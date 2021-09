ZDA stopnjujejo pri obveznem cepljenju, Škoti z novim pogojem prvega oktobra

Biden bo izdal ukaz, ki bo zadeval milijone zaposlenih v javnih ustanovah, poroča Reuters, ki se sklicuje na neimenovan vir. Biden naj bi danes v svojem govoru predstavil tudi novosti glede ukrepov v šolstvu.

Po uradnih podatkih je polno cepljenih le nekaj več kot 53 odstotkov Američanov. Do zdaj je zaradi covid-19 umrlo več kot 654 tisoč oseb v ZDA, ob tem pa se v zadnjem obdobju znova povečuje pritisk na bolnišnice.

Biden je sicer že julija napovedal, da se bodo morali javni uslužbenci redno testirati, če se ne bodo želeli cepiti, zdaj pa bo očitno ukrepe zaostril. Po napovedih bo Biden v govoru napovedal povečano testiranje in obvezno nošenje mask in tako napovedal reševanje gospodarstva pred recesijo in izboljšanje zdravstvenega sistema.

Na Škotskem pa pripravljajo nove ostre ukrepe, ki v veljavo stopajo prvega oktobra. Po novem bodo za obisk večjih dogodkov, kot so koncerti in nočni klubi, obvezen covidni potni list. To bo veljalo za starejše od 18 let. V vladi upajo, da bo odločitev spodbudila ljudi, da se cepijo.

The new scheme is being introduced from 1 October as that is when all Scottish adults will have had the opportunity to receive both COVID-19 vaccines, with two weeks having passed to allow the vaccine to take effect.



