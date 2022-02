Kljub sunkom vetra do 100 kilometrov na uro sta na mokri stezi v Silverstonu Lewis Hamilton in George Russell preizkusila novo srebrno puščico W13.

Za potrebne promocijskega snemanja in fotografiranja lahko vsaka ekipa formule 1 še pred začetkom uradnih testiranjih odpelje 100 kilometrov. Ekipa osemkratnih konstruktorskih prvakov Mercedes je to izkoristila že na dan uradne predstavitve novega dirkalnika W13. In to kljub obupnemu vremenu v Silverstonu.

We've missed that sound. 🎶🤩 pic.twitter.com/EvlxgFKjCp — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

The British weather delivered. ☂️🌧 But we’re not going to be put off by a bit of rain. 😉 pic.twitter.com/qnz941tQu6 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

Na Otoku namreč že nekaj dni dežuje, predvsem pa piha orkanski veter. Ta ogroža tudi izvedbo dirke za svetovno prvenstvo v motokrosu, ki bi morala biti ta konec tedna v Matterley Basinu. Lewis Hamilton in George Russell sta vseeno odpeljala nekaj krogov. "Rekel bi, da je bil to najbolj vetroven dan, ki sem ga doživel v svojem življenju," je povedal Russell.

.@LewisHamilton back at the wheel of an @F1 car just feels right. 🙏 pic.twitter.com/08ydvKwxNf — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

"Bilo je popolnoma noro, a sva nekako uspela ohraniti dirkalnik na asfaltu," je po prvih kilometrih z novim Mercedesovim dirkalnikom povedal Russell. "Dirkalnik se je obnašal po naših pričakovanjih. Zaradi dežja in vetra pa od takšnega preizkusa ne moreš veliko odnesti. Smo v dobrem položaju pred začetkom testiranj v Barceloni." Ta bodo potekala od 23. do 25. februarja.

Nekoliko boljše pogoje je imel Ferrari, ki je F1-75 preizkusil na svoji stezi v Maranellu. Tam je bila le gosta megla.