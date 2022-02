Najbolj atraktiven doslej, prava dirkaška puščica

S fotografijami iz dirkališča Imola in s fotografijami iz računalniške animacije je svoj novi dirkalnik za sezono formule 1 2022 predstavil Alpha Tauri. Primerjava fotografij z njihovim lanskim dirkalnikom AT02 najlepše prikaže razlike v oblikovanju po novem aerodinamičnem pravilniku. Dejansko je novi dirkalnik videti kot prava dirkaška puščica. Samo sistem Halo, ki služi varovanju kokpita oziroma dirkačeve glave, bi bilo potrebno odstraniti za še bolj atraktiven videz. Nos dirkalnika je nižje od tekmečevih, linije so zelo elegantne, izstopajo stranice dirkalnika s širokimi odprtinami za hlajenje.

AT03 Foto: Alpha Tauri Racing Za Alpha Tauri, ki ga bo tako kot sestrski Red Bull poganjal Red Bullov motor oziroma predelani Hondin motor, bosta v sezoni 2022 dirkala Francoz Pierre Gasly in Japonec Juki Cunoda. V lanski sezoni sta ekipi, ki domuje v Italiji, pridirkala peto mesto v konstruktorskem seštevku. Gasly je bil v razvrstitvi dirkačev deveti, na dirki v Azerbajdžanu je končal na zmagovalnem odru (tretje mesto).

Nov tehnični pravilnik je Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) uveljavila v želji, da bi lahko dirkali v zavetrju in lažje prehitevali. Vodja ekipe Alpha Tauri Franz Tost v napovedih vpliva podtlaka na zanimivost dirkanja v novi sezoni sicer ostaja zadržan. "Mislim, da bodo v počasnih in srednje hitrih zavojih dirkalniki res lahko bližje drug drugemu. Imam pa dvom za hitre zavoje, saj je za temi širšimi dirkalniki in večjimi pnevmatikami vedno nekaj umazanega zraka. Zato dvomim, da bo lažje slediti dirkalniku pred sabo. Počakajmo, pa bomo videli na prvih testiranjih." Ta se začnejo naslednjo sredo, 23. februarja v Barceloni.

