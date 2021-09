Ostankov 40 odstokov umrlih v dvojčkih še vedno niso identificirali

Dvajset let po napadih, v katerih so teroristi povsem porušili stolpnici World Trade Centra v New Yorku, še vedno niso identificirali kar 40 odstotkov žrtev, poroča The Telegraph.

A z novo napredno tehnologijo DNK so začeli v New Yorku raziskovati imena in identiteto doslej neznanih žrtev. Trenutno poročajo o identiteti ostankov dveh žrtev.

Prva je Dorothy Morgan iz Hempsteada na Long Islandu, ki je 1.646. žrtev od skupno 2.753., umrlih med napadom na WTC. Morganova je delala v 94. nadstropju enega od stolpov za zavarovalnico Marsh & McLennan, ki je v napadih izgubila 295 zaposlenih.

Kmalu zatem so odkrili še identiteto druge žrtve, moškega, vendar njegovega imena na željo njegove družine ne bodo izpostavili v javnosti.

Gre za prvi žrtvi, ki so ju identificirali po oktobru 2019.

S pomočjo novejše tehnologije je identifikacija žrtev zdaj lažja. Foto: Reuters

Največja preiskava pogrešanih oseb v zgodovini ZDA

Glavna mrliška oglednica v newyorškem uradu, ki preiskuje identitete teh žrtev, Barbara Sampson, je sporočila, da se držijo obljube, ki so jo pred dvajsetimi leti dali svojcem umrlih. "Obljubili smo jim, da bomo storili vse, kar je treba, da identificiramo njihove ljubljene. S tema dvema novima identifikacijama izpolnjujemo svojo obvezo."

Ob tem je dodala, da se zavezujejo, "ne glede na to, koliko časa je že minilo od 11. septembra 2001", da bodo uporabili "vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago, da bodo tisti, ki smo jih izgubili, ponovno združeni s svojimi družinami".

V zadnjih dvajsetih letih so testirali več kot 22 tisoč delov teles, najdenih med ruševinami dvojčkov, kar je največja preiskava pogrešanih oseb v zgodovini ZDA. Delo postaja iz leta v leto zahtevnejše zaradi propadanja ostankov, leta 2005 pa je bilo za kratek čas ustavljeno zaradi pomanjkanja pozitivnih zadetkov.

Približno 40 odstotkov posmrtnih ostankov žrtev je še vedno treba identificirati, zato so številni svojci do danes obupani ob dejstvu, da svojim najbližjim še dvajset let po tragediji ne morejo omogočiti primernega pokopa.

A z novo naprednejšo tehnologijo bodo lahko kmalu dobili zaključek, saj si znanstveniki zdaj pomagajo s posebnimi kemikalijami za ekstrakcijo DNK iz ostankov, vse bolj izpopolnjena forenzična tehnologija pa omogoča identifikacijo več žrtev iz vzorcev.

Številni svojci še dvajset let po tragediji svojim ljubljenim ne morejo omogočiti primernega pokopa. Foto: Reuters