Ministrstvo Vzajemno pozvalo k iskanju rezerv in optimizaciji poslovanja

"Na ministrstvu smo se na dvig premije nemudoma odzvali in pozvali zavarovalnico Vzajemna k iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja, ne pa prenašanju stroška v breme tistih, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje," je napoved o višji premiji ob robu srečanja z novim generalnim direktorjem Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Janezom Poklukarjem komentiral minister.

Vzajemna je napovedala dvig premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za 3,7 evra, in sicer z 31,97 na 35,67 evra. Kot razlog so navedli nujno uskladitev z višjimi stroški zdravstvenih storitev. Premije so se sicer pri Vzajemni nazadnje povišale marca letos.

"Na ministrstvu smo se na dvig premije nemudoma odzvali in pozvali zavarovalnico Vzajemna k iskanju morebitnih notranjih rezerv in optimizaciji poslovanja, ne pa prenašanju stroška v breme tistih, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje," je dejal Aleš Šabeder. Foto: STA

Jelka Godec: "V kalnem najbolje ribarijo zavarovalnice"

Poslanka SDS Jelka Godec se ob napovedih povišanja sprašuje, zakaj minister Šabeder ne pripravi sprememb zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, ki bi spremenil monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in redefiniral dodatno dopolnilno zavarovanje. Po njeni oceni je po letu dni vlade Marjana Šarca "stanje v zdravstvu doseglo raven, ko se z vedno več finančnimi sredstvi za zdravstvo ne obremenjuje le proračuna države, temveč še dodatno denarnice državljanov. V kalnem pa najbolje ribarijo zavarovalnice".

Izgovori, da so se povečali stroški ter da se bo s povišanjem premije skrajševalo čakalne dobe, so "tragikomični", meni poslanka. Opozarja, da nas zadnjih nekaj let skrajševanje čakalnih dob stane že več kot 100 milijonov evrov letno, a se čakalne dobe niso skrajšale. Ministrstvo in bolnišnice pa tudi niso naredili dovolj, da bi presekali z ustaljeno prakso nabave medicinskega materiala. Namesto, da bi se stroški zanj znižali na evropsko raven, ostajajo na istem.

Zdravniki bodo sicer nagrajeni za več obravnavanih bolnikov, "vendar pa nikjer ni zagotovljeno, da to pomeni tudi bolj kakovostno obravnavo bolnikov, plačevali pa bomo več," je poslanka še zapisala v objavi na spletni strani SDS. Foto: STA

Godčeva še dodaja, da se minister "v zadnjih dneh hvali" z dvema aneksoma k splošnemu dogovoru za letos, s katerima naj bi z dodatki k plači nagradili tiste zdravnike, predvsem družinske, ki delajo preko normativov. Po njenem mnenju je očitno tudi to doprineslo k zvišanju premije. Zdravniki bodo sicer nagrajeni za več obravnavanih bolnikov, "vendar pa nikjer ni zagotovljeno, da to pomeni tudi bolj kakovostno obravnavo bolnikov, plačevali pa bomo več," je poslanka še zapisala v objavi na spletni strani SDS.