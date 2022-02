Dirkač bo po nekaj krogih vedel, ali ima dirkalnik za zmage #video

Novi dirkalniki, ki morda malo spominjajo na tiste z začetka devetdesetih, so oblikovani po novem aerodinamičnem pravilniku, ta naj bi s spremembo v podtlaku omogočil dirkanje v zavetrju in zato več neposrednih dvobojev na stezi in prehitevanj. Ali bo res tako, bodo pokazale šele prve dirke. Kdo je po novem pravilniku izdelal najhitrejši dirkalnik, pa vsaj delno že prva testiranja. Dirkači in njihovi šefi priznavajo, da za zdaj tavajo v temi in da ne vedo, ali bodo dovolj hitri. Kot so se slikovito izrazili pri Mercedesu, je na dirkalniku star ostal le volan.

Dogajanje v formuli 1 v prihodnjih dveh mesecih:



- Testiranja v Barceloni: od 23. do 25. februarja

- Testiranja v Bahrajnu: od 10. do 12. marca



VN Bahrajna: od 18. do 20. marca

VN Savdske Arabije: od 25. do 27. marca

VN Avstralije: od 8. do 10. aprila

VN Emilije Romanje: od 22. do 24. aprila

McLaren v Barceloni na stezi že v ponedeljek

Testnih dni bo samo šest. Ekipe bodo tako veliko dirkale. Že ta teden bo na stezi vseh 20 voznikov. In do prve dirke se obetajo še številne spremembe na dirkalnikih. "Osebno ne bom odpisal prav nikogar. Prav vsak je lahko na začetku sezone povsem pri vrhu," je poudaril Toto Wolff, šef osemkratnih konstruktorskih prvakov Mercedesa. Ne nazadnje lani nekonkurenčni Haas se je leto in pol ukvarjal z dirkalnikom za sezono 2022, medtem ko sta se predvsem Mercedes in Red Bull še do decembra lani bojevala za naslov dirkaškega prvaka pretekle sezone. Nekako se zdi, da je sprememba pravil predvsem možnost za nekdanje velikane, ki so v zadnjih sezonah stopicali v zlati sredini: Ferrari, McLaren in Alpine (nekdanji Renault). Ti imajo vsi tudi zelo močno dirkaško zasedbo.

McLarnov dirkalnik je bil v Barceloni na stezi že v ponedeljek, ko so izkoristili dovoljenih 100 kilometrov vožnje za potrebe promocijskega snemanja in fotografiranja.

Pri Mercedesu v ospredju pogrešajo ekipo Ferrari

"Želim si, da bi se s F1-75 na vsaki dirki lahko bojevali za sam vrh s svojimi tekmeci kolo ob kolesu," je dejal Mattia Binotto, vodja Ferrarijeve ekipe, najuspešnejše v zgodovini formule 1, ki pa je brez zmage od sezone 2019 in brez naslova prvaka od leta 2008. Še Mercedesov Wolff si želi, da bi bili spet konkurenčni. "Zadnja leta smo jih kar malo pogrešali. Zaradi strasti vseh pri Ferrariju in italijanskih tifosov je pomembno, da imajo konkurenčen dirkalnik. Upam, da bo več ekip konkurenčnih za zmage in boj na stezi."

Dirkač bo takoj vedel, ali ima zmagovit dirkalnik

"Za dirkače so to zelo navdušujoči trenutki. Pozimi so si napolnili baterije, opravili kondicijske priprave. Zdaj pa komaj čakajo, da vidijo, kaj jim bo dal dirkalnik na prvi dan testiranj. In že po prvih nekaj krogih bo dirkač vedel, kako dober je dirkalnik. Nekaj stvari že lahko spremeniš ali pa kakšna stvar ne bo delovala, ampak takoj boš vedel, ali imaš zmagovalni dirkalnik ali ne," je v pogovoru za Sky Sports dejal nekdanji dirkač Jenson Button, ki je leta 2009 postal prvak tudi po zaslugi takratne spremembe v tehničnem pravilniku, ki jo je izkoristila takratna ekipa Rossa Brawna. "Vsi dirkalniki so videti fantastični. Zelo so nizki in so videti zelo dirkaško." Naj se sezona 2022 torej začne!

