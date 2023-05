Triglav za čimprejšnjo ukinitev obstoječih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj

Skupina Triglav bo pri delovanju ob dialogu z vlado in Agencijo za zavarovalni nadzor izvedla vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov svojih zavarovancev, delničarjev družbe in drugih deležnikov.

Skupina Triglav bo pri delovanju ob dialogu z vlado in Agencijo za zavarovalni nadzor izvedla vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov svojih zavarovancev, delničarjev družbe in drugih deležnikov. Foto: Žiga Ponikvar

S sprejemom uredbe vlade o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja aprila letos in ob negotovostih, kdaj se ta vrsta zavarovanja zakonsko ukinja, se spreminjajo podlage, ki jih je Skupina uporabila pri pripravi načrta poslovanja za leto 2023. Skupina Triglav v trenutnih razmerah veljavnosti uredbe zato podpira čimprejšnjo ukinitev obstoječega sistema dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, so sporočili iz družbe.

Po prvih ocenah bo poslovni izid Skupine Triglav za 2023 nižji od prvotno načrtovanega

Na podlagi verjetnih scenarijev in v razmerah negotovosti ocenjuje, da se lahko načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine Triglav za leto 2023 (prvotno načrtovan med 95 in 110 milijoni evrov) zaradi izgube, ki jo bo povzročila uredba na področju zdravstvenih zavarovanj, zniža za od 25 do 40 odstotkov.

Višina izgube dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se povečuje z dolžino časa trajanja uredbe.

Skupina Triglav je novembra 2022 objavila načrt poslovanja za 2023, ki je temeljil na tedaj znanih podlagah in predpostavkah. Te so se v vmesnem času spremenile zaradi uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo je vlada sprejela 14. 4. 2023. Z njo se je uvedla takojšnja regulacija cen dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, Skupino Triglav pa je zavezala k nadaljnjemu izvajanju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj do njihove ukinitve s sprejemom sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, so še navedli v sporočilu za javnost.

Uredba velja do konca leta 2023, pri čemer se predvideva, da bo še pred njenim iztekom s 1. 9. 2023 omenjeni zakon spremenjen tako, da se ukine obstoječi sistem dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj. Skupina Triglav podpira čimprejšnjo spremembo navedenega zakona, saj višina cene premije, ki je določena z uredbo, ne zadostuje za pokrivanje škod dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.

Različni scenariji in ocena vpliva razmer na poslovanje

Skupina Triglav je na podlagi trenutno razpoložljivih informacij oblikovala verjetne scenarije in ocenila vplive razmer na njeno poslovanje in položaj v letu 2023. Pri tem še niso zajeti učinki prilagoditve poslovnega modela skupine. Ob tem je upoštevala negotovost glede gibanja stroškov in škod z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter dejstvo, da bodo rezervacije, ki jih je oblikovala v času pandemije covid-19 na podlagi zakonskih podlag PKP5, v kratkem porabljene.

Če se bo dopolnilna zdravstvena zavarovanja zakonsko ukinilo 1. 9. 2023, Skupina ocenjuje, da se bo izguba na področju zdravstvenih zavarovanj odrazila kot znižanje letošnjega poslovnega izida pred obdavčitvijo (ki je bil načrtovan med 95 in 110 milijoni evrov) za okoli 25 odstotkov. Če se dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj ne bo letos zakonsko ukinilo in bo uredba ostala veljavna do konca leta 2023, je verjetno, da bo zaradi izgube na področju zdravstvenih zavarovanj znižanje poslovnega izida za leto 2023 večje in bo znašalo do okoli 40 odstotkov.

Skupina Triglav bo pri delovanju ob dialogu z vlado in Agencijo za zavarovalni nadzor izvedla vse potrebne aktivnosti za zaščito interesov svojih zavarovancev, delničarjev družbe in drugih deležnikov. Skupina Triglav, največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria, ostaja finančno močna in visoko kapitalizirana. Razmere v poslovnem okolju in njihov vpliv na poslovanje in položaj Skupine Triglav skrbno spremljajo in bodo o njih tudi v prihodnje transparentno obveščali, so še zagotovili v družbi.