Biden ob 20. obletnici napadov v ZDA pozval k enotnosti

Ameriški predsednik Joe Biden je na predvečer 20. obletnice terorističnih napadov na ZDA 11. septembra Američane pozval k enotnosti, češ da je to njihova "največja krepost". Danes bo s soprogo Jill Biden obiskal vsa tri prizorišča tragedij, ki so globoko zaznamovale ZDA.

"V dneh, ki so sledili 11. septembru 2001 smo vsepovsod videli junaštvo, na pričakovanih in nepričakovanih krajih. Videli smo tudi nekaj vse preveč redkega: resničen občutek narodne enotnosti," je dejal Joe Biden.

"Enotnost ne pomeni, da moramo verjeti v isto stvar, moramo pa imeti temeljno spoštovanje in vero drug v drugega in v ta narod," je Biden dejal v šestminutnem posnetku iz Bele hiše, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Priznal je, da so se po napadih pojavile tudi "temnejše sile človeške narave - strah in jeza, zamera in nasilje do muslimanskih Američanov". A država si po njegovem prepričanju ne sme dovoliti, da bi bila razdeljena. "Enotnost je to, kar nas dela, kar smo - Amerika v svoji najboljši različici," je dejal.

11. septembra 2001 je ZDA in ves svet pretresla serija terorističnih napadov. Teroristi Al Kaide so ugrabili štiri potniška letala. Dve sta treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, se je po uporu potnikov zrušilo na polje v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi.

Biden bo danes vsa tri prizorišča napadov. Največja slovesnost bo tudi tokrat v New Yorku, kjer je bilo največ žrtev. Umrlo je 2753 ljudi, od tega 343 gasilcev in reševalcev, ki so pomagali evakuirati napadeni zgradbi. V Pentagonu je umrlo 184 ljudi, v Pensilvaniji pa 40.

"Poklanjamo se vsem tistim, ki so tvegali in dali svoja življenja v minutah, urah, mesecih in letih po tem," je v posnetku še sporočil Biden.