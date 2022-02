Vrnitev srebrne puščice, Hamilton želi, da bi bila mojstrovina #video

Osemkratni konstruktorski prvaki formule 1 Mercedes AMG je pokazal dirkalnik za sezono 2022. W13 je pretežno srebrne barve, potem ko je bil njihov dirkalnik zadnjih nekaj sezon črn. Lewisu Hamiltonu se je v ekipi pridružil George Russell. "Zanimivo je spremljati različne dizajne in iskanje najboljšega načina, da narediš mojstrovino," je dejal Hamilton in napovedal napad na deveti moštveni naslov.

Osemkratni konstruktorski prvak Mercedes je predstavil svoj novi dirkalnik in načrte za sezono 2022, ki s povsem novimi dirkalniki pomeni novo ero formule 1.

"Zelo spodbudno, da so ukrepali. Zdaj bo imel direktor dirke večjo podporo pri odločanju," je v uvodu spletne predstavitve dejal vodja ekipe Toto Wolff. Gre za njegov prvi komentar četrtkove odločitve Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), da zamenja direktorja dirk Michaela Masija in uvede sistem VRC po vzoru nogometnega VAR-a. Da ne bi bilo več kontroverznih odločitev, kot je bila na zadnji dirki v Abu Dabiju, po kateri je Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) ostal brez osmega naslova prvaka.

Dirkalnik W13 so načrtovali in sestavljali kar 18 mesecev. Foto: Mercedes-AMG F1 To bo že deseta sezona za Hamiltona v dirkalniku ekipe Mercedes. Z njim je bil prvak šestkrat med dirkači in osemkrat med ekipami. "Vsak dirkač ima enak cilj: da postane svetovni prvak. Mi smo osvojili osem naslovov. Gremo po naslednjega!" je samozavestno napovedal Hamilton, a ob spremembi tehničnega pravilnika so napovedi letos zelo nepredvidljive. In Wolff se tega dobro zaveda: "Upam, da bomo imeli konkurenčen dirkalnik. Trenutno namreč sploh ne vemo, ali bomo v igri za naslov prvaka. Zdaj si želimo samo, da bi bil dirkalnik hiter in se bosta George in Lewis v njem dobro počutila."

"Nikoli nisem rekel, da bom nehal dirkati. To tako rad počnem," je govorice, da bo zaradi razočaranja po lanskem Abu Dabiju predčasno končal kariero, prvič javno komentiral oziroma zanikal Hamilton. "Mislim, da je pred nami zelo zanimiva sezona. Zanimivo bo tudi zato, ker imam novega ekipnega kolega. Lepo bo delati z njim, spremljati njegov napredek. Delala bova skupaj in s skupnimi močmi pomagala, da bo dirkalnik vse boljši." Njegov rojak George Russell, ki je lani z nekonkurenčnim Williamsom osvojil 16 točk, bo gotovo težji tekmec kot Finec Valtteri Bottas, ki je odšel v ekipo Alfa Romeo.

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

"Videti je čudovit. Pa še srebrn je! Črna barva je bila lepa, a srebrna je še lepša," je spremembo v barvi komentiral Russell. A bistvena je sprememba v oblikovanju po smernicah novega aerodinamičnega pravilnika. Dirkalnik W13 so načrtovali in sestavljali na "stotine, stotine, stotine ur" se je izrazil Hamilton. "Ker so delali toliko noči, sva zdaj pod pritiskom midva, da na stezi pokaževa najboljše rezultate," je dodal Russell. Vse so spremenili, razen volana, so se slikovito izrazili na predstavitvi, ki jo je samo v prenosu na portalu YouTube spremljalo več kot 150 tisoč ljudi.

"Tako drastične spremembe še ni bilo. Zanimivo je spremljati različne dizajne in iskanje najboljšega načina, da narediš mojstrovino. Ne vemo še, kako dober bo. Za zdaj sva ga preizkušala samo na simulatorju," je razlagal Hamilton. Prvič bo z njim dirkal v sredo v Barceloni. "Vsi si želimo dirkanje v zavetrju. Zadnja leta je bilo res težko voziti tik za dirkalnikom pred seboj. Do prvega dne testiranja ne bomo vedeli, ali bo zdaj res drugače." Nekaj krogov za potrebe promocijskega snemanja in fotografiranja pa bodo v Silverstonu odpeljali že ta petek popoldne.