Novo zavezništvo; Avstraliji podmornica na jedrski pogon

Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so v sredo napovedali sklenitev novega zavezništva v Indopacifiški regiji (Aukus), ki bo med drugim opremilo Avstralijo s podmornicami na jedrski pogon. ZDA zatrjujejo, da ne gre za potezo usmerjeno proti Kitajski.

Aukus so skupaj na virtualni konferenci naznanili predsednik ZDA Joe Biden ter premierja Velike Britanije in Avstralije, Boris Johnson in Scott Morrison.

"Priznavamo nujnost zagotavljanja miru in stabilnosti v Indopacifiški regiji na dolgi rok. Sposobni se moramo biti soočiti s trenutnim strateškim okoljem v regiji in kako se lahko razvije," je dejal Biden.

Britanski premier Johnson je dejal, da bo zavezništvo trem angleško govorečim pomorskim demokracijam omogočilo utrditev medsebojnih vezi in zaostritev fokusa na vse bolj zapleteni del sveta.

Delili si bodo informacije, Avstraliji podmornica na jedrski pogon

"Imeli bomo novo priložnost za utrditev Velike Britanije na vrhu znanosti in tehnologije, utrditev naše nacionalne strokovnosti, Velika Britanija, ZDA in Avstralija pa se bodo povezale bolj kot doslej," je dejal Johnson.

Države bodo delile informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti. Sem sodi pomoč Avstraliji, da pride do podmornic na jedrski pogon. ZDA so doslej tehnologijo za takšne jedrske podmornice delile le z Veliko Britanijo. Morrison je zagotovil, da si Avstralija ne prizadeva priti do jedrskega orožja.

"Naše tri države so vedno videle svet skozi podobno prizmo, vendar ko svet postaja kompleksnejši, moramo za soočanje z novimi izzivi in zagotavljanje varnosti ter stabilnosti v naši regiji sodelovanje dvigniti na novo raven," je dejal Morrison.

V Pekingu ne bodo zadovoljni

Najava novega zavezništva prihaja v času, ko so se odnosi med ZDA in Kitajsko spet poslabšali. Pekingu niso všeč redne kritike Bidnove vlade glede kršitev človekovih pravic v provinci Xianjing in zatiranja opozicije v Hongkongu, kakor tudi računalniških vdorov kitajskih hekerjev in drugih potez. Biden zavezniške države poziva k enotnosti glede Kitajske in spreminja pristop od tistega, ki ga je imel njegov predhodnik Donald Trump, ko so bili pomembni le trgovinski odnosi.

Neimenovani predstavnik ameriške vlade je pred najavo zavezništva medijem zagotovil, da to ne bo odvračalni dejavnik za Kitajsko. Zavezništvo naj ne bi bilo usmerjeno proti eni sami državi, ampak gre za širša prizadevanja za sodelovanje in odvračanje v Indopacifiški regiji. Kljub temu poznavalci ocenjujejo, da novo zavezništvo Pekingu ne bo pogodu.

Kitajska mornarica nima zelo razvitih podmorniških zmogljivosti. Avstraliji pa bi podmornice na jedrski pogon omogočile daljše patrulje, ki bi koristile zavezništvu.