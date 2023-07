Povratek Tima Gajserja (Honda) na dirke svetovnega prvenstva bi bil težko boljši. V Loketu je v vožnji na čas odpeljal najhitrejši krog in tako prvi izbiral štartno rampo na sobotni kvalifikacijski dirki. V prvi zavoj je zapeljal na šestem mestu in to zadržal vse do cilja 20 minut in dva kroga dolge kvalifikacijske vožnje. Za zmagovalcem Špancem Jorgejem Pradom (KTM), ki tako z novimi 10 točkami samo še povečuje prednost v skupnem seštevku, je zaostal 16 sekund. Je pa Tim osvojil prvih pet točk v letošnjem prvenstvu.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek V MX2 slovenski navijači stiskajo pesti za Jana Pancarja (KTM), desetega v letošnjem prvenstvu. V vožnji na čas je odpeljal peti najhitrejši krog. Na kvalifikacijski dirki pa je bil eden tistih, ki so se v prvem zavoju zapletli v skupinski padec. Tako da se je moral prebijati iz ozadja in je v konkurenci tokrat 36 dirkačev zasedel 15. mesto. Ostal je brez novih točk in bo torej na nedeljski veliki nagradi štartno rampo izbiral kot 15. Zmagal je Italijan Andrea Adamo (KTM).

Gajser: Kar solidno za prvi dan

"Bilo je v redu. Moram reči, da je bilo kar solidno za prvi dan. V vožnji na čas mi je uspel zelo dober krog in sem prvi izbiral rampo. V kvalifikacijah pa mi štart ni najbolje uspel. Potem je bila pa proga taka, da je bila samo ena idealna linija in je bilo težko prehitevati. Nisem želel iti na silo. Ja, v redu je bilo," je v izjavi za Siol Sportal sobotni dan v Loketu povzpel Gajser. Malo je imel tudi zategnjene roke. "Malo je bilo 'arm pupma', kar je bilo pa tudi za pričakovati." Načrt za nedeljski glavni dve vožnji tako je, da bi bilo še nekaj več sproščenosti. "Poskušal bom uživati, se sprostiti. Pritiska ni. Poskusiti maksimalno uživati." Je pa že zdaj dokazal, da je bila rehabilitacija po poškodbi uspešna. V zadnjih mesecih mu ni bilo lahko, je priznal v intervjuju za Sportal.

Pancar: Če hočeš dober rezultat, je potrebno štartati spredaj

"Na treningu sem bil peti, torej hitrost imam. Na štart se proga zelo zoži. Dva pred mano sta zapela, jaz pa sem bil žrtev tega padca. Pa še en motor sem moral s svojega pobrati. Tako da sem izgubil veliko sekund, ki jih je nato težko dobiti nazaj. Mislim, da sem jih prehitel okoli 15, saj sem bil okoli 30. mesta. Kar v redu vožnja. A če hočeš dober rezultat, je potrebno štartati spredaj in to bo cilj za jutri," pa je svoj nastop opisal Pancar in potrdil, da je res samo ena linija. "V naprej si moraš pripraviti prehitavnje, ampak je res kar težko. Štart bo pomemben, saj so razlike zelo majhne. Če si po prvem krogu zadaj, izgubiš 10, 15 sekund in jih je težko dobiti nazaj." Po padcu konec maja v Franciji se je Pancar hitro pobral in pravi, da je zdaj v najboljši formi letos.

Že v soboto je bilo v Loketu nekaj sto slovenskih navijačev, v nedeljo jih pričakujemo še več. Gajser in Pancar se podpore že veselita. Prva vožnja v MX2 bo ob 13.15 in druga ob 16.10, v MXGP pa bodo štartali ob 14.15 in 17.10.

Mladi Golež še naprej kaže svoj talent

V Loketu poteka tudi finalna dirka evropskega prvenstva za voznike motorjev s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Mladi slovenski vozniki v EMX65 so v prvi vožnji pokazali svoj talent. Taj Golež, ki je bil nedavno 11. na mladinskem svetovnem prvenstvu, je osvojil 16. mesto. Alex Novak je bil 18, Leo Gajser pa 29. Svit Vižintin se s 44. časom treninga ni prebil na dirko. Drugi vožnja bo v nedeljo dopoldne.