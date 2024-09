Dirka, ko se lahko v boj za prvaka vključi Leclerc

Zdelo se je, da bo Lando Norris glavni izzivalec Maxa Verstappna za naslov svetovnega prvaka v formuli 1, a zdaj se to lahko spremeni. Charles Leclerc bo s prvega štartnega položaja v Bakuju dirkal za drugo zaporedno zmago in tretjo v sezoni. Pred dirko, ki se začne ob 13. uri, ima 84 točk zaostanka za trikratnim svetovnim prvakom. Imel jih je že več kot sto. Norris, ki je drugi v seštevku, zaostaja 62 točk.

Štartna mesta (51 krogov): 1. Leclerc, 2. Piastri, 3. Sainz, 4. Perez, 5. Russell, 6. Verstappen, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Colapinto, 10. Albon … 16. Norris

"Upam, da bomo igrali timsko igro"

Sergio Perez je v Bakuju zmagal dvakrat. Foto: Guliverimage VN Azerbajdžana je 17. od 24 letošnjih dirk prvenstva formule 1. Sezona je vse prej kot odločena, saj vodilni Max Verstappen (Red Bull) ni zmagal že šest dirk, v Bakuju pa je šele na šestem štartnem mestu. Prvič po 33 dirkah bo pred njim na štartni vrsti tudi ekipni kolega Sergio Perez, ki na svojo sedmo zmago čaka že od lanske pomladi, od lanske dirke v Azerbajdžanu. Z dvema zmagama je najuspešnejši na tej ulični progi ob Kaspijskem jezeru. Njegov šef Christian Horner je dejal, da če bi prvenstvo sestavljajo 24 dirk v Bakuju, bi bil Mehičan zagotovo v igri za prvaka.

Sedem zmag ima v karieri dirkača formule 1 Charles Leclerc (Ferrari), a že 26 najboljših štartnih položajev. V Bakuju je "pole position" njegov že četrto leto zapored. A zmagal tu še ni. Letos ima dve zmagi, tisti najbolj prestižni v Monaku in pred 14 dnevi v Monzi. "To je ena mojih najljubših prog. Res mi je všeč. Po trčenju na prvem treningu nam sicer ni bilo lahko, a nisem izgubil samozavesti," pravi Monačan. "Upam, da bomo igrali timsko igro. Bo pa dirka dolga. V preteklosti sem bil tu že močan na kvalifikacijah, na dirkah pa sem imel težave. A letos imamo boljši ritem za dirke, zato upam, da mi končno uspe." Upa na pomoč Carlosa Sainza, ki je na tretjem štartnem mestu. To naj bi bilo v Bakuju morda celo boljše od drugega, na katerem je Oscar Piastri (McLaren). Drugi voznik McLarna in Verstappnov izzivalec za lovoriko Lando Norris je na 16. štartnem mestu. Eno mesto je pridobil po diskvalifikaciji Pierra Gasly (Alpine) s sobotnih kvalifikacij.

Skupni seštevek (16/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 303 točk

2. Lando Norris (McLaren) 241

3. Charles Leclerc (Ferrari) 217

4. Oscar Piastri (McLaren) 197

5. Carlos Sainz (Ferrari) 184

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. Red Bull Honda 446 točk

2. McLaren Mercedes 438

3. Ferrari 407

4. Mercedes 292