodnje obdobje je njegova želja širitev relija tudi v Istro. To bi bilo mogoče z novimi pravili, ki organizatorjem dovoljujejo nekaj več svobode pri postavljanju tako imenovanih remote servisnih con. Do zdaj je moral biti servis ves čas na enem mestu, organizatorjem pa bodo dovolili tudi pripravo manjših servisnih prostorov na terenu.

Slovenski sodniki in funkconarji že tradicionalno sodelujejoj na reliju za SP na Hrvaškem. Foto: Gregor Pavšič

Ob cesti lani 400 tisoč navijačev, med tujci največ Slovencev

Reli bo letos spet potekal v petih županijah, kar je povezano tudi s financiranjem prireditve. Zato bo reli potekal vse do Reke. Traso so močno razpotegnili tudi zato, da se gledalci načeloma ne bi selili med hitrostnimi preizkušnjami. To bi lahko pripeljalo do prometnega kaosa.

Lani je bilo ob hitrostnih preizkušnjah po oceni hrvaške policije 400 tisoč ljudi. To sicer ni 400 tisoč individualnih posameznikov, saj si marsikdo ogleda več preizkušenj. Številka torej pomeni seštevek vseh tistih, ki so enkrat ali pa tudi večkrat stali ob hitrostnih preizkušnjah. Šaškin pravi, da pa so gostili 80 tisoč tujcev in da je bilo med temi največ Slovencev.

Nepogrešljivi Slovenci pri organizaciji relija

Tudi letos bodo nekatere hitrostne preizkušnje potekale tik za slovensko-hrvaško državno mejo, dostopi do njih pa bodo tudi prek nekdanjih maloobmejnih prehodov. Po vstopu Hrvaške v območje Schengena lani tam ni bilo več gneče zaradi preverjanja dokumentov.

“Brez Slovencev bi reli zelo težko izpeljali. Tu mislim predvsem na sodnike in športne funkcionarje iz zveze AŠSLO, ki bodo tudi letos poskrbeli za potek ene izmed hitrostnih preizkušenj,” pravi Šaškin.

Po njegovih besedah je še vedno odprta tudi pot hrvaškega relija za SP v Slovenijo. Če bi Šaškinu uspelo podaljšati dogovor s promotorjem za obdobje 2025–2027, bi se lahko o tej temi začeli pogovarjati že za prihodnje leto.