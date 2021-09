Kitajski nepremičninski velikan pred zlomom. Mu bo sledilo celotno gospodarstvo?

Drugo največje kitajsko nepremičninsko podjetje Evergrande je pred finančnim zlomom. Medtem ko se kitajsko gospodarstvo pripravlja na padec enega od podjetij, ki velja za prevelikega, da bi ga zaprli (t. i. "To big to fail"), pa vlagatelje in analitike skrbijo posledice. Evergrande bo namreč za sabo očitno pustil finančno luknjo v višini 275 milijard evrov. Mnogi analitiki zato napovedujejo, da bo lahko Evergrande prva domina v padcu kitajskega gospodarstva.

Evergrande Group je drugo največje nepremičninsko podjetje na Kitajskem, in glede na prihodke je na 122. mestu letvice Fortune 500 največjih podjetij na svetu. Skoraj 30 let staro podjetje je veljalo še do začetka tega tedna za nedotakljivo, njegov ustanovitelj in direktor, milijarder Hui Ka Jan (ki je bil lani tretji najbogatejši Kitajec na Forbesovi lestvici), pa za gospodarskega genija. Podjetje sicer zaposluje približno 200 tisoč ljudi, posredno pa je od njega odvisnih skoraj štiri milijone delovnih mest po vsem svetu.

Zakaj ima podjetje težave?

Težave podjetja Evergrande so se začele v lanskem letu, ko je na Kitajskem stopil v veljavo strožji nadzor nad zadolževanjem nepremičninskih podjetij. Evergrandov poslovni model je namreč temeljil na kupninah za nepremičnine, preden so te sploh zgradili. Ko so regulatorji pregledali podjetje, so prišli do ugotovitve, da Evergrande nima dovolj finančnih zalog, kot so jih zahtevala nova pravila. Podjetje je bilo zato prisiljeno v hitro prodajo obstoječih nepremičnin, v večini primerov z velikim popustom.

Da bi podjetje postalo še bolj likvidno, je v zadnjem letu pospešilo prodajo še nezgrajenih nepremičnin. Teh naj bi bilo kar 1,5 milijona. Ker je podjetje nelikvidno, se gradnja prodanih nepremičnin prestavlja v prihodnost, kar je zaskrbelo veliko kupcev. Ti v zadnjih dneh organizirajo množične proteste pred glavnimi pisarnami podjetja. Delnica podjetja Evergrande je letos zaradi dogajanja izgubila že 85 odstotkov vrednosti.

Zakaj je padec podjetja Evergrande problematičen?

Evergrande je veliko podjetje tako za Kitajsko kot za cel svet. In posledično je veliko drugih podjetij poslovno odvisnih od usode velikana. Poleg dobaviteljev, ki že mesece množično zapirajo vrata, ker Evergrande ne plačuje svojih dolgov (teh naj bi bilo za okoli 35 milijard evrov), so zaskrbljene tudi največje banke na svetu, ki jim podjetje dolguje desetine milijard evrov. Da milijonov Kitajcev, ki so že plačali stanovanja, ki očitno nikoli ne bodo zgrajena, ne omenjamo.

Bo podjetje rešila država?

Je Evergrande res prevelik in bo končal v stečaju? Mnogi analitiki in gospodarstveniki napovedujejo, da bo v prihodnjih tednih podjetje morala prevzeti država in z denarjem davkoplačevalcev poskrbeti, da podjetje ne bo propadlo in za sabo potegnilo še celotnega kitajskega gospodarstva. Še nezgrajene projekte bi lahko prevzeli drugi nepremičninski velikani, medtem ko bi država poplačala finančne obveznosti podjetja. Kljub državnemu prevzemu pa po pisanju finančnih medijev večina upnikov lahko pričakuje, da bodo dobili vrnjen le delež denarja.