Dan, ki ga je tako težko čakal. In njegovi navijači skupaj z njim. Tim Gajser se vrača na dirke prvenstva MXGP. Ta konec tedna nastopa na VN Češke v Loketu, na 12. dirki letošnjega prvenstva, a zanj prvi po težki poškodbi. "Rehabilitacija je bila zelo težka. Ni bilo enostavno. Vesel sem, da je to za mano. Telo je pripravljeno, jaz sem pripravljen. Komaj čakam!" je v pogovoru za Siol Sportal pred začetkom dirkaškega konca tedna v Loketu povedal petkratni svetovni prvak.

V Loketu je pripravljeno za 12. dirko letošnjega prvenstva MXGP in MX2. Foto: Matej Podgoršek Tim, po desetih mesecih sta končno spet v paddocku prvenstva MXGP, s svojo ekipo. Gotovo ste ta konec tedna težko čakali?

Ja, res sem zelo vesel, da sem nazaj, da sem v paddocku, na tekmi. Zadnja tekma svetovnega prvenstva je bila lani septembra. Dolgih 10 mesecev. Komaj čakam. Z ekipo smo sicer bili v kontaktu dnevno, mehaniki so tudi prihajali na treninge.

Je kaj nestrpnosti pred prvim treningom, pred sobotno kvalifikacijsko dirko?

Nestrpen nisem, ampak želja je, komaj čakam. Trdo sem delal, da sem prišel nazaj. Rehabilitacija je bila zelo težka. Ni bilo enostavno. Vesel sem, da je to za mano. Prejšnji teden sem imel še zdravniški pregled v Italiji in tudi fizično testiranje z našimi fizioterapevti od Honde. Telo je pripravljeno, jaz sem pripravljen. Komaj čakam!

Na treningu v Tiga243Landu. Foto: Matej Podgoršek Na motorju ni več strahu? Bo drugače na dirki, ko imate tudi kontakt s tekmeci?

Strahu ni. Mogoče je bilo na začetku malo občutka previdnosti. Prvih nekaj treningov sem bil malo bolj previden. Zdaj pa sem to že dal na stran. Poskušaš, da o tem ne razmišljam. Moram gledati naprej. Osredotočiti se moram na dobre tekme, na dobre vožnje. Ne smem razmišljati o tem.

Vedno govorite o sproščenosti, po tako dolgem premoru bo ta še bolj pomembna. Da se ne zgodi tako imenovani armpump, zategnjene roke.

Res je. Biti sproščen, uživati na motorju, voziti, kot znam. Veliko sem pretreniral doma na domači progi, ampak vsi vozniki vemo, da je trening nekaj drugega kot tekma. Skušal bom čim prej priti nazaj v tekmovalni ritem. Zavedam se nevarnosti te zategnjenosti. Vem, kaj moram narediti. Lažje je sicer reči, kot pa to narediti. Ne čutim nobenega pritiska. Lahko grem sproščeno na tekmo. Ne čutim pritiska od ekipe. Tudi sam si trenutno ne delam pritiska. Zagotovo si pa želim odpeljati dobro tekmo. A zmaga je že to, da sem na tekmi. Rezultat bo že prišel.

Letos je odpeljal samo eno pripravljalno dirko, februarja pred poškodbo, Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Kako pomembna je bila ta podpora ekipe, da vas niso silili v prehitro vrnitev? Vendarle ste vi tisti, ki Hondi prinašate zmage, naslove prvaka.

Res ni bilo nobenih pritiskov. Mogoče se je ekipa želela še bolj prepričati, da sem res stoodstoten, da se ne bi prehitro vrnil na motor, da se ne bi rehabilitacija zato še podaljšala. Celotna ekipa mi je stala ob strani. To mi veliko pomeni. Ko zmaguješ, so vsi poleg tebe. Ko pa kaj ne gre po načrtu ... Ostali so ob meni, še bolj so mi bili na razpolago. To pa še bolj cenim. Sem zelo hvaležen in vesel, da sem v taki ekipi.

Lani je petič postal svetovni prvak. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred dobrimi tremi tedni ste rekli, da ste nekje na 70 odstotkih. Kje ste zdaj ali bo stoodstotna pripravljenost prišla šele z dirkami?

Težko je govoriti o odstotkih pripravljenosti. Zavedam se, da sem dobro pripravljen, a kot sem rekel: trening je drugo kot tekma. Obenem imajo fantje za sabo že več kot polovico sezone in so v tekmovalnem ritmu, zame pa bo to šele prva dirka. Odpeljal sem samo prvo pripravljano tekmo, na drugi se je zgodila poškodba. In zato nočem delati pritiska nase. Vem, da sem dobro delal na fizični pripravi, ampak veliko vlogo bo odigralo, kako sproščen bom, da bom užival, da ne bo prišlo do armpumpa. A mislim, da sem v dobri formi. Želim si odpeljati, kot znam, uživati in to je glavni cilj za prvih nekaj tekem po povratku. Ne bom si rekel, zdaj pa moram biti na stopničkah, zdaj pa moram zmagati. Če bo vožnja dobra, bom zadovoljen z vsakim rezultatom.

