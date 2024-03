Hrvaški spektakel: znani so udeleženci, svetovni prvak ostaja doma

Od 18. do 24. aprila bo Hrvaška spet gostila reli za svetovno prvenstvo. Traso za eno najzahtevnejših asfaltnih dirk so Hrvati pod organizacijskim vodstvom Daniela Šaškina letos nekoliko osvežili in del hitrostnih preizkušenj bo potekal v nasprotni smeri kot lani.

Jan Medved je na reliju vozil že lansko leto. Foto: Gregor Pavšič

Organizatorji so skupno prejeli 68 posadk iz 35 različnih držav. Osem posadk bo vozilo v najvišjem razredu Rally1. Na Hrvaško ne bo svetovnega prvaka Kalleja Rovanpere (Toyota), ki letos vozi le še izbrane relije, zato pa bo na štartu nekdanji svetovni prvak in zmagovalec prvega hrvaškega relija za SP Sebastien Ogier (Toyota). Lansko zmago brani Elfyn Evans (Toyota). Trenutno je v svetovnem prvenstvu, ki se ta konec tedna pred potjo na Hrvaško nadaljuje v Keniji, vodilni Thierry Neuville (Hyundai).

Na reli je prijavljenih pet tekmovalcev iz Slovenije. Na štartu bosta dve posadki in sicer Jan Medved-Izidor Šavelj (opel corsa rally4) in Boris Požeg-Jernej Korpar (ford fiesta rally3), ob tem pa še sovoznik Vili Ošlaj. Za Požega in Korparja bo to prvi nastop na SP, ostali trije so bili na štartu že lani.

