Minister za zdravje pojasnil, kdo bo upokojencem plačeval nov obvezni zdravstveni prispevek

"V kolikor si nekdo sam ne more tega plačati, je pod pragom revščine, bomo to pokrili," je dejal minister Bešič Loredan. Foto: Bojan Puhek

Novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbo obveznega zdravstvenega prispevka, je v torek v parlamentarni postopek vložila poslanska skupina Svoboda. Višina obveznega zdravstvenega prispevka bo 35 evrov na mesec z možnostjo valorizacije enkrat na leto. Prejemnik sredstev pa bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ne več tri zasebne zavarovalnice.

Za upokojence se "ne spremeni nič"

Po novem bodo obvezni zdravstveni prispevek plačevali vsi državljani. Za upokojence, ki jim obvezno zdravstveno zavarovanje krije Zpiz, se po pojasnilih ministra "ne spremeni nič". Upokojenec tudi danes na račun dobi neto pokojnino, od katere dopolnilno zdravstveno zavarovanje preko položnice plača zasebni zavarovalnici, po novem pa bo obvezni zdravstveni prispevek "nakazan neposredno na ZZZS", je Bešič Loredan pojasnil na današnji novinarski konferenci po seji vlade.

Na Zpizu so za STA pojasnili, da z novelo zakona niso bili predhodno seznanjeni. Ob pregledu predloga, objavljenega na spletni strani DZ, pa ugotavljajo, da predlog za nekatere skupine zavarovancev po zakonu določa, da je zavezanec za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka zavod. To so tisti, ki so že zdaj oproščeni plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na primer otroci, ki so prejemniki družinske pokojnine in so po dopolnjenem 18. letu nezmožni za delo. "Za navedene zavarovance se prispevek ne bo odtegoval od njihovega pokojninskega prejemka," so pojasnili na Zpizu.

Kot je bilo mogoče razumeti ministra, pa bo za prebivalce, ki jim je po zakonu priznana pravica do plačila prispevka za obvezno zavarovanje iz proračuna, tudi obvezni zdravstveni prispevek plačan iz proračuna. "Če si nekdo tega ne more plačati sam, je pod pragom revščine, bomo to pokrili," je dejal. Sicer pa bodo to, kdo bo zavezanec za obvezni zdravstveni prispevek, podrobneje določili med parlamentarnim postopkom.