Loket mu ne ustreza preveč. Foto: Matej Podgoršek Vam je pa armpump lani ponagajal prav na tej progi v Loketu. Z njo niste na ti.

Ja, ta proga je posebna. Zelo je podobna slovenskim progam, ampak podlaga je nekakšna zemlja s peskom, ni veliko oprijema, drsi. Lani se nisem znašel na njej. Dobro, bil sem sicer na stopničkah, a s samimi vožnjami nisem bil zadovoljen. Mogoče sem vozil preveč na silo, ne toliko sproščeno. Letos bo mentalno povsem drugače. Situacija je drugačna. Lani sem bil vodilni v prvenstvu, nekaj dirk je bilo še do konca. Letos pa je to prva dirka in začenjam priprave za naslednjo sezono, za 2024. Grem na tekmo s povsem drugega zornega kota. Upam, da se bom sprostil in odpeljal, kot znam.

Na Češkem Gajser vsako leto dirka pred množico slovenskih navijačev. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Je pa Loket podobno kot Arco in Mantova poseben tudi zaradi množice slovenskih navijačev. Zbirati so se začeli že v petek.

Ogromno bo slovenskih navijačev. Kot vedno. Boljše lokacije za vrnitev skoraj ne more biti. Vesel sem, da se vračam tukaj pred slovenskimi navijači, ki vedno naredijo dobro vzdušje. Verjamem, da bo tudi letos tako. Jaz jim bo poskušal dati nekaj nazaj z dobrimi vožnjami.

Koliko pa ste dobili njihove podpore med okrevanjem?

Ogromno! Tudi za to sem zelo hvaležen. Da so mi stali ob strani, me podpirali, čeprav nisem bil na tekmah, v časih, ki so bili zame kar težki. To mi veliko pomeni. Veliko je bilo sporočil, klicev. Ko sem začel spet trenirati, so me prišli pogledat na trening. In to zelo cenim.

Pred tremi tedni ste na novinarski konferenci dejali, da ste spremljali letošnje dirke MXGP, ampak sam sem slišal, da jih niste gledali, da vam je bilo pretežko.

Spremljam sem rezultatsko, da bi se pa usedel v nedeljo in celo popoldne posvetil tekmam, pa nisem bil pripravljen. Ker sem si sam želel biti tam z njimi na tekmah, tekmovati. Mogoče sem pogledal vrhunce, kratke povzetke vseh tekem.

Ruben Fernandez Foto: Matej Podgoršek Kako bi pokomentirali stanje v letošnjem prvenstvu. Jorge Prado ima že 103 točke prednosti pred Romainom Febvrom, ki pa je dobil zadnji dve tekmi. Zelo dobro vozi vaš ekipni kolega Ruben Fernandez, ki je tretji v seštevku.

Mislim, da ima Prado res lepo prednost. Če bo z glavo odpeljal do konca, bo naslov njegov. Čeprav vemo, da se v motokrosu do zadnje zastavice ne ve. Res moraš odpeljati vse tekme in na vseh zbirati točke. Romain je v Indoneziji pokazal, da je v dobri formi, da se dobro vozi. Ruben je pa tudi super. Letos je pokazal, da sodi med top pet voznikov na svetu. Sem vesel za njega, ker je super fant. Mlad, željan uspeha.

Jeffrey Herlings Foto: Matej Podgoršek Je pa zdaj ponovno poškodovan Jeffrey Herlings, ki je prišel do rekordne 103. zmage in bil v borbi za prvaka, zdaj pa bo izpustil še tretji grand prix zapored. Vajinega dvoboja nismo videli že ob zadnje dirke leta 2021. On pravi, da vajinega dvoboja ne pogreša, ker mu je zato lažje. Mi pa pogrešamo te bitke.

Mogoče bodo pa naslednje leto! Upam, da bomo naslednje leto vsi zdravi, da bodo borbe prave. Mogoče navijači v teh bojih sicer bolj uživajo kot mi, ker smo vozniki vseeno bolj na trnih. Ni enostavno. Sploh z mentalne strani. No ko so borbe dobre, uživamo tudi mi. Ko tekmuješ s takim voznikov, ko so boji čisti, ko ni neke umazanije vmes, je prav užitek tekmovat in vozit.

Motokros je res kar malo krut šport, ko je toliko poškodb.

Vsi se zavedamo, da je motokros eden težjih športov. Če ne kar najtežji na svetu. Zavedamo se, da, ko padeš, gre lahko hitro kaj narobe, hitro se kaj zgodi. Vsak voznik se tega zaveda. Zavedamo se, da je krut šport, a ga imamo vseeno zelo radi.