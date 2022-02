Novi dirkalnik ekipe McLaren za vrnitev na vrh #video

To je MCL36, novi dirkalnik ekipe McLaren za Ricciarda in Norrisa.

To je MCL36, novi dirkalnik ekipe McLaren za Ricciarda in Norrisa. Foto: McLaren Racing

McLaren je bil nazadnje konstruktorski prvak formule ena leta 1998, njihov dirkač pa leta 2008 (Lewis Hamilton). Sezona 2022 prinaša novo generacijo dirkalnikov in ekipa iz Wokinga upa, da se dokončno vrne na vrh kraljice avtomotošporta. In tu je dirkalnik MCL36, s katerim bosta dirkala Daniel Ricciardo in Lando Norris.

McLaren ima v formuli ena 12 konstruktorskih naslovov in osem med vozniki, a nobenega v zadnjih desetih letih. Z novimi vodilnimi možmi so se v zadnjih treh letih le pomaknili nazaj proti vrhu. Bili so četrti, tretji in četrti v seštevku konstruktorjev. Lani, ko je njihov dirkalnik znova poganjal Mercedesov motor, so prvič po devetih letih osvojili tudi dirko. V Monzi je zmagal veteran Daniel Ricciardo. Avstralec bo v ekipi McLarna dirkal tudi v sezoni 2022. Njegov ekipni kolega pa ostaja 22-letni Britanec Lance Norris, ki velja za prvaka prihodnosti in je ta teden podaljšal pogodbo o sodelovanju do konca leta 2025.

"Malo bo treba prilagoditi slog vožnje. Več bo treba delati z inženirji, saj bomo dirkalnik med sezono spreminjali," je izzive novega aerodinamičnega pravilnika razlagal Norris. "Naš cilj je, da bo leta 2024, 2025 dosežemo sam vrh," je poudaril mladi Anglež, ki je podpis nove pogodbe označil za najboljši mogoči način začetka sezone.

"Unovčil bom svoje izkušnje, a sem še vedno mlad po duši," o svoji 12. sezoni v formuli 1 razlaga Ricciardo, ki je že doživel nekaj tehničnih sprememb v tem tekmovanju. "Veliko bo treba eksperimentirati in ugotavljati, kakšna vožnja ustreza novemu dirkalniku." Drugačni bodo vhodi v zavoje, lažje bi morali voziti v zavetrju in prehitevati tekmece.

"Vau! Všeč mi je!" je bil prvi odziv Landa Norrisa po razkritju dirkalnika MCL36. Ta je še vedno pretežno oranžen oziroma barve papaje, so pa dodali kar nekaj črne barve in ožji moder trak. Oblikovno je osrednji del dirkalnika na prvi pogled veliko ožji kot Aston Martinov. "Dirkalnik je videti spektakularen. Komaj čakam, da ga vidim na dirkališču," pa so bile prve besede Zaka Browna, direktorja McLaren Racinga.

Foto: McLaren Racing "Veliko nadur. Zelo naporna zima," je pretekle mesece povzel vodja ekipe Andreas Seidl. "Ekipa je pripravljena. Imamo ista dirkača kot lani. Drugo sezono sodelujemo z Mercedesom. Komaj čakam, da gremo na stezo. Radi bi se bojevali za zmage in naslov prvaka. A smo realni in vemo, da potrebujemo še nekaj časa. Letos bi radi spet nekaj pridobili v primerjavi s tekmeci in dosegli kakšno zmago več kot lani," je cilje razložil Seidl.

Dobre želje košarkarja Jimmyja Butlerja

Pred večerno predstavitvijo jim je dobre želje poslal tudi košarkarski zvezdnik Miami Heat Jimmy Butler, ki ga je pred časom Lando Norris zapeljal nekaj krogov v cestnem mclarnu. In Butlerju je skoraj ušlo v hlače (poglejte v spodnjem videu). Letos je na koledarju dirk formule 1 tudi premierna dirka v Miamiju.

Formula 1 ni edini McLarnov dirkaški projekt

V McLarnovem tehnološkem središču v Wokingu so ob dirkalniku formule 1 za sezono 2022 predstavili tudi povsem novi model mclaren extreme E za vzdržljivostno prvenstvo električnih dirkalnih avtomobilov Extreme E, kjer bo zanje dirkala tudi Novozelandka Emma Gilmour (vsaka ekipa bo namreč imela voznika in voznico). Prek videopovezave iz Indianapolisa pa so v dogodek, ki ga je v prenosu na YouTubu spremljalo 275 tisoč ljudi, vključili še predstavitev McLarnove ekipe za ameriško prvenstvo IndyCar. To se z dirko v St. Petersburgu na Floridi začenja že 27. februarja.