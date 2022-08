Boscarolovi gasilci na ledu, nagrada Golobu

"Upam, da bo motiviralo še koga, da gre pomagat, ker zdaj gori že precejšen del Krasa, in če pride ogenj do vasi, ga nihče ne bo ustavil," je Ivo Boscarol pred mesecem dni pojasnil, zakaj bo iz svojega žepa pogumnim prostovoljnim gasilcem dal toliko nagrade kot premier Robert Golob iz državnega proračuna. Vlada je takrat sporočila, da je denar za prostovoljce na dopisni seji že zagotovila. Slabih sto evrov na dan za tiste, ki so gasili več kot osem ur. Boscarol mi je v petek, ko sem preverjal, sporočil, da iz vlade še čaka podatek, koliko so dali. Niso še razkrili. Bomo pa te dni izvedeli vsaj, ali bo država, predstavlja jo vlada, za pogumno vodenje državnega GEN-i v lanskem letu premierja Roberta Goloba nagradila z 1,4 milijona evrov. Deset tisoč evrov pa je predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar kot odvetnici SD uspelo na sodišču priboriti od predsednika SDS Janeza Janše, ki so ga sodniki kaznovali, ker je trdil, da SD domuje v vili, ki jo je po vojni oblast, kar je bila ta stranka, ukradla judovski družini.

Stavbo je oblast po vojni res zaplenila judovski družini, ki je umrla v koncentracijskem taborišču. "Sekvestrirana" je bila v času enopartijske diktature. Ker so vilo potrebovali za svoje potrebe vladanja, je niso bili pripravljeni vrniti dedičem niti, ko so ti sprožili spor na sodišču. So pa dediče, ko se je pokazalo, da zaplembe nepremičnine žrtvam koncentracijskega taborišča na sodišču, pa čeprav je bilo tudi partijsko, ne bo mogoče ubraniti, sčasoma izplačali. Ali je bilo nadomestilo pošteno, je težko oceniti. Podrobnosti o dogajanju po vojni z demantiji iz SD si lahko preberete tukaj: ODZIV SD: VILA NI BILA ZAPLENJENA JUDOVSKI DRUŽINI MOSKOVIČ. Vrnitev te stavbe zahteva tudi judovska skupnost, kar kaže, da morda le ni vse čisto. Le zakaj pa zahtevajo vrnitev, če ni bilo "vzeto"?

SD je od vlade Janeza Drnovška, katere koalicijski partner so bili, to stavbo po propadu prejšnjega režima dobila z menjalno pogodbo za del stavbe državnega zbora: za poslopje nekdanjega centralnega komiteja Zveze komunistov na Tomšičevi. Tudi ta transakcija je bila sporna. Eno državno lastnino iz socializma so menjali za drugo. Druge stranke, ker jih je predhodnica SD prepovedala in onemogočila, niso imele enakih možnosti. SD si je torej zagotovila nepošteno finančno prednost pred drugimi tudi v večstrankarskem sistemu. Drugi so morali plačevati najemnine ali kupiti stavbe. Sodišče je zdaj presodilo, da se ne sme reči, da je šlo za ukradeno vilo. SD pa dobi še deset tisoč evrov za bolečine, ki jih je utrpela s to kritiko.

Ko gori, nagrada najprej za Goloba

Sporna stavba SD in predsednica, nekdanja novinarka TVS, Tanja Fajon Nepremičnina SD, ker je na elitni lokaciji v čistem središču Ljubljane, je na trgu, če bi jo prodajali, veliko vredna. Po državi pa imajo iz preteklosti takšnih nepremičnin v SD še več. Po vrednosti so na ravni nagrade, ki jo v prihodnjih dneh lahko dobi Robert Golob. Po prvotnih napovedih bi 1,4 milijona evrov bruto za vodenje državnega GEN-I v lanskem letu Golob moral dobiti že julija, ko je na Krasu še močno gorelo. A je bila skupščina, ki bo odločala o razrešnici nekdanji upravi in poplačilih, kot smo izvedeli čez poletje, sklicana šele za konec avgusta. Ki se zdaj bliža.

Ker je Golob zdaj premier, ki s svojo oblastjo predčasno politično zamenjuje celo množico nadzornikov in uprav v državnih podjetjih, ima s tem še dodaten vpliv na dodelitev nagrade samemu sebi, ki izvira iz časov, ko je vladal še Miro Cerar in ko so nagrade upravi GEN-I nenadoma šle v nebo. Kakšno nagrado bo Golob res dobil, bomo izvedeli najpozneje septembra, ko Ajpes objavi letna poročila podjetij o poslovanju v preteklem letu. Pri Golobu ni jasno, ali bodo tudi tokrat v letnem poročilu prikrili točen znesek. Kot so to počeli zadnja leta. Podjetja v letnih poročilih navajajo bruto zneske, kako so bile nagrajevane uprave. Takšen je pač strošek za podjetje. Posamezna podjetja dodatno navedejo tudi vsote neto izplačil. Samo Golobov Gen-i pa je od časa, ko so šle njihove nagrade v nebo, navajal le neto zneske. Številke so videti manj astronomske, ker so približno polovico nižje. Med 1,4 milijona evrov in med 700 tisoč ali 800 tisoč evri je precej razlike. Eno bruto, drugo neto.

Nagrado bo Golob moral prijaviti KPK. Gre za precejšnje povečanje premoženja. In pri tem bo nekaj zanimivih dilem: je lani res vodil zasebno podjetje, za katerega ne veljajo omejitve plač in nagrad upravam podjetij v pretežni lasti države? Je v preteklosti s sodelavci, ki so imeli tudi političen vpliv, vplival na ta velikodušna nagrajevanja? In, seveda, ali bo po tem vzoru velikodušno delil državne nagrade tudi drugim, ki jih zdaj nastavlja na vrhove državnih in paradržavnih podjetij. Golob je pač zgled. Številni si želijo biti kot on. Ko gre za nagrade.

Cenzura napovedi politične čistke tudi na RTVS

Dileme bodo tudi v primeru, če bo Golob celotno nagrado podaril nevladnim organizacijam, kar je napovedal pred volitvami. Denimo 8. marcu in podobnim pretežno vladno financiranim nevladnim organizacijam, ki so organizirale proteste proti prejšnji vladi. Nastal bo javni vtis, da jim je poplačal pomoč v kampanji. Kot je z zaposlitvami poplačal številne novinarje, ki so se še nedavno razglašali za neodvisne, so pa v medijih delali propagando proti Janši in s tem zanj. Najbolj drastičen primer je bila Mojca Pašek Šetinc, ki je na RTVS kot novinarka in urednica nekaj mesecev pred volitvami pozivala novinarje in javnost v imenu neodvisnosti medija od oblasti k uporu proti Janši, potem pa nam razkrila, da kandidira na volitvah. Za Goloba. Danes vodi projekt hitre odstavitve vseh pomembnih direktorjev, programskih svetnikov in nadzornikov na RTVS. Kaj je cilj tega projekta, pa je ta teden opisal urednik Mladine Gregor Repovž: očiščenje. Odpustiti je treba vse na novo zaposlene v zadnjih dveh letih, je bilo mogoče razumeti.

Zveni znano? Ali ni Golobova vlada že pred tem zahtevala podobne spiske za vlado in državno administracijo? Da bi počistila? Še bolj kot te podobnosti so pri Repovžu pozornost pritegnile podobnosti z besednjakom nacistov. O očiščenju so nekoč govorili privrženci Hitlerjeve nacionalsocialistične delavske stranke in njihovi mediji. Zapletlo pa se je še dodatno. Ko se je vrh RTVS na napoved množičnih politično motiviranih odpuščanj odzval s protestom, novinarji TVS o tem niso bili pripravljeni poročati. Drugod nismo imeli težav. Nič takega ni bilo, da bi morali prikrivati ljudem. Šele na izrecno zahtevo odgovorne urednice Jadranke Rebernik so tudi na TVS obvestili javnost o teh zapletih. In posebej opozorili, da jih je urednica prisilila k obveščanju o čistkah, ki jih za njihov kolektiv zahteva Repovž. Nekoč predsednik novinarske organizacije. Ki rad govori o političnih nastavitvah in zaposlitvah. Ko gre za novinarje drugačnih nazorov. Ne govori pa o urednikih in novinarjih brez potrebne izobrazbe, ki so res politično zaposleni po zvezah. Ker bi bolelo predvsem njega samega.

V času pred referendumom je pomembno, o čem se poroča, kaj pa se ljudem skrije. Vtis, ki bi lahko nastal zaradi Repovževe prostodušne napovedi političnih čistk med novinarji in uredniki, ki je podobna besednjaku nacistov, je dodatno neroden, ker se to dogaja ravno v dneh, ko se Evropa spominja žrtev treh totalitarizmov prejšnjega stoletja – nacizma, fašizma in komunizma – ob obletnici podpisa pakta med Hitlerjem in Stalinom, ki je bil temelj za delitev Poljske med diktatorjema in uvod v svetovno morijo. Pakt Ribbentrop-Molotov o nenapadanju med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo je bil podpisan 23. avgusta 1939 v Moskvi. Tu si lahko preberete več o evropskem dnevu spomina na ŽRTVE NACIZMA, FAŠIZMA IN PRI NAS ŠE POSEBEJ KOMUNIZMA.

Golob bi, ko gre za nagrado, najbrž še najbolje storil, če bi je vsaj del namenil prostovoljnim gasilcem. Do njih ima dolg. Vlada je pred mesecem sporočila, da je na dopisni seji že zagotovila denar in določila, da bo tistim, ki so delali manj kot osem ur, na dan plačala 60 evrov, za tiste, ki več, pa 94,5 evra.

Ni se zgodilo. "Dali bomo enako, kot bo dala vlada, ki bo dala 63 evrov za do osem ur in 90 ali nekaj takšnega za več kot osem ur vsem prostovoljcem in gasilcem. K vsemu, kar bo dala vlada, bom dodal še enak znesek. Lahko bo to petsto tisoč, milijon, dva milijona, ne vem, kolikor bo, toliko bom pač dal zraven. Ker mislim, da si v pogojih, v kakršnih delajo, to res zaslužijo in so nacionalni junaki," je za Siol.net po odločitvah vlade o pomoči prostovoljnim gasilcem, ki so pomagali reševati njegove kraje, takrat povedal podjetnik Ivo Boscarol.

Boscarola sem ob pisanju te kolumne prosil, da mi sporoči, kolikšna je bila vladna pomoč, ki se je takrat takoj ni dalo oceniti, in koliko je potem nakazal, da je izenačil Goloba. Je šlo za sto tisoč evrov, je šlo za milijon? "Se ne ve. Mi še niso poslali te informacije," mi je odgovoril Boscarol. Vemo, zakaj. Po 30 dneh sem vprašal, ker je v poslovnem svetu običaj, da se v tem času poravnajo obveznosti. Boscarol in Golob sta nekdanja poslovneža. A precej različne vrste. Boscarol je ustvaril in vodil uspešno zasebno podjetje, Golob pa je na področju državne energetike vodil državno trgovsko podjetje. Za katerega pa so pred nekaj leti razglasili, da ni državno.

Plačilo še Zgagi, ki tudi brani komunizem

Zmaga Pirc Musarjeve in SD proti Janezu Janši na sodišču je drobec v tem dogajanju. Da je v političnem sporu zastopala SD, je slabo za njen videz neodvisne kandidatke. Še huje je zaradi vsebine: pomagala je branilcem dediščine komunizma. Ob napovedi kandidature se je sicer že pohvalila, da jo podpirata Milan Kučan in Danilo Türk, ki sta bila oba nekoč funkcionarja komunistične partije in v vrhu oblasti prejšnje države. Na sodišču pa ji je uspelo doseči omejitev svobode izražanja o ravnanju komunističnih oblasti. Ne sme se reči, da so ukradli vilo. Ali je bila vila Moskovič ukradena zakonito ali nezakonito ali sploh ne in kako pošteno je do nje prišla SD, je že dolgo stvar političnih polemik. Zakaj o tem v demokratični družbi ne bi smeli svobodno govoriti? O ravnanju oblasti je bilo prepovedano kritično govoriti v prejšnjem režimu. Ljudem, predvsem premožnim, so v njem sistematično kradli lastnino. Številni podjetniki so končali v jamah.

Tisto oblast je vodila predhodnica SD.

Še bolj podobna strankarskemu aktivizmu postane odločitev sodišča, če vemo, da je pravosodje ob Janši pred tem odločilo, da javne in množične pozive k smrti janšizma varuje ustavno načelo svobode govora in da tudi ni kaznivo javno pozivanje, da je treba Janeza Janšo takoj ubiti.

Sodba sodišča pa je nenavadna tudi, ker politične razprave pri nas pogosto gredo široko in daleč. Janša sploh ne izstopa. Retorika politikov SD o Janši je, denimo, takšna:

To sporočilo je objavil Blaž Zgaga, ki so nam ga v preteklosti prikazovali kot zgled od oblasti preganjanega novinarja. Predvsem je bil ves čas velik borec proti Janezu Janši. Vedno. Podobnih je še veliko. Neodvisen novinar je toliko kot Mojca Pašek Šetinc. Na zadnjih volitvah je kandidiral za poslanca SD. A propadel. Mojca Pašek Šetinc je bila izvoljena za Svobodo. Izbrala je bolj uspešno stranko. Po volitvah je Zgago na zaupanje v pravosodnem ministrstvu zaposlila ministrica Dominika Švarc Pipan. Iz SD. Nagradili so ga kot še številne novinarje za propagando pred tem.

Sodišče v Celju je ta teden namesto svoboščin ljudi, kot je svoboda široke javne razprave o ravnanju in zlorabah oblasti, zavarovalo zlorabe. Pravosodno ministrstvo, ki ga vodi SD, pa je že pred tem zaposlilo "strokovnjaka", ki meni, da se lahko žrtev komunističnega nasilja spomnijo le fašisti. Kaj vse je še zapisal zraven, pa lahko vsak sam prebere.

Zgage pač, ki so nagrajene namesto gasilcev.