Po Vzajemni premijo dviguje še Triglav

Potem ko je zdravstvena zavarovalnica Vzajemna pred dnevi napovedala dvig premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je zdaj to storila še Zavarovalnica Triglav. Kot so sporočili z zavarovalnice, se bo mesečna premija s 1. septembrom povišala za 7,8 odstotka oz. na 35,55 evra.

V letu 2019 je rast skupnih odhodkov za zdravstvene storitve, ki jih poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja sofinancira prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po oceni Zavarovalnice Triglav za nekaj odstotnih točk presegala s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije načrtovano in napovedano 7,6-odstotno rast.

Ključna razloga višje rasti skupnih odhodkov od napovedane sta po navedbah zavarovalnice predvsem povečan obseg in dvig cen zdravstvenih storitev, kar pomembno vpliva tudi na povečanje odhodkov iz naslova prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvajajo zdravstvene zavarovalnice. Trend rasti odhodkov se bo po napovednih in pričakovanjih nadaljeval tudi do konca 2019 in v naslednjem letu.

Pred dvema tednoma so v Triglavu na naše vprašanje, ali bodo sledili Vzajemni, dejali, da bodo cene prilagajali pričakovanim trendom gibanja stroškov zdravstvenih storitev.

Zvišanje napovedala tudi Vzajemna

Foto: STA Povišanje premije s septembrom je že 19. julija napovedala tudi Vzajemna, in sicer za 3,7 evra na 35,67 evra, kot razlog pa navedla nujno uskladitev z višjimi stroški zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje jo je ob tem pozvalo k iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja.

Dopolnilno zavarovanje v Sloveniji ponujajo tri zavarovalnice, poleg Vzajemne in Zavarovalnice Triglav še Adriatic Slovenica. Ko je podražitev napovedala Vzajemna, so v Adriatic Slovenici za STA sicer navedli, da ne načrtujejo povišanja premije, a če se trendi povečevanja obsega doplačil iz prve polovice letošnjega leta ne bodo spremenili, bo po njihovih navedbah korekcija premije potrebna. Trenutno sicer premija pri tej zavarovalnici znaša 31,98 evra.

Koliko bomo po novem odšteli za dopolnilno zavarovanje pri zavarovalnicah?

Zavarovalnica Premija (v evrih) Vzajemna 35,67 Zavarovalnica Triglav 32,55 Adriatic Slovenica 31,02

Levica bi dopolnilno zavarovanje ukinila

Ko je Vzajemna napovedala, da bo s septembrom dvignila ceno, so se oglasili tudi v stranki Levica, kjer se zavzemajo za ukinitev dopolnilnega zavarovanja.

Idejo Levice je ekonomistka z ljubljanske fakultete Petra Došenović Bonča komentirala z besedami, da se ji zdi ta možnost nerealna, saj bi potem morali nadomestiti pol milijarde evrov, kolikor jih zavarovalnice zberejo z dopolnilnim zavarovanjem.