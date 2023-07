Navijači "nažigajo" motorke, Gajserju še nagajajo roke

Tim Gajser Foto: Matej Podgoršek V soboto je v Loketu pripekalo sonce, bilo je krepko čez 30 stopinj Celzija. V nedeljo so najboljše motokrosiste na svetu pričakali povsem drugačni pogoji. Ponoči in zjutraj je namreč deževalo. Tako je bila proga nekoliko blatna, temperature pa prijetnejše (okoli 26 stopinj Celzija). So pa vročico dvigovali številni navijači. Tu se jih vsako leto zbere krepko čez deset tisoč, morda 20 tisoč. Tudi letos so med najbolj številnimi Slovenci, čeprav jih ni toliko kot lani. Petkratni svetovni prvak Tim Gajser (Honda) se je vrnil. Rehabilitacija po zlomu stegnenice je bila uspešna, zdaj želi do konca prvenstva voziti brez pritiska, čim bolj sproščeno in se tako pripraviti na sezono 2024. Opoldne si je vzel čas tudi za navijače, delil avtograme ter se z njimi fotografiral. Nič manj glasne podpore pa ni bil deležen Jan Pancar (KTM), deseti v skupnem seštevku razreda MX2.

Jorge Prado Foto: Matej Podgoršek Timov štart v prvi vožnji je bil povprečen, iz prvega zavoja je zapeljal na sedmem mestu. V primerjavi z najboljšimi je dirkal dve do tri sekunde na krog počasneje. Ker je od zadnje prave dirke minilo deset mesecev, je pričakovano, da mu nagajajo zategnjene roke (t. i. arm pump). Pa še Loket ni njegova najljubša proga, tukaj sploh še nima zmage. Mitcha Evansa (Kawasaki) mu ni uspelo napasti, pravzaprav je do konca izgubil še dve mesti. Na devetem mestu je vožnjo končal 55 sekund za najhitrejšim. To je bil Romain Febvre (Kawasaki). Francoz, ki se mu nasmiha tretja zaporedna zmaga, je vodil od štarta do cilja, nekaj sekund pred Švicarjem Jeremyjem Seewerjem (Yamaha) in vodilnim v prvenstvu Špancem Jorgejem Pradom (GasGas).

Druga vožnja in odločitev o zmagovalcu 12. dirke sezone bo ob 17.10.

Nizozemec Jeffrey Herlings (KTM), ki se je letos boril za nov naslov prvaka, zaradi poškodbe (počeno vretence) izpušča tretji "grand prix" zapored.

MXGP Češke, 1. vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Jeremy Seewer (Yamaha)

3. Jorge Prado (GasGas)

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha)

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

6. Ruben Fernandez (Honda)

...

9. Tim Gajser (Honda)



Skupni seštevek sezone (12/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 592 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 492

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 445

4. Ruben Fernandez (Honda) 437

5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 414

6. Jeremy Herlings (KTM) 386

...

31. Tim Gajser (Honda) 17

Pancar v prvi vožnji 15., prvi Geerts

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Pancar je bolje štartal kot v soboto, a sta za prvim zavojem dva pred njim padla in tako je bil šele na repu dvajseterice. V naslednjih krogih je nekaj tekmecev prehitel, se prebil na 15. mesto, nato pa ni imel prave hitrosti, da bi ujel 14-uvrščenega. Pa še samo ena idealna linija je na tej progi. Prvih 12 pa si je tako ali tako že na začetku pridirkalo preveliko prednost.

Iz ozadja sta se v prvi vožnji prebijala tudi oba tovarniška voznika KTM. Vodilni v prvenstvu Italijan Andrea Adamo je bil 13. (zaradi neupoštevanja rumenih zastav je dobil še dve mesti kazni), Belgijec Liam Everts pa 18. Zadnji je padel že na štartu, prvi pa se je sredi vožnje zapletel z Nizozemcem Rickom Elzingo (Yamaha). Po njej sta se oba besna zapletla še v manjši fizični obračun. Z vodstvom od prvega zavoja do ciljne črte je prvo vožnjo dobil Belgijec Jago Geerts (Yamaha), ki kljub dvema izpuščenima velikima nagrada še upa na svoj prvi naslov svetovnega prvaka.

Druga vožnja v MX2 bo ob 16.10.

Trije Slovenci na finalu EMX65

Zjutraj so v Loketu odpeljali še drugo vožnjo finala evropskega prvenstva mladih voznikov na 65-kubičnih motorjih. S 15. mestom je bil najboljši Slovenec Alex Novak. Taj Golež je zasedel 19., Leo Gajser pa 28. mesto. V seštevku obeh voženj je 11-letni Brežičan Novak osvojil 18. mesto, Golež pa 19. Leo Gajser je tekmovanje končal na 20. mestu. Evropski prvak je postal 12-letni Italijan Francesco Assini.