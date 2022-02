Alpinov dirkalnik ne bo le moder, na prvi dirki bodo še kako izstopali

Z novim glavnim pokroviteljem, ki ga v formuli 1 že poznamo iz zadnjih sezone Force Indie (BWT), je Alpine svoji tradicionalni francoski modri barvi dodal še rožnato. Sprednje krilce, stranice dirkalnika in zadnje krilce bodo rožnati. Še več: imeli bodo dve barvni smehi. Na posameznih dirkah, vsaj na prvih dveh, bodo nastopali s povsem rožnatim dirkalnikom. "Zakaj bi imeli eno barvno shemo, če imamo lahko dve? Predstavljamo vam shemo za uvodno dirko v barvah BWT," so zapisali na svojih družabnih omrežjih. V primerjavi s tekmečevimi dirkalniki ima novi Alpine, poimenovan A522, nekoliko dvignjen nos.

Alpine je v pretekli sezoni osvojil peto mesto med konstruktorji. "Imamo več ciljev. Peto mesto, ki smo ga dosegli lani, je minimum. Doslej smo izpolnili svoje načrte in smo zadovoljni z napredkom. Dokler ne bomo zapeljali na stezo, ne bomo vedeli, kje smo. Moramo pa vedeti, da začetek sezone ne bo pomemben. Pomembno bo, kje bomo končali. Ves čas bo treba kazati napredek. Cilj je, da izboljšujemo dirkalnik v teku sezone," je na predstavitvi povedal njihov direktor Laurent Rossi.

Francosko-angleška ekipa je med zimo doživela kar nekaj sprememb v vodstveni strukturi. Njihov novi šef ekipe bo Otmar Szafnauer, ki je prišel iz ekipe Aston Martin. Odslovili so tudi svetovalca, legendo francoskega dirkanja Alaina Prosta.

Enaka pa ostaja dirkaška posadka. Veteran in dvakratni svetovni prvak Fernando Alonso ter mladi as Esteban Ocon. V vlogi rezervnega voznika pa bo up prihodnosti Oscar Piastri. "Druga sezona z Alpinom. Da, sem bolj optimističen kot lani. Nova pravila ti dajo upanje, da se razmerje moči lahko spremeni. Prepričan sem, da je ekipa opravila svoje delo, in sem pripravljen na začetek," sporoča 40-letni Alonso. "Upamo, da bomo zdaj res lahko dirkalniki bližje drug drugemu. Več akcije, več priložnosti za prehitevanja, več dvobojev. To je dobro za šov, za navijače in tudi za nas, dirkače."