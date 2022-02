Novi aston martin prvič zapeljal na stezo #video

Po Haasu in Red Bullu je novi dirkalnik pokazala ekipa Aston Martin. Da ga bomo lažje ločili od Mercedesovega, so izbrali drugačno zeleno barvo. Še večja sprememba pa se obeta alpinu, saj bo zaradi novega glavnega pokrovitelja delno rožnat.

Aston Martin, za katerega bosta tudi v sezoni 2022 dirkala štirikratni svetovni prvak Nemec Sebastian Vettel (presenetil je z novo pričesko) in pa sin lastnika ekipe Kandčan Lance Stroll, je prvi pokazal tudi posnetke dirkalnika na stezi. V petek so namreč za potrebe promocijskega snemanja in fotografiranja odpeljali nekaj krogov na dirkališču v Silverstonu. In šele zdaj lahko zares vidimo, kako drugačni so dirkalniki nove generacije z večjimi pnevmatikami in večjimi zadnjimi krilci.

The sight and sound we've all been missing... 🔥 #AMR22 #WeClimbTogether pic.twitter.com/WkF9mLy9iD — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 11, 2022

Getting a first look at the #AMR22 out on track. 👀#WeClimbTogether pic.twitter.com/LGQQ2VkoqV — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 11, 2022

Predstavitve dirkalnikov se nadaljujejo v petek zvečer, ko spletni prenos pripravlja McLaren. Zimska testiranja se začnejo 20. februarja.