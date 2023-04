Po anketi večinska podpora preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Rezultat zaradi nepriljubljenosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niti ni nepričakovan in je zagotovo spodbujen z napovedanimi podražitvami te storitve, ocenjuje Dnevnik.

Najbolj podpirajo spremembe volivci Levice

Zaradi pričakovanih političnih spopadov, ki bodo sledili uveljavitvi predlagane novele zakona, je časnik preveril, kako se o tem opredeljujejo privrženci političnih strank.

Najbolj enotno podporo predlogu izkazujejo volivci Levice; za predlogom stojijo čisto vsi privrženci te stranke, sodelujoči v anketi. Volivci predlagateljice novele Gibanja Svoboda poseg v zdravstveno zavarovalništvo podpirajo v 81 odstotkih, volivci SD pa v 67 odstotkih, poroča Dnevnik.

Malce manj kot polovična podpora v SDS in NSi

Tudi privrženci opozicijskih parlamentarnih strank SDS in NSi so dokaj naklonjeni ideji o preoblikovanju zdravstvene dajatve v obvezno, ki bi se nakazoval na račun javne zdravstvene zavarovalnice - Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Predlog namreč po poročanju časnika podpira 42 odstotkov volivcev SDS in 43 odstotkov volivcev NSi. Nasprotuje mu 49 odstotkov volivcev SDS in 30 odstotkov volivcev NSi.

Predlog je sicer v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina Svoboda, podprli sta ga tudi koalicijski SD in Levica. Opozicijski SDS in NSi sta se nanj odzvali kritično.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik opravila med 13. in 14. aprilom na vzorcu 801 anketirancev.