Najboljši na svetu na Hrvaškem, prva dva ne loči niti desetinka #video

Eden največjih športnih dogodkov tega konca tedna se dogaja v naši neposredni soseščini, zato ga v živo spremlja na tisoče Slovencev. To je reli Hrvaška za točke svetovnega prvensta. In po prvih osmih hitrostnih preizkušnjah ne bi moglo biti bolj izenačeno. Thierry Neuville (Hyundai) in Elfyn Evans (Toyota), tekmeca za prvaka, sta do desetinke sekunde izenačena na prvem mestu. Belgijec je dobil štiri hitrostne preizkušnje, Valižan dve, zadnji dve petkovi pa Sebastien Ogier (Toyota). Gostujoči dirkač na dirki zaseda tretje mesto in zaostaja vsega šest sekund